Afectado por la sequía en Roma, el bajo nivel del río Tíber deja al descubierto las antiguas ruinas del Puente de Nerón

Las altas temperaturas y un verano largo y seco han brindado a locales y turistas una oportunidad única para contemplar…

Las altas temperaturas y un verano largo y seco han brindado a locales y turistas una oportunidad única para contemplar los restos de un puente de 2.000 años de antigüedad que cruzaba el río Tíber, que serpentea por el centro de Roma.

El caudal del Tíber, alimentado por afluentes de los Apeninos septentrionales, ha descendido por debajo de los 80 metros cúbicos por segundo, la mitad del promedio nacional para esta época del año, según Giovanni Giganti, coordinador de protección civil de Roma. “Nos enfrentamos a una grave crisis hídrica. Esta crisis se debe, en parte, a que este invierno tuvimos lluvias abundantes, pero luego los periodos de sequía fueron muy prolongados”, declaró Giganti a Associated Press.

Se cree que el Puente de Nerón (Pons Neronianus) fue construido como monumento triunfal por el emperador Calígula alrededor del año 39 d. C. Pero se le conoce como el Puente de Nerón porque Nerón, sobrino de Calígula, renombró varias estructuras antiguas en su honor durante su reinado, entre los años 54 y 68 d. C., según los relatos históricos.

Originalmente, el puente conectaba la antigua zona del Campo de Marte, donde ahora se encuentran la Plaza de España, la Piazza del Popolo y las elegantes calles comerciales de la Via Condotti, con el Circo de Nerón, estadio donde San Pedro fue martirