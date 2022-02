Wednesday’s Olympic Medalists

ALPINE SKIING Women’s Slalom GOLD_Petra Vlhova, Slovakia SILVER_Katharina Liensberger, Austria BRONZE_Wendy Holdener, Switzerland ___ FREESTYLE SKIING Men’s Freeski Big Air…

ALPINE SKIING

Women’s Slalom

GOLD_Petra Vlhova, Slovakia

SILVER_Katharina Liensberger, Austria

BRONZE_Wendy Holdener, Switzerland

___

FREESTYLE SKIING

Men’s Freeski Big Air

GOLD_Birk Ruud, Norway

SILVER_Colby Stevenson, United States

BRONZE_Henrik Harlaut, Sweden

___

LUGE

Doubles

GOLD_Germany (Tobias Wendl, Tobias Arlt)

SILVER_Germany (Toni Eggert, Sascha Benecken)

BRONZE_Austria (Thomas Steu, Lorenz Koller)

___

NORDIC COMBINED

Individual Gundersen Normal Hill/10km

GOLD_Vinzenz Geiger, Germany

SILVER_Joergen Graabak, Norway

BRONZE_Lukas Greiderer, Austria

___

SNOWBOARD

Women’s Snowboard Cross

GOLD_Lindsey Jacobellis, United States

SILVER_Chloe Trespeuch, France

BRONZE_Meryeta Odine, Canada

___

SHORT TRACK SPEED SKATING

Men’s 1500m

GOLD_Daeheon Hwang, South Korea

SILVER_Steven Dubois, Canada

BRONZE_Semen Elistratov, ROC

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.