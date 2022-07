PGA Tour Barracuda Championship Scores

Saturday At Tahoe Mt. Club-Old Greenwood Truckee, Calif. Purse: $3.7 Million Yardage: 7,518; Par: 72 Stableford Scoring Format Third Round…

Saturday At Tahoe Mt. Club-Old Greenwood Truckee, Calif. Purse: $3.7 Million Yardage: 7,518; Par: 72 Stableford Scoring Format Third Round

Chez Reavie 9 19 9 37

Martin Laird 10 8 13 31

Alex Noren 4 12 12 28

Cam Davis 8 8 12 28

Brice Garnett 12 5 10 27

Henrik Norlander 11 14 2 27

Michael Thompson 10 -2 18 26

Joshua Creel 10 5 11 26

Harry Higgs 4 11 11 26

Maverick McNealy 11 8 7 26

Scott Gutschewski 6 8 11 25

Mark Hubbard 13 12 0 25

Marcus Helligkilde 8 7 9 24

Charley Hoffman 13 2 9 24

Martin Trainer 8 11 5 24

Nick Hardy 5 8 10 23

Austin Smotherman 7 9 6 22

Hurly Long 6 5 10 21

Justin Lower 6 9 6 21

Taylor Pendrith 5 6 9 20

Yannik Paul 8 8 4 20

Greyson Sigg 4 12 4 20

Nino Bertasio 7 10 3 20

Callum Tarren 11 -4 12 19

David Hearn 1 6 12 19

Jim Knous 11 -2 10 19

James Hahn -1 10 10 19

Kelly Kraft 8 8 3 19

Sean Crocker 12 5 2 19

Kevin Tway 6 15 -2 19

Austin Cook -1 11 8 18

Matthieu Pavon 7 5 6 18

Aaron Cockerill 12 0 6 18

Espen Kofstad 5 7 6 18

James Morrison 9 6 3 18

Vince Whaley 6 9 3 18

Scott Jamieson 8 7 3 18

Rafa Cabrera Bello 4 5 8 17

Joseph Bramlett 7 4 6 17

Sebastian Garcia Rodriguez -2 9 9 16

Francesco Laporta 6 3 7 16

Chase Seiffert 7 6 3 16

Bill Haas 8 6 2 16

Pep Angles 3 7 5 15

Michael Lorenzo-Vera 9 1 5 15

Fabián Gómez 9 2 4 15

Matti Schmid 4 10 1 15

Michael Gligic 11 5 -1 15

Jason Dufner 5 2 7 14

Chesson Hadley 5 4 5 14

Bo Hoag 7 3 4 14

Scott Piercy 8 0 5 13

Lucas Bjerregaard 3 5 5 13

Ben Kohles 4 5 4 13

Cameron Percy 8 3 2 13

John Huh 2 13 -2 13

Ashun Wu 4 3 5 12

Mark Baldwin 0 8 4 12

Stephan Jaeger 3 5 4 12

Ricky Barnes 2 6 4 12

Seung-Yul Noh 5 4 3 12

Richy Werenski 6 3 3 12

Taylor Moore 1 9 1 11

Julian Suri 3 4 3 10

Kevin Chappell 6 2 1 9

David Lingmerth 2 6 1 9

Preston Stanley 6 1 1 8

Chad Ramey 5 3 0 8

Rasmus Hojgaard 6 2 0 8

Bo Van Pelt 2 5 0 7

Sung Kang 3 7 -3 7

