Copa Libertadores Champions

2021_Pameiras (Brazil)

2020_Palmeiras (Brazil)

2019_Flamengo (Brazil)

2018_River Plate (Argentina)

2017_Gremio (Brazil)

2016_Atletico Nacional (Colombia)

2015_River Plate (Argentina)

2014 —San Lorenzo (Argentina)

2013_Atletico Mineiro (Brazil)

2012_Corinthians (Brazil)

2011_Santos (Brazil)

2010_Internacional (Brazil)

2009_Estudiantes (Argentina)

2008_Liga de Quito (Ecuador)

2007_Boca Juniors (Argentina)

2006_Internacional (Brazil)

2005_Sao Paulo (Brazil)

2004_Once Caldas (Colombia)

2003_Boca Juniors (Argentina)

2002_Olimpia (Paraguay)

2001_Boca Juniors (Argentina)

2000_Boca Juniors (Argentina)

1999_Palmeiras (Brazil)

1998_Vasco da Gama (Brazil)

1997_Cruzeiro (Brazil)

1996_River Plate (Argentina)

1995_Gremio (Brazil)

1994_Velez Sarsfield (Argentina)

1993_Sao Paulo (Brazil)

1992_Sao Paulo (Brazil)

1991_Colo Colo (Chile)

1990_Olimpia (Paraguay)

1989_Atletico Nacional (Colombia)

1988_Nacional (Uruguay)

1987_Penarol (Uruguay)

1986_River Plate (Argentina)

1985_Argentinos Juniors (Argentina)

1984_Independiente (Argentina)

1983_Gremio (Brazil)

1982_Penarol (Uruguay)

1981_Flamengo (Brazil)

1980_Nacional (Uruguay)

1979_Olimpia (Paraguay)

1978_Boca Juniors (Argentina)

1977_Boca Juniors (Argentina)

1976_Cruzeiro (Brazil)

1975_Independiente (Argentina)

1974_Independiente (Argentina)

1973_Independiente (Argentina)

1972_Independiente (Argentina)

1971_Nacional (Uruguay)

1970_Estudiantes (Argentina)

1969_Estudiantes (Argentina)

1968_Estudiantes (Argentina)

1967_Racing Club (Argentina)

1966_Penarol (Uruguay)

1965_Independiente (Argentina)

1964_Independiente (Argentina)

1963_Santos (Brazil)

1962_Santos (Brazil)

1961_Penarol (Uruguay)

1960_Penarol (Uruguay)

