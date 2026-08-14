Gobierno de Venezuela anuncia la excarcelación de 131 presos políticos. Foro Penal dice que ha confirmado 40 casos

El Gobierno de Venezuela anunció este viernes la excarcelación de 131 personas como parte de su programa para revisar los…

El Gobierno de Venezuela anunció este viernes la excarcelación de 131 personas como parte de su programa para revisar los casos de quienes están detenidos por delitos relacionados con hechos políticos.

Las excarcelaciones fueron dadas a conocer por el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, una instancia recientemente creada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo en enero tras la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos.

Mediante un comunicado, el programa dijo que la excarcelación de estos presos políticos fue acordada por tribunales, a petición de la Fiscalía, luego de que se revisaron los casos de los involucrados.

“El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática ratifica que continuará decididamente apoyando las iniciativas del Gobierno Nacional y de la sociedad civil organizada orientadas a favorecer el reencuentro entre los venezolanos, el fortalecimiento del tejido social de la nación y la consolidación de la paz de la República”, señaló.

Por separado, Alfredo Romero, director presidente de la organización no gubernamental Foro Penal, que documenta y acompaña los casos de presos políticos en Venezuela, dijo en su cuenta de X que hasta ahora han confirmado 40 excarcelaciones producidas a lo largo del día.

Hasta la mañana de este viernes, previo al anuncio del Gobierno, Foro Penal tenía registro de 391 presos políticos en el país: 365 hombres y 26 mujeres.

Desde la captura de Maduro y la llegada de Rodríguez como presidenta encargada, el Gobierno de Venezuela ha anunciado varias medidas relacionadas con las personas detenidas por delitos relacionados con hechos políticos, como excarcelaciones, una ley de amnistía aprobada en la Asamblea Nacional y el nuevo Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

El Gobierno dice que estas acciones buscan promover la reconciliación en el país. En tanto, algunos políticos de oposición, organizaciones civiles y ciudadanos ven estos anuncios como pasos positivos aunque aún insuficientes. Entre otras cosas, consideran que las salidas de prisión deberían agilizarse e incluir garantías de que los involucrados quedarán libres de cargos penales.

La líder opositora María Corina Machado se refirió al tema este viernes. En su cuenta de X, dijo que todos los venezolanos que salen de cárceles para volver con sus familias dan “una alegría infinita”.

“Todos, absolutamente todos, civiles y militares, deben ser liberados ya”, señaló.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló por separado que estas excarcelaciones son “un paso crucial para el proceso de reconciliación de la nación” y habló del plan tres fases que delineó para Venezuela tras la captura de Maduro: estabilización, recuperación y transición.

“Desde el 3 de enero, se han liberado 1.046 venezolanos”, dijo Rubio en X. “A medida que continuamos avanzando en el plan de tres fases, Estados Unidos sigue monitoreando de cerca el proceso liderado por Venezuela de conversaciones presenciales con las autoridades interinas”.

El anuncio de las más recientes excarcelaciones ocurre dos días después del cierre de la primera ronda de diálogos entre el Gobierno y un sector de la oposición —sin Machado—, en la que ambas partes acordaron avanzar en cambios al sistema de justicia y atención a las personas afectadas por los fuertes sismos del 24 de junio.

The-CNN-Wire

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