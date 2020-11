AL Cy Young Award Voting Ballots

Name, Affiliation Chapter 1st 2nd 3rd Steve Melewski, MASNSports.com BAL Bieber Maeda Keuchel Rich Dubroff, BaltimoreBaseball.com BAL Bieber Keuchel Bassitt…

Name, Affiliation Chapter 1st 2nd 3rd Steve Melewski, MASNSports.com BAL Bieber Maeda Keuchel Rich Dubroff, BaltimoreBaseball.com BAL Bieber Keuchel Bassitt Ian Browne, MLB.com BOS Bieber Maeda Giolito Rob Bradford, WEEI.com BOS Bieber Maeda Keuchel Vinnie Duber, NBC Sports Chicago CHI Bieber Maeda Giolito LaMond Pope, Chicago Tribune CHI Bieber Maeda Lynn Chris Assenheimer, The Chronicle-Telegram CLE Bieber Cole Maeda Ryan Lewis, Akron Beacon Journal CLE Bieber Maeda Cole Evan Woodbery, MLive Media Group DET Bieber Maeda Ryu Chris McCosky, Detroit News DET Bieber Cole Giolito Jesus Ortiz, Our Esquina Sports HOU Bieber Ryu Lynn Richard Justice, MLB.com HOU Bieber Keuchel Bassitt Sam Mellinger, Kansas City Star KC Bieber Maeda Lynn Jeff Passan, ESPN.com KC Bieber Maeda Ryu Fabian Ardaya, The Athletic LA Bieber Ryu Maeda Rhett Bollinger, MLB.com LA Bieber Maeda Bundy Patrick Reusse, Minneapolis Star Tribune MIN Bieber Maeda Ryu Dan Hayes, The Athletic MIN Bieber Maeda Ryu Erik Boland, Newsday NY Bieber Maeda Ryu George King, New York Post NY Bieber Keuchel Cole Martin Gallegos, MLB.com OAK Bieber Maeda Cole Melissa Lockard, The Athletic OAK Bieber Keuchel Ryu Tim Booth, The Associated Press SEA Bieber Maeda Ryu Larry Stone, Seattle Times SEA Bieber Ryu Maeda Eduardo A. Encina, Tampa Bay Times TB Bieber Maeda Cole John Romano, Tampa Bay Times TB Bieber Ryu Keuchel Levi Weaver, The Athletic TEX Bieber Lynn Cole TR Sullivan, MLB.Com TEX Bieber Keuchel Maeda Rob Longley, Toronto Sun TOR Bieber Maeda Cole Arden Zwelling, Sportsnet.ca TOR Bieber Maeda Keuchel

