La tragedia de unas trillizas en el sismo en Colombia: solo una sobrevivió y sus padres fueron hallados muertos abrazados

Luego de más de tres días de búsqueda, los equipos rescatistas en Cali encontraron la tarde del jueves el cuerpo…

Luego de más de tres días de búsqueda, los equipos rescatistas en Cali encontraron la tarde del jueves el cuerpo de Isabella Saavedra Caycedo, una de las trillizas que, junto a toda su familia, había quedado sepultada bajo los escombros tras el terremoto que azotó Colombia el lunes.

Isabella era la última de la familia Saavedra Caycedo que permanecía desaparecida. La noticia de su hallazgo sin vida, dada a conocer por familiares cercanos —entre ellos, Camila Martínez Sierra, prima de las trillizas—, representa la más reciente actualización de uno de los casos trágicos que dejó el sismo.

La mañana del lunes 10 de agosto, cuando el terremoto de magnitud 7,4 sacudió el oeste de Colombia, la familia Saavedra Caycedo se encontraba en su apartamento, en el edificio María Elvira Lloreda, ubicado en el barrio Cuarto de Legua de la ciudad de Cali, una de las más impactadas por el sismo.

Los esfuerzos de búsqueda y rescate en el lugar comenzaron desde entonces y se prolongaron por días. Familia y amigos salieron a las calles para pedir ayuda y convertirse en voluntarios en las labores rescatistas.

Sin embargo, el colapso del edificio provocó la muerte del papá, Jairo Saavedra, y de la mamá, Vicky Caycedo, quienes fueron encontrados “abrazados”, comentó Martínez Sierra en Instagram.

También fallecieron el hermano de Vicky, Diego Caycedo, y las hermanas trillizas Sofía e Isabella Saavedra Caycedo. La tercera de las trillizas, Ana María, fue la única sobreviviente de la familia. Días atrás, la rescataron de entre los escombros y la trasladaron al hospital, informó Martínez Sierra.

Ana María “sufrió heridas en sus brazos y una fractura de pelvis”, por lo que ya fue operada “y ahora le espera un largo proceso de recuperación”, según una campaña de recaudación de fondos gestionada por su familia en GoFundMe y que acumula miles de donaciones en las últimas horas.

Así como los miles que han donado, Martínez Sierra ha volcado parte de sus esfuerzos de ayuda tras el terremoto hacia su prima.

“Tenemos el corazón partido por la pérdida de mis tíos Jairo y Vicky y mis primas Sofía e Isabella. Ahora es momento de seguir unidos y estar para nuestra prima Ana. Toda ayuda, oración, donación y difusión cuenta”, escribió Martínez Sierra este viernes en una historia de Instagram.

Las trillizas, dice la campaña de fondos de la familia, se habían graduado hace poco de la universidad y trabajaban juntas. “Tenían sueños, planes y toda una vida por delante (…) Tenemos que reunir todas nuestras fuerzas para acompañar a Ana María en el largo camino que comienza después de su cirugía”.

“Queremos que Ana María tenga una base sólida para recuperarse física y emocionalmente y recomenzar su vida, sin tener además que cargar con la preocupación de cómo pagar todo lo que viene”, declaró la familia en la campaña, que acumula miles de donaciones en las últimas horas.

Martínez Sierra recordó a sus familiares con varias fotos y videos, que abarcan reuniones, viajes, fiestas y momentos donde estuvieron juntos.

“Solo puedo mirar estos videos y fotos con el corazón lleno de recuerdos y con una mezcla de amor, nostalgia y un dolor que todavía no sé cómo explicar”, escribió en una publicación de Instagram.

“Uno nunca piensa que una foto puede convertirse en un recuerdo tan valioso, ni que un abrazo que parecía cotidiano podría convertirse en algo que guardaríamos para siempre en el corazón. Este terremoto nos cambió la vida en cuestión de segundos. Nos recordó, de la manera más dolorosa, que nada está asegurado y que muchas veces dejamos para después un abrazo, una llamada, un ‘te quiero’, un encuentro, una visita. Hoy entiendo más que nunca que la familia es un regalo y que debemos disfrutarla mientras podamos”, agregó Martínez Sierra en su mensaje de despedida.

La cifra de muertos por el terremoto del lunes subió a 287, informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia este viernes por la mañana.

En tanto, la UNGRD contabilizó un total de 3.975 personas heridas, unas 379 desaparecidas y 354 rescatadas.

En total, son 15 de los 32 departamentos colombianos los afectados por el terremoto y unas 102.263 personas sufrieron el impacto, según la UNGRD.

Asimismo, hay daños en miles de estructuras en las ciudades afectadas por el sismo. La UNGRD estima que 73.455 viviendas tuvieron averías, mientras que 12.828 viviendas fueron destruidas y 121 edificios colapsaron.

The-CNN-Wire

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