United States 12, China 7 United States 4 2 3 3 — 12 China 4 2 0 1 — 7…

United States 12, China 7

United States 4 2 3 3 — 12 China 4 2 0 1 — 7

First Quarter_1, United States, R. Fattal, 7:21. 2, China, Zhang J., 5:27. 3, China, Niu G., 4:13 (PP). 4, United States, S. Haralabidis, 3:49 (PP). 5, China, Wang H., 3:17 (PP). 6, China, Zhang J., 2:39. 7, United States, M. Seidemann, 1:29. 8, United States, R. Fattal, 0:54.

Second Quarter_9, United States, M. Fischer, 7:38 (PP). 10, China, Wang H., 2:46. 11, United States, M. Steffens, 2:12 (PP). 12, China, Lu Y., 0:44.

Third Quarter_13, United States, P. Hauschild, 1:46. 14, United States, A. Fischer, 1:00. 15, United States, M. Fischer, 0:07.

Fourth Quarter_16, United States, M. Fischer, 7:05. 17, China, Chen X., 3:55. 18, United States, K. Gilchrist, 2:22. 19, United States, A. Williams, 0:46.

Exclusions_United States 6 (S. Haralabidis 1, P. Hauschild 1, M. Steffens 1, A. Williams 1, M. Fischer 2); China 4 (Deng Z. 1, Lu Y. 1, Mei X. 1, Xiong D. 1).

4 Minute Exclusions_United States None; China None.

Penalty Fouls_United States None; China None.

Ejections_United States None; China None.

Referees_Alessandro Severo, Italy. Dion Willis, South Africa. Milorad Krivokapic, International Swimming Federation. Tamas Molnar, International Swimming Federation.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.