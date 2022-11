NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting G Yds Punts Net Michigan St. 11 2219 46 45.00 Cincinnati 11 2431 52 44.88 Rutgers 11 2855…

Net Punting

G Yds Punts Net Michigan St. 11 2219 46 45.00 Cincinnati 11 2431 52 44.88 Rutgers 11 2855 65 44.08 Florida 11 1313 28 43.46 Houston 11 1493 33 43.27 Oklahoma 11 2651 57 43.18 Miami 11 2086 46 42.89 North Carolina 11 1714 37 42.14 South Carolina 11 2020 45 42.09 Auburn 11 2329 53 41.89 San Diego St. 11 2676 59 41.80 West Virginia 11 1732 41 41.78 Maryland 11 2325 53 41.38 Old Dominion 11 2756 64 41.27 Kansas St. 11 1908 44 41.25 BYU 11 1563 35 41.17 Iowa 11 3166 70 41.13 SMU 11 1462 33 41.09 FAU 11 2350 53 41.04 Middle Tennessee 11 2537 56 40.96 Notre Dame 11 1907 44 40.86 Navy 11 1943 44 40.75 Penn St. 11 2187 51 40.65 Miami (Ohio) 11 2751 65 40.52 Texas A&M 11 2464 59 40.46 Memphis 11 1969 42 40.43 Washington St. 11 2096 50 40.42 Michigan 11 1269 31 40.39 Ohio St. 11 1817 40 40.35 UTSA 11 1518 34 40.29 Louisiana-Lafayette 11 2064 47 40.26 Louisville 11 2051 46 40.07 New Mexico St. 10 2038 51 40.04 Indiana 11 3184 74 39.99 Duke 11 1682 39 39.87 Virginia Tech 11 3069 74 39.86 Oregon St. 11 1503 33 39.79 Vanderbilt 11 2339 51 39.76 Nebraska 11 2812 64 39.72 UAB 11 1667 37 39.65 Boise St. 11 2085 49 39.49 Texas 11 1671 41 39.44 Boston College 11 2834 70 39.41 Alabama 11 1533 37 39.41 W. Kentucky 12 1632 38 39.34 Mississippi 11 1414 34 39.32 Utah St. 11 2516 58 39.26 LSU 11 1739 39 39.26 Georgia 11 1189 27 39.22 Southern Miss. 11 2693 63 39.22 California 11 2718 60 39.20 Arkansas St. 11 2739 64 39.09 South Florida 11 1618 39 39.00 Texas Tech 11 1894 43 39.00 Arizona St. 11 2288 50 38.98 Tulsa 11 2320 54 38.96 Troy 11 2096 50 38.76 E. Michigan 11 1810 41 38.61 Texas State 11 2817 69 38.45 Stanford 11 2269 55 38.44 James Madison 10 1939 46 38.35 New Mexico 11 3139 73 38.34 Fresno St. 11 1412 34 38.32 Temple 11 2152 54 38.31 Georgia St. 11 2215 55 38.31 Charlotte 12 1965 47 38.28 Baylor 11 1389 33 38.27 Florida St. 11 1240 30 38.27 Iowa St. 11 2027 51 38.24 UCLA 11 863 21 38.14 Tulane 11 1581 39 38.03 Wyoming 11 2785 62 38.00 Kent St. 11 1688 42 37.98 South Alabama 11 2113 51 37.94 NC State 11 2297 55 37.80 Utah 11 1157 30 37.80 Oklahoma St. 11 2952 69 37.80 Cent. Michigan 11 2128 49 37.80 Tennessee 11 1039 27 37.78 FIU 11 2751 66 37.76 Wake Forest 11 1644 40 37.52 Arizona 11 1498 34 37.50 Colorado St. 11 2311 59 37.49 North Texas 11 1645 42 37.45 Liberty 11 2174 54 37.43 W. Michigan 11 2347 58 37.38 Kentucky 11 1591 40 37.32 TCU 11 1718 44 37.30 Louisiana Tech 11 1665 42 37.26 Ball St. 11 2553 63 37.22 N. Illinois 11 1753 44 37.16 Purdue 11 1868 45 37.16 Georgia Southern 11 1844 44 37.11 Missouri 11 2337 56 37.04 Oregon 11 1089 28 37.04 Southern Cal 11 1042 26 37.00 Bowling Green 11 2445 63 36.95 UCF 11 1657 41 36.88 Clemson 11 2002 49 36.84 Northwestern 11 2145 54 36.80 East Carolina 11 1620 41 36.73 Hawaii 12 2415 59 36.66 Nevada 11 2639 67 36.66 Minnesota 11 1471 37 36.65 Illinois 11 2006 52 36.44 Mississippi St. 11 1686 43 36.37 UTEP 11 1826 43 36.35 Air Force 11 1078 27 36.26 San Jose St. 10 1996 50 36.14 Wisconsin 11 2226 52 35.96 Buffalo 10 1788 42 35.83 Rice 11 1599 39 35.69 Toledo 11 1959 52 35.69 Akron 10 2163 52 35.63 Syracuse 11 1916 48 35.62 Uconn 12 2549 66 35.52 Kansas 11 1309 33 35.48 Marshall 11 2727 70 35.47 Colorado 11 2204 54 35.24 UNLV 11 2181 55 35.16 Arkansas 11 2115 53 35.15 Army 10 1120 31 35.03 Pittsburgh 11 1858 51 34.84 Appalachian St. 11 1588 42 34.71 Virginia 10 2300 54 34.48 Coastal Carolina 10 1419 38 34.34 Washington 11 808 21 33.95 Ohio 11 1657 44 33.70 Umass 11 2743 76 33.04 Louisiana-Monroe 11 2491 59 32.58 Georgia Tech 11 2883 71 30.76

