59 — Annika Sorenstam, 2001 Standard Register Ping

60 — Jessica Korda, 2021 Diamond Resorts Tournament of Champions

60 — Paula Creamer, 2008 Jamie Farr Classic

60 — Anna Acker-Macosko, 2004 Longs Drugs Challenge

60 — Jung Yeon Lee, 2004 Welch’s-Fry’s Championship

60 — Meg Mallon, 2003 Welch’s-Fry’s Championship

