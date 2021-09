Ryder Cup Rosters

Sept. 24-26 At Whistling Straits GC (Straits) Sheboygan, Wis. c-captain’s pick EUROPE Captain: Padraig Harrington Paul Casey, England Matt Fitzpatrick,…

Sept. 24-26 At Whistling Straits GC (Straits) Sheboygan, Wis. c-captain’s pick EUROPE

Captain: Padraig Harrington

Paul Casey, England

Matt Fitzpatrick, England

Tommy Fleetwood, England

c-Sergio Garcia, Spain

Tyrrell Hatton, England

Viktor Hovland, Norway

c-Shane Lowry, Ireland

Rory McIlroy, Northern Ireland

c-Ian Poulter, England

Jon Rahm, Spain

Lee Westwood, England

Bernd Wiesberger, Austria

UNITED STATES

Captain: Steve Stricker

c-Daniel Berger

Patrick Cantlay

Bryson DeChambeau

c-Harris English

c-Tony Finau

Dustin Johnson

Brooks Koepka

Collin Morikawa

c-Xander Schauffele

c-Scottie Scheffler

c-Jordan Spieth

Justin Thomas

