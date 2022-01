NCAA FBS Team Scoring Defense

Scoring Defense G Saf Pts Avg Georgia 14 2 135 9.6 Clemson 13 0 193 14.8 Texas A&M 12 0…

Scoring Defense

G Saf Pts Avg Georgia 14 2 135 9.6 Clemson 13 0 193 14.8 Texas A&M 12 0 191 15.9 Wisconsin 13 0 210 16.2 Cincinnati 14 0 236 16.9 Minnesota 13 1 225 17.3 Penn St. 13 0 225 17.3 Michigan 14 0 243 17.4 Oklahoma St. 14 0 253 18.1 Baylor 14 1 256 18.3 Louisiana-Lafayette 14 0 259 18.5 Boise St. 12 0 228 19.0 Alabama 14 0 269 19.2 Iowa 14 2 269 19.2 NC State 12 1 236 19.7 Notre Dame 13 1 256 19.7 Air Force 13 1 257 19.8 San Diego St. 14 0 277 19.8 Houston 14 1 286 20.4 Fresno St. 13 2 267 20.5 Iowa St. 13 0 267 20.5 Arizona St. 13 1 271 20.8 Kansas St. 12 1 253 21.1 Liberty 13 1 280 21.5 Coastal Carolina 13 2 281 21.6 Kentucky 13 0 282 21.7 Auburn 13 1 283 21.8 Toledo 13 1 283 21.8 Illinois 12 1 263 21.9 Appalachian St. 14 0 310 22.1 Boston College 12 0 266 22.2 California 12 0 267 22.2 Army 13 1 290 22.3 Purdue 13 0 291 22.4 Utah 14 1 316 22.6 Nebraska 12 0 272 22.7 Washington 12 1 272 22.7 Ohio St. 13 1 296 22.8 Arkansas 13 0 298 22.9 Miami (Ohio) 13 0 300 23.1 UAB 13 0 302 23.2 Pittsburgh 14 2 331 23.6 Wyoming 13 0 308 23.7 Marshall 13 0 309 23.8 West Virginia 13 0 310 23.8 South Carolina 13 0 312 24.0 Washington St. 13 1 315 24.2 Utah St. 14 2 342 24.4 UCF 13 1 319 24.5 Rutgers 12 1 295 24.6 UTSA 14 0 345 24.6 Mississippi 13 2 321 24.7 BYU 13 0 322 24.8 UTEP 13 2 328 25.2 Michigan St. 13 0 329 25.3 Virginia Tech 13 1 329 25.3 LSU 12 0 304 25.3 Middle Tennessee 13 1 334 25.7 FAU 12 0 309 25.8 Cent. Michigan 13 0 335 25.8 Oklahoma 13 1 335 25.8 Oregon St. 13 0 335 25.8 Mississippi St. 13 1 337 25.9 Troy 12 0 313 26.1 East Carolina 12 0 315 26.2 Syracuse 12 1 316 26.3 South Alabama 12 0 317 26.4 Florida St. 12 1 318 26.5 San Jose St. 12 0 318 26.5 Nevada 13 0 345 26.5 Tulsa 13 0 346 26.6 Colorado 12 0 320 26.7 UCLA 12 0 321 26.8 Florida 13 0 348 26.8 Oregon 14 1 378 27.0 Georgia St. 13 0 352 27.1 Louisville 13 0 355 27.3 North Texas 13 0 357 27.5 Old Dominion 13 2 361 27.8 Southern Miss. 12 1 335 27.9 W. Michigan 13 0 367 28.2 Colorado St. 12 0 339 28.2 Navy 12 0 339 28.2 Ball St. 13 1 369 28.4 Miami 12 1 341 28.4 New Mexico 12 0 341 28.4 SMU 12 0 341 28.4 Northwestern 12 0 348 29.0 Tennessee 13 3 378 29.1 Memphis 12 0 351 29.2 W. Kentucky 14 0 411 29.4 Buffalo 12 0 359 29.9 E. Michigan 13 0 390 30.0 Texas Tech 13 0 392 30.2 Wake Forest 13 0 394 30.3 Ohio 12 1 364 30.3 Bowling Green 12 3 368 30.7 Maryland 13 0 399 30.7 Texas 12 1 373 31.1 Hawaii 13 0 408 31.4 Arizona 12 2 377 31.4 Georgia Southern 12 0 377 31.4 Southern Cal 12 0 381 31.8 Virginia 12 2 382 31.8 North Carolina 13 0 417 32.1 Stanford 12 0 389 32.4 UNLV 12 0 394 32.8 Texas State 12 0 396 33.0 Indiana 12 0 399 33.2 Georgia Tech 12 1 402 33.5 Louisiana-Monroe 12 1 402 33.5 N. Illinois 14 0 472 33.7 Missouri 13 0 440 33.8 Charlotte 12 1 408 34.0 Louisiana Tech 12 0 408 34.0 Tulane 12 1 408 34.0 South Florida 12 0 416 34.7 TCU 12 1 419 34.9 Vanderbilt 12 0 430 35.8 Rice 12 0 434 36.2 Kent St. 14 0 508 36.3 Temple 12 0 450 37.5 Uconn 12 0 462 38.5 Arkansas St. 12 1 463 38.6 Akron 12 0 474 39.5 FIU 12 0 476 39.7 Duke 12 1 477 39.8 New Mexico St. 12 1 485 40.4 Kansas 12 0 506 42.2 Umass 12 0 517 43.1

