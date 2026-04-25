NFL Team-by-Team Draft

April 23-25
Arizona
1. (3) Jeremiyah Love, rb, Notre Dame.
2. (34) Chase Bisontis, g, Texas A&M.
3. (65) Carson Beck, qb, Miami.
4. (104) Kaleb Proctor, dt, SE Louisiana.
5. (143) Reggie Virgil, wr, Texas Tech.
6. (183) Karson Sharar, lb, Iowa.
7. (217) Jayden Williams, ot, Mississippi.
Atlanta
2. (48) Avieon Terrell, cb, Clemson.
3. (79) Zachariah Branch, wr, Georgia.
4. (134) Kendal Daniels, lb, Oklahoma.
6. (208) Anterio Thompson, dt, Washington.
6. (215) Harold Perkins Jr., lb, LSU.
7. (231) Ethan Onianwa, ot, Ohio State.
Baltimore
1. (14) Olaivavega Ioane, g, Penn State.
2. (45) Zion Young, de, Missouri.
3. (80) Ja’Kobi Lane, wr, Southern Cal.
4. (115) Elijah Sarratt, wr, Indiana.
4. (133) Matthew Hibner, te, SMU.
5. (162) Chandler Rivers, cb, Duke.
5. (173) Josh Cuevas, te, Alabama.
5. (174) Adam Randall, rb, Clemson.
6. (211) Ryan Eckley, p, Michigan State.
7. (250) Rayshaun Benny, dt, Michigan.
7. (253) Evan Beerntsen, g, Northwestern.
Buffalo
2. (35) T.J. Parker, de, Clemson.
2. (62) Davison Igbinosun, cb, Ohio State.
4. (102) Jude Bowry, ot, Boston College.
4. (125) Skyler Bell, wr, Connecticut.
4. (126) Kaleb Elarms-Orr, lb, TCU.
5. (167) Jalon Kilgore, s, South Carolina.
5. (181) Zane Durant, dt, Penn State.
7. (220) Toriano Pride Jr., cb, Missouri.
7. (239) Tommy Doman Jr., p, Florida.
7. (241) Ar’maj Reed-Adams, g, Texas A&M.
Carolina
1. (19) Monroe Freeling, ot, Georgia.
2. (49) Lee Hunter, dt, Texas Tech.
3. (83) Chris Brazzell II, wr, Tennessee.
4. (129) Will Lee III, cb, Texas A&M.
5. (144) Sam Hecht, c, Kansas State.
5. (151) Zakee Wheatley, s, Penn State.
7. (227) Jackson Kuwatch, lb, Miami (Ohio).
Chicago
1. (25) Dillon Thieneman, s, Oregon.
2. (57) Logan Jones, c, Iowa.
3. (69) Sam Roush, te, Stanford.
3. (89) Zavion Thomas, wr, LSU.
4. (124) Malik Muhammad, cb, Texas.
5. (166) Keyshaun Elliott, lb, Arizona State.
6. (213) Jordan Van Den Berg, dt, Georgia Tech.
Cincinnati
2. (41) Cashius Howell, de, Texas A&M.
3. (72) Tacario Davis, cb, Washington.
4. (128) Connor Lew, c, Auburn.
4. (140) Colbie Young, wr, Georgia.
6. (189) Brian Parker II, c, Duke.
7. (221) Jack Endries, te, Texas.
7. (226) Landon Robinson, dt, Navy.
Cleveland
1. (9) Spencer Fano, ot, Utah.
1. (24) KC Concepcion, wr, Texas A&M.
2. (39) Denzel Boston, wr, Washington.
2. (58) Emmanuel McNeil-Warren, s, Toledo.
3. (86) Austin Barber, ot, Florida.
5. (146) Parker Brailsford, c, Alabama.
5. (149) Justin Jefferson, lb, Alabama.
5. (170) Joe Royer, te, Cincinnati.
6. (182) Taylen Green, qb, Arkansas.
7. (248) Carsen Ryan, te, BYU.
Dallas
1. (11) Caleb Downs, s, Ohio State.
1. (23) Malachi Lawrence, lb, UCF.
3. (92) Jaishawn Barham, de, Michigan.
4. (112) Drew Shelton, ot, Penn State.
4. (114) Delvin Moore, cb, Florida.
4. (137) LT Overton, de, Alabama.
7. (218) Anthony Smith, wr, East Carolina.
Denver
3. (66) Tyler Onyedim, dt, Texas A&M.
4. (108) Jonah Coleman, rb, Washington.
4. (111) Kage Casey, ot, Boise State.
5. (152) Justin Joly, te, NC State.
7. (246) Miles Scott, db, Illinois.
7. (256) Dallen Bentley, te, Utah.
7. (257) Red Murdock, lb, Buffalo.
Detroit
1. (17) Blake Miller, ot, Clemson.
2. (44) Derrick Moore, de, Michigan.
4. (118) Jimmy Rolder, lb, Michigan.
5. (157) Keith Abney II, cb, Arizona State.
5. (168) Kendrick Law, wr, Kentucky.
6. (205) Skyler Gill-Howard, dt, Texas Tech.
