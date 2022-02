Canada 5, Germany 1 Canada 3 1 1 — 5 Germany 0 1 0 — 1 First Period_1, Canada, Alex…

Canada 5, Germany 1

Canada 3 1 1 — 5 Germany 0 1 0 — 1

First Period_1, Canada, Alex Grant (Kent Johnson, Ben Street), 04:43. 2, Canada, Ben Street (Eric O’Dell, Kent Johnson), 09:47. 3, Canada, Daniel Winnik (Adam Cracknell, David Desharnais), 10:19. Penalties_Yasin Ehliz, Germany (interference); Daniel Winnik, Canada (slashing); Ben Street, Canada (high sticking); Josh Ho-Sang, Canada (delaying the game).

Second Period_4, Germany, Tobias Rieder (Leonhard Pfoderl), 30:45. 5, Canada, Maxim Noreau (Eric O’Dell, Eric Staal), 32:58 (pp). Penalties_Jordan Weal, Canada (tripping); Konrad Abeltshauser, Germany (high sticking).

Third Period_6, Canada, Jordan Weal (Adam Tambellini, Corban Knight), 51:22. Penalties_None.

Shots on Goal_Canada 10-9-8_27. Germany 7-9-8_24.

Goalies_Canada, Eddie Pasquale, Matt Tomkins. Germany, Mathias Niederberger, Felix Bruckmann.

Referee_Tobias Bjork, Sweden. Andrew Bruggeman, United States. Daniel Hynek, Czech Republic. Gleb Lazarev, Russia.

