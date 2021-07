2021 Baseball Draft Selections

Fifth Round 133. Pittsburgh Pirates, Glenn Jackson, 3B, Dallas Baptist, Texas. 134. Texas Rangers, Mitch Bratt, LHP, Georgia Premier Academy,…

Fifth Round

133. Pittsburgh Pirates, Glenn Jackson, 3B, Dallas Baptist, Texas.

134. Texas Rangers, Mitch Bratt, LHP, Georgia Premier Academy, Ga.

135. Detroit Tigers, Tanner Kohlhepp, RHP, Notre Dame.

136. Boston Red, Sox Nathan Hickey, C, Florida.

137. Baltimore Orioles, Carlos Tavera, RHP, University of Texas – Arlington.

138. Arizona Diamondbacks, Caleb Roberts, C, North Carolina.

139. Kansas City Royals, Eric Cerantola, RHP, Mississippi St.

140. Colorado Rockies, Evan Justice, LHP, NC State.

141. Los Angeles Angels, Brett Kerry, RHP, South Carolina.

142. New York Mets, RHP, Florida.

143. Washington Nationals, T.J. White, OF, Dorman H.S., South Carolina.

144. Seattle Mariners, Andy Thomas, C, Baylor.

145. Philadelphia Phillies, Griff McGarry, RHP, Virginia.

146. San Francisco Giants, Rohan Handa, LHP, Yale.

147. Milwaukee Brewers, Ethan Murray, SS, Duke.

148. Houston Astros, Quincy Hamilton, OF, Wright St.

149. Miami Marlins, Brady Allen, OF, South Carolina.

150. Cincinnati Reds, RHP, South Carolina.

151. St. Louis Cardinals, Gordon Graceffo, RHP, Villanova.

152. Toronto Blue Jays, Irv Carter, RHP, Calvary Christian Academy, Fla.

153. New York Yankees, Tyler Hardman, 1B, Oklahoma.

154. Chicago Cubs, Liam Spence, SS, Tennessee.

155. Chicago White Sox, Tanner McDougal, RHP, Silverado H.S., Nevada.

156. Cleveland Indians, Tanner Bibee, RHP, Cal State Fullerton.

157. Atlanta Braves, Luke Waddell, SS, Georgia Tech.

158. Oakland Athletics, CJ Rodriguez, C, Vanderbilt.

159. Minnesota Twins, Christian MacLeod, LHP, Mississippi St.

160. San Diego Padres, Max Ferguson, 2B, Tennessee.

161. Tampa Bay Rays, Mason Auer, OF, San Jacinto College North, Texas.

162. Los Angeles Dodgers, Ben Casparius, RHP, Connecticut.

Sixth Round

163. Pittsburgh Pirates, Mike Jarvis, 2B, San Diego St.

164. Texas Rangers, Chase Lee, RHP, Alabama.

165. Detroit Tigers, Austin Murr, OF, NC State.

166. Boston Red Sox, Daniel McElveny, SS, Bonita Vista H.S., Calif.

167. Baltimore Orioles, Collin Burns, SS, Tulane.

168. Arizona Diamondbacks, Luke Albright, RHP, Kent St.

169. Kansas City Royals, Dayton Dooney, 2B, Central Arizona College.

170. Colorado Rockies, Braxton Fulford, C, Texas Tech.

171. Los Angeles Angels, Jake Smith, RHP, Miami.

172. New York Mets, Carson Seymour, RHP, Kansas St.

173. Washington Nationals, Michael Kirian, LHP, Louisville.

174. Seattle Mariners, Bryan Woo, RHP, Cal Poly.

175. Philadelphia Phillies, Jose Pena, RHP, Tampa Preparatory School, Fla.

176. San Francisco Giants, Seth Lonsway, LHP, Ohio St.

177. Milwaukee Brewers, Carlos Rodriguez, RHP, Florida Southwestern.

178. Houston Astros, Spencer Arrighetti, RHP, Louisiana Lafayette.

179. Miami Marlins, Sam Praytor, C, Alabama.

180. Cincinnati Reds, Justice Thompson, OF, North Carolina.

181. St. Louis Cardinals, Alfredo Ruiz, LHP, Long Beach St.

182. Toronto Blue Jays, Hayden Juenger, RHP, Missouri State.

183. New York Yankees, Richard Fitts, RHP, Auburn.

184. Chicago Cubs, Riley Martin, LHP, Quincy.

185. Chicago White Sox, Taylor Broadway, RHP, Mississippi.

186. Cleveland Indians, Aaron Davenport, RHP, Hawaii.

187. Atlanta Braves, Justyn-Henry Malloy, 3B, Georgia Tech

188. Oakland Athletics, Grant Holman, RHP, California.

189. Minnesota Twins, Travis Adams, RHP, Sacramento State.