7. (222) Tyre West, dt, Tennessee.
Green Bay
2. (52) Brandon Cisse, cb, South Carolina.
3. (77) Chris McClellan, dt, Missouri.
4. (120) Dani Dennis-Sutton, de, Penn State.
5. (153) Jager Burton, c, Kentucky.
6. (201) Domani Jackson, cb, Alabama.
6. (216) Trey Smack, k, Florida.
Houston
1. (26) Keylan Rutledge, g, Georgia Tech.
2. (36) Kayden McDonald, dt, Ohio State.
2. (59) Marlin Klein, te, Michigan.
4. (106) Febechi Nwaiwu, g, Oklahoma.
4. (123) Wade Woodaz, lb, Clemson.
5. (141) Kamari Ramsey, s, Southern Cal.
6. (204) Lewis Bond, wr, Boston College.
7. (243) Aiden Fisher, lb, Indiana.
Indianapolis
2. (53) CJ Allen, lb, Georgia.
3. (78) A.J. Haulcy, s, LSU.
4. (113) Jalen Farmer, g, Kentucky.
4. (135) Bryce Boettcher, lb, Oregon.
5. (156) George Gumbs Jr., de, Florida.
6. (214) Caden Curry, de, Ohio State.
7. (237) Seth McGowan, rb, Kentucky.
7. (254) Deion Burks, wr, Oklahoma.
Jacksonville
2. (56) Nate Boerkircher, te, Texas A&M.
3. (81) Albert Regis, dt, Texas A&M.
3. (88) Emmanuel Pregnon, g, Oregon.
3. (100) Jalen Huskey, cb, Maryland.
4. (119) Wesley Williams, de, Duke.
5. (164) Tanner Koziol, te, Houston.
6. (191) Josh Cameron, wr, Baylor.
6. (203) C.J. Williams, wr, Stanford.
7. (233) Zach Durfee, de, Washington.
7. (240) Parker Hughes, lb, Middle Tennessee.
Kansas City
1. (6) Mansoor Delane, cb, LSU.
1. (29) Peter Woods, dt, Clemson.
2. (40) R Mason Thomas, de, Oklahoma.
4. (109) Jadon Canady, cb, Oregon.
5. (161) Emmett Johnson, rb, Nebraska.
5. (176) Cyrus Allen, wr, Cincinnati.
7. (249) Garrett Nussmeir, qb, LSU.
Las Vegas
1. (1) Fernando Mendoza, qb, Indiana.
2. (38) Treydan Stukes, s, Arizona.
3. (67) Keyron Crawford, de, Auburn.
3. (91) Trey Zuhn III, c, Texas A&M.
4. (101) Jermond McCoy, cb, Tennessee.
4. (122) Mike Washington Jr., rb, Arkansas.
5. (150) Dalton Johnson, s, Arizona.
5. (175) Hezekiah Masses, cb, California.
6. (195) Malik Benson, wr, Oregon.
7. (229) Brandon Cleveland, dt, NC State.
L.A. Chargers
1. (22) Akheem Mesidor, lb, Miami.
2. (63) Jake Slaughter, c, Florida.
4. (105) Brenen Thompson, wr, Mississippi State.
4. (117) Travis Burke, ot, Memphis.
4. (131) Genesis Smith, s, Arizona.
5. (145) Nick Barrett, dt, South Carolina.
6. (202) Logan Taylor, g, Boston College.
6. (206) Alex Harkey, g, Oregon.
L.A. Rams
1. (13) Ty Simpson, qb, Alabama.
2. (61) Max Klare, te, Ohio State.
3. (93) Keagan Trost, ot, Missouri.
6. (197) CJ Daniels, wr, Miami.
7. (232) Tim Keenan III, dt, Alabama.
Miami
1. (12) Kadyn Proctor, ot, Alabama.
1. (27) Chris Johnson, cb, San Diego State.
2. (43) Jacob Rodriguez, lb, Texas Tech.
3. (75) Caleb Douglas, wr, Texas A&M.
3. (87) Will Kacmarek, te, Ohio State.
3. (94) Chris Bell, wr, Louisville.
4. (130) Trey Moore, de, Texas.
4. (138) Kyle Louis, lb, Pittsburgh.
5. (158) Michael Taaffe, s, Texas.
5. (177) Kevin Coleman Jr., wr, Missouri.
5. (180) Seydou Traore, te, Mississippi State.
6. (200) DJ Campbell, g, Texas.
7. (238) Max Llewellyn, de, Iowa.
Minnesota
1. (18) Caleb Banks, dt, Florida.
2. (51) Jake Golday, lb, Cincinnati.
3. (82) Domonique Orange, dt, Iowa State.
3. (97) Caleb Tiernan, ot, Northwestern.
3. (98) Jakobe Thomas, s, Miami.
5. (159) Max Bredeson, fb, Michigan.
5. (163) Charles Demmings, cb, Stephen F. Austin.
6. (198) Demond Clairborne, rb, Wake Forest.
7. (235) Gavin Gerhardt, c, Cincinnati.
New England
1. (28) Caleb Lomu, ot, Utah.
2. (55) Gabe Jacas, lb, Illinois.
