El Departamento de Justicia intenta desvincular a Todd Blanche de la acusación contra Comey por la supuesta amenaza “8647”

El Departamento de Justicia declaró en un documento judicial que sus altos mandos no participaron en la decisión de imputar…

El Departamento de Justicia declaró en un documento judicial que sus altos mandos no participaron en la decisión de imputar penalmente al exdirector del FBI, James Comey, por publicar en redes sociales en 2025 una fotografía de conchas marinas dispuestas formando el número “8647”.

La fotografía generó controversia, ya que el número 86 suele referirse a desechar o deshacerse de algo, y Donald Trump es el presidente número 47. Los fiscales afirman que la publicación constituye una amenaza contra la vida de Trump, algo que Comey ha negado.

Para desvincular al secretario de Justicia, Todd Blanche, de la toma de decisiones, el documento presentado el martes por la noche indica que fue Ellis Boyle, fiscal federal del distrito este de Carolina del Norte, quien impulsó la acusación contra uno de los principales opositores de Trump. Al revelar el enfoque de Boyle, el Departamento de Justicia espera convencer a un juez de que Comey no fue blanco de una venganza por parte de los fiscales debido a la animosidad del presidente hacia él.

“Comey intenta presentar la decisión de acusarlo como resultado de una directiva del Presidente o del secretario de Justicia. Eso es simplemente falso”, escribieron los fiscales en la presentación judicial ante el tribunal federal del este de Carolina del Norte el martes. “El Fiscal Federal Boyle investigó el asunto al asumir su cargo y tomó la decisión sin ninguna influencia del secretario de Justicia, y mucho menos del Presidente”.

Sin embargo, el Departamento de Justicia afirma en la presentación que Boyle le comunicó al secretario de Justicia que los fiscales solicitarían la acusación contra Comey por la publicación de la concha marina el día antes de que un jurado investigador la aprobara esta primavera.

“De hecho, Boyle ni siquiera discutió la decisión de presentar cargos con el secretario de Justicia hasta el día anterior a presentar el caso ante el jurado investigadir, y lo hizo entonces para que el secretario de Justicia estuviera al tanto de la posible publicidad relacionada con la acusación, tal como lo estipula el Manual de Justicia”, escribieron los fiscales.

Blanche —quien en ese momento era la número dos del Departamento de Justicia, como secretario de Justicia adjunto— y el Director del FBI, Kash Patel, apoyaron públicamente la acusación de Boyle contra Comey en Carolina del Norte, y ambos ofrecieron declaraciones a la prensa el día de la acusación en Washington junto a Boyle.

La acusación por el caso de las conchas marinas en abril representó la segunda vez que Comey fue acusado por este Departamento de Justicia. Un caso anterior, en el que se le acusaba de mentir al Congreso, fue desestimado por un juez el año pasado después de que los procedimientos judiciales revelaran irregularidades en el enfoque del fiscal federal con sede en Virginia.

Comey ha argumentado que ambos casos fueron el resultado de una actuación injusta del Departamento de Justicia para complacer los deseos políticos del presidente.

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