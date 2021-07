At Kansas City, Kan.

Haiti 0 0—0 United States 1 0—1 First half_1, United States, Vines 1 (Zardes), 8th minute. Second half_None. Yellow cards_Experiénce,,…

Haiti 0 0—0 United States 1 0—1

First half_1, United States, Vines 1 (Zardes), 8th minute.

Second half_None.

Yellow cards_Experiénce,, Hai, 48th; Acosta, US, 72nd; Zardes, US, 75th. Red cards_None.

Referee_Saíd Martínez, Honduras. Linesmen__NA.

A_NA.

Lineups

Haiti_Brian Sylvestre; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Kevin Lafrance, Martin Experiénce (Alex Junior Christian, 80th); Bryan Alceus, Leverton Pierre; Stéphane Lambese, Derrick Etienne, Duckens Nazon (Ronaldo Damus, 80th); Carnejy Antoine

United States_Matt Turner; Shaq Moore (James Sands, 76th) Walker Zimmerman, Miles Robinson, Sam Vines; Kellyn Acosta, Jackson Yueill (Gianluca Busio, 62nd), Sebastian Lletget, Paul Arriola (Nicholas Gioacchini, 14th; Eryk Williamson, 86th), Gyasi Zardes, Jonathan Lewis (Daryl Dike, 62nd)