3. (95) Eli Raridon, te, Notre Dame.
5. (171) Karon Prunty, db, Wake Forest.
6. (196) Dametrious Crownover, ot, Texas A&M.
6. (212) Namdi Obiazor, lb, TCU.
7. (234) Behren Morton, qb, Texas Tech.
7. (245) Jam Miller, rb, Alabama.
7. (247) Quintayvious Hutchins, de, Boston College.
New Orleans
1. (8) Jordyn Tyson, wr, Arizona State.
2. (42) Christen Miller, dt, Georgia.
3. (73) Oscar Delp, te, Georgia.
4. (132) Jeremiah Wright, g, Auburn.
4. (136) Bryce Lance, wr, North Dakota State.
5. (172) Lorenzo Styles Jr., s, Ohio State.
6. (190) Barion Brown, wr, LSU.
7. (219) TJ Hall, cb, Iowa.
N.Y. Giants
1. (5) Arvell Reese, lb, Ohio State.
1. (10) Francis Mauigoa, ot, Miami.
2. (37) Colton Hood, cb, Tennessee.
3. (74) Malachi Fields, wr, Notre Dame.
6. (186) Bobby Jamison-Travis, dt, Auburn.
6. (192) J.C. Davis, ot, Illinois.
6. (193) Jack Kelly, lb, BYU.
N.Y. Jets
1. (2) David Bailey, lb, Texas Tech.
1. (16) Kenyon Sadiq, te, Oregon.
1. (30) Omar Cooper Jr., wr, Indiana.
2. (50) D’Angelo Ponds, cb, Indiana.
4. (103) Darrell Jackson Jr., dt, Florida State.
4. (110) Cade Klubnik, qb, Clemson.
6. (188) Anez Cooper, g, Miami.
7. (228) VJ Payne, s, Kansas State.
Philadelphia
1. (20) Makai Lemon, wr, Southern Cal.
2. (54) Eli Stowers, te, Vanderbilt.
3. (68) Markel Bell, ot, Miami.
5. (178) Cole Payton, qb, North Dakota State.
6. (207) Micah Morris, g, Georgia.
7. (244) Cole Wisniewski, s, Texas Tech.
7. (251) Uar Bernard, dt, Nigeria.
7. (252) Keyshawn James-Newby, de, New Mexico.
Pittsburgh
1. (21) Max Iheanachor, ot, Arizona State.
2. (47) Germie Bernard, wr, Alabama.
3. (76) Drew Allar, qb, Penn State.
3. (85) Daylen Everette, cb, Georgia.
3. (96) Gennings Dunker, g, Iowa.
4. (121) Kaden Wetjen, wr, Iowa.
5. (169) Riley Nowakowski, te, Indiana.
6. (210) Gabe Rubio, de, Notre Dame.
7. (224) Robert Spears-Jennings, s, Oklahoma.
7. (230) Eli Heidenreich, rb, Navy.
San Francisco
2. (33) De’Zhaun Stribling, wr, Mississippi.
3. (70) Romello Height, de, Texas Tech.
3. (90) Kaelon Black, rb, Indiana.
4. (107) Gracen Halton, dt, Oklahoma.
4. (127) Carver Willis, ot, Washington.
4. (139) Ephesians Prysock, cb, Washington.
5. (154) Jaden Dugger, lb, Louisiana.
5. (179) Enrique Cruz, ot, Kansas.
Seattle
1. (32) Jadarian Price, rb, Notre Dame.
2. (64) Bud Clark, s, TCU.
3. (99) Julian Neal, cb, Arkansas.
5. (148) Beau Stephens, g, Iowa.
6. (199) Emmanuel Henderson Jr., wr, Kansas.
7. (236) Andre Fuller, cb, Toledo.
7. (242) Deven Eastern, dt, Minnesota.
7. (255) Michael Dansby, db, Arizona.
Tampa Bay
1. (15) Rueben Bain Jr., lb, Miami.
2. (46) Josiah Trotter, lb, Missouri.
3. (84) Ted Hurst, wr, Georgia State.
4. (116) Keionte Scott, cb, Miami.
5. (155) DeMonte Capehart, dt, Clemson.
5. (160) Billy Schrauth, g, Notre Dame.
6. (185) Bauer Sharp, te, LSU.
Tennessee
1. (4) Carnell Tate, wr, Ohio State.
1. (31) Keldric Faulk, de, Clemson.
2. (60) Anthony Hill Jr., lb, Texas.
5. (142) Fernando Carmona, g, Arkansas.
5. (165) Nicholas Singleton, rb, Penn State.
6. (184) Jackie Marshall, dt, Baylor.
6. (194) Pat Coogan, c, Indiana.
7. (225) Jaren Kanak, te, Oklahoma.
Washington
1. (7) Sonny Styles, lb, Ohio State.
2. (71) Antonio Williams, wr, Clemson.
5. (147) Joshua Josephs, de, Tennessee.
6. (187) Kaytron Allen, rb, Penn State.
6. (209) Matt Gulbin, c, Michigan State.
7. (223) Athan Kaliakmanis, qb, Rutgers.
