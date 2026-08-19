Trump quiere que Corea del Sur se defienda. Pero sus acercamientos a Kim Jong Un podrían retrasar eso

Al reducir repentinamente las maniobras militares con Corea del Sur, el presidente estadounidense Donald Trump corre el riesgo de ir…

Al reducir repentinamente las maniobras militares con Corea del Sur, el presidente estadounidense Donald Trump corre el riesgo de ir en contra de su propio objetivo declarado de que Seúl asuma una mayor responsabilidad en su defensa.

Los ejercicios anuales Escudo de la Libertad Ulchi, en los que participan decenas de miles de soldados, se han reducido a la mitad a petición de Washington, después de que Trump declarara el fin de semana pasado que los ejercicios antagonizaban a su amigo, el líder norcoreano Kim Jong Un, además de suponer un gran coste para Estados Unidos.

Estos ejercicios “envían una señal totalmente inapropiada y hostil”, publicó Trump en Truth Social el domingo, en lo que parecía ser un intento de apaciguar al hermético Kim, con quien Trump desea reunirse de nuevo.

La parte “hostil” es difícil de conciliar con la naturaleza defensiva de los ejercicios y es sorprendentemente similar a la descripción que los medios estatales norcoreanos han dado de las maniobras. Washington y Seúl han reiterado que su objetivo es la disuasión y la defensa, no la toma de territorio al norte de la zona desmilitarizada que divide a las dos Coreas desde el armisticio de 1953.

Los ejercicios militares incluyen un entrenamiento para brindar a Corea del Sur algo que no ha tenido desde el inicio de la Guerra de Corea en 1950: el control operativo en tiempos de guerra de las fuerzas combinadas surcoreanas y estadounidenses en la península, según señalan los analistas.

Este es un objetivo clave para ambos países. Una vez que Seúl demuestre que puede asumir esa responsabilidad, Washington podrá mantenerse al margen de cualquier conflicto futuro, proporcionando cierta potencia de fuego, pero dejando que Corea del Sur asuma la mayor parte de la responsabilidad y el costo de su defensa.

El actual sistema de control se estableció poco después del inicio de la Guerra de Corea, cuando Corea del Sur cedió el mando de sus fuerzas a Washington, que, con un equipamiento y una experiencia mucho mejores, estaba más capacitado para hacer frente a la amenaza comunista en la línea divisoria.

El control de las tropas surcoreanas fue asumido por el Comando de las Naciones Unidas y, en 1978, por el Comando de Fuerzas Combinadas (CFC), que siempre ha estado dirigido por un general estadounidense.

El CFC transfirió el control operativo de las fuerzas surcoreanas en tiempos de paz a Seúl en 1994, pero el control en tiempos de guerra ha permanecido en manos de Washington. Los llamamientos al cambio y los plazos para lograrlo se han pospuesto en varias ocasiones desde entonces, manteniendo un statu quo que ya no es necesario.

En los últimos años, Corea del Sur se ha consolidado como una potencia militar de primer nivel mundial; si bien no alcanza el nivel de Estados Unidos o China, sin duda es capaz de defenderse de Corea del Norte.

Citando esa capacidad, el presidente surcoreano Lee Jae Myung aprovechó el martes el inicio de los ejercicios de este año para intentar dar un nuevo impulso a la promesa de campaña que hizo en 2025 de devolver el control operativo en tiempos de guerra a Seúl para 2030.

“En lo que respecta a sistemas de armas y poderío militar, nuestra capacidad de defensa ya se encuentra entre las mejores del mundo. No es exagerado decir que somos más que capaces”, declaró Lee el martes.

Pero Trump ha puesto obstáculos a esos planes.

El plan era utilizar los ejercicios Ulchi Freedom Shield para evaluar los sistemas y permitir que Seúl asumiera el control operativo en tiempos de guerra, escribió Yu Ji-hoon, investigador del Instituto Coreano de Análisis de Defensa, en The Diplomat.

“Un cambio importante de última hora podría afectar, por lo tanto, más que la preparación; podría complicar un proyecto de alianza que el propio Washington ha impulsado durante mucho tiempo”, escribió Yu.

“Recortar (los ejercicios), especialmente sin una discusión previa, dificulta la implementación del reparto de la carga, incluso cuando Washington exige más”, afirmó.

Lee Jeong-kyu, investigador visitante del Instituto Sejong de Corea del Sur, escribió a principios de este año sobre el creciente impulso a favor de un mayor control surcoreano, lo cual quedó claramente plasmado en la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos publicada en enero.

El documento era “una clara señal de intención de fortalecer el reparto de responsabilidades dentro de la alianza, lo que se espera que siente las bases para acelerar las condiciones para la transferencia (del control operativo)”, escribió Lee.

Con su deferencia hacia Kim Jong-un de Corea del Norte, Trump ha priorizado a un adversario con armas nucleares de Estados Unidos por encima de un aliado con el que tiene un tratado y que desea cumplir con sus exigencias.

Esto mantiene a las fuerzas estadounidenses ocupadas con responsabilidades en la península en un momento en que podrían ser sumamente necesarias en un lugar como Irán o en posibles conflictos futuros, tanto en Asia como en el resto del mundo. Además, significa que los futuros presupuestos de defensa no pueden contemplar ahorro de costos en Corea, cuando la demanda de nuevas armas no deja de crecer.

Corea del Sur ha sido durante mucho tiempo un aliado cercano de Estados Unidos; desde el final de la Guerra de Corea, ambas naciones mantienen un tratado de defensa mutua diseñado principalmente para proteger a Corea del Sur de Corea del Norte.

Pero la tan cacareada relación personal de Trump con Kim Jong-un de Corea del Norte —quien ha expandido significativamente las capacidades militares de su país desde el primer mandato de Trump y se cree que ahora posee docenas de ojivas nucleares— ha puesto a prueba la larga alianza.

Por su parte, Corea del Norte no ha respondido positivamente al nuevo gesto conciliador de Trump.

Antes de que se conociera la noticia de la reducción de los ejercicios el miércoles por la mañana, la agencia estatal norcoreana KCNA los calificó como “la amenaza más inmediata y abierta” para Pyongyang y la seguridad regional.

La repentina intervención de Trump parece estar forzando una reconsideración que va más allá de los ejercicios, ya que los jefes militares de Seúl declararon el miércoles que ambas partes tendrían que discutir ahora una “postura de defensa conjunta para el futuro”.

Para Trump, ya debilitado en el escenario mundial por la guerra en curso con Irán, se trata de otro gol en contra, según los analistas.

“El ahorro derivado de la reducción de los ejercicios militares es mínimo, mientras que los beneficios diplomáticos para las relaciones con Corea del Norte son dudosos”, afirmó Leif-Eric Easley, profesor de la Universidad Ewha en Seúl.

No está claro qué pretende Trump al reunirse de nuevo con Kim. En su primer mandato, fracasó en su intento de presionar al líder norcoreano para que renunciara a sus ambiciones nucleares, que no han hecho más que crecer. Mientras tanto, Kim se ha acercado a Rusia y China.

Trump podría considerarlo una acción “inofensiva y respetuosa”, pero Corea del Norte se ha convertido en una potencia militar mucho más fuerte en la década transcurrida desde que Trump asumió la presidencia.

“Reducir los ejercicios militares puede perjudicar la coordinación de la alianza, ralentizar el proceso de asunción por parte de Corea del Sur de una mayor responsabilidad en su propia defensa y debilitar la disuasión ante posibles conflictos en Asia”, concluyó Easley.

The-CNN-Wire

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