Fuerte sismo de 7,7 sacude Indonesia

Un sismo de magnitud 7.7 sacudió la costa norte de Indonesia el sábado por la mañana, hora local, según el…

Un sismo de magnitud 7.7 sacudió la costa norte de Indonesia el sábado por la mañana, hora local, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Tres réplicas —de magnitud 5,9, 5,6 y 6,1— le siguieron, según el USGS.

La agencia meteorológica del país dijo que está vigente una alerta temprana de tsunami.

Las estimaciones iniciales del USGS basadas en el sacudimiento del sismo indican que son posibles víctimas y daños, aunque el Gobierno indonesio aún no ha comentado al respecto.

El sistema PAGER del USGS sugiere que alrededor de 500.000 personas estuvieron expuestas a un sacudimiento muy fuerte o severo, capaz de causar daños leves a moderados en estructuras bien construidas y grandes daños en estructuras mal construidas.

Indonesia ha visto varios terremotos devastadores en el pasado. El país se encuentra en el Cinturón de Fuego, una franja alrededor del océano Pacífico que provoca frecuentes terremotos y actividad volcánica. Es una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo y se extiende desde Japón e Indonesia en un lado del Pacífico hasta California y Sudamérica en el otro.

Con información de Brandon Miller, Dakota Smith, Michael Rios y Jonny Hallam

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