190. San Diego Padres, Ryan Bergert, RHP, West Virginia.

191. Tampa Bay Rays, Mason Montgomery, LHP, Texas Tech.

192. Los Angeles Dodgers, Emmet Sheehan, RHP, Boston College.

Seventh Round

193. Pittsburgh Pirates, Wyatt Hendrie, C, San Diego St.

194. Texas Rangers, Bradford Webb, RHP, Virginia Commonwealth.

195. Detroit Tigers, Brant Hunter, LHP, Georgia Tech.

196. Boston Red Sox, Wyatt Olds, RHP, Oklahoma.

197. Baltimore Orioles, Connor Pavolony, C, Tennessee.

198. Arizona Diamondbacks, Scott Randall, RHP, Sacramento St.

199. Kansas City Royals, Noah Cameron, LHP, Central Arkansas.

200. Colorado Rockies, Evan Shawver, RHP, Cincinnati.

201. Los Angeles Angels, Ryan Costeiu, RHP, Arkansas.

202. New York Mets, Kevin Kendall, SS, UCLA.

203. Washington Nationals, Jacob Young, OF, Florida.

204. Seattle Mariners, Colin Davis, OF, Wofford.

205. Philadelphia Phillies, Christian McGowan, RHP, Eastern Oklahoma St.

206. San Francisco Giants, Nick Sinacola, LHP, Maine.

207. Milwaukee Brewers, Tristan Peters, OF, Southern Illinois.

208. Houston Astros, Joey Loperfido, OF, Duke.

209. Miami Marlins, Gabe Bierman, RHP, Indiana.

210. Cincinnati Reds, Kevin Abel, RHP, Oregon St.

211. St. Louis Cardinals, Alec Willis, RHP, Regis Jesuit H.S., Colo.

212. Toronto Blue Jays, Jaden Rudd, OF, A. Crawford Mosley H.S., Fla.

213. New York Yankees, Robert Ahlstrom, LHP, Oregon.

214. Chicago Cubs, Parker Chavers, OF, Coastal Carolina.

215. Chicago White Sox, Theron Denlinger, RHP, Bradley.

216. Cleveland Indians, Jack Leftwich, RHP, Florida.

217. Atlanta Braves, AJ Smith-Shawver, RHP, Colleyville Heritage H.S.

218. Oakland Athletics, Brett Harris, 3B, Gonzaga.

219. Minnesota Twins, Jake Rucker, SS, Tennessee.

220. San Diego Padres, Ryan Och, RHP, Southern Miss.

221. Tampa Bay Rays, Logan Workman, RHP, Lee.

222. Los Angeles Dodgers, Ryan Sublette, RHP, Texas Tech.

Eighth Round

223. Pittsburgh Pirates, Sean Sullivan, RHP, California.

224. Texas Rangers, Larson Kindreich, LHP, Biola.

225. Detroit Tigers, Jordan Marks, RHP, SC-Upstate.

226. Boston Red Sox, Hunter Dobbins, RHP, Texas Tech.

227. Baltimore Orioles, Creed Willems, C, Aledo H.S., Texas.

228. Arizona Diamondbacks, Gavin Conticello, 3B, Marjory Stoneman Douglas H.S., Fla.

229. Kansas City Royals, Ryan Cepero, SS, Carlos Beltran Baseball Academy.

230. Colorado Rockies, Robby Martin Jr., OF, Florida St.

231. Los Angeles Angels, Nick Jones, LHP, Georgia Southern.

232. New York Mets, Mike Vasil, RHP, Virginia.

233. Washington Nationals, Will Frizzell, 1B, Texas A&M.

234. Seattle Mariners, James Parker, SS, Clemson.

235. Philadelphia Phillies, Jason Ruffcorn, RHP, Oklahoma.

236. San Francisco Giants, Ian Villers, RHP, California.

237. Milwaukee Brewers, Zack Raabe, 2B, Minnesota

238. Houston Astros, Colton Gordon, LHP, Central Florida.

239. Miami Marlins, Pat Monteverde, LHP, Texas Tech.

240. Cincinnati Reds, Hunter Parks, RHP, Florence-Darlington Tech.

241. St. Louis Cardinals, Mike Antico, OF, Texas.

242. Toronto Blue Jays, Hunter Gregory, RHP, Old Dominion.

243. New York Yankees, Will Warren, RHP, SE Louisiana.

244. Chicago Cubs, Casey Opitz, C, Arkansas.

245. Chicago White Sox, Fraser Ellard, LHP, Liberty.

246. Cleveland Indians, Rodney Boone, LHP, UC Santa Barbara.

247. Atlanta Braves, Tyler Collins, OF, McKinney Boyd H.S., Texas.

248. Oakland Athletics, Drew Swift, SS, Arizona St.

249. Minnesota Twins, Noah Cardenas, C, UCLA.

250. San Diego Padres, Lucas Dunn, 2B, Louisville.

251. Tampa Bay Rays, Patrick Wicklander, LHP, Arkansas.

252. Los Angeles Dodgers, RHP, Georgia.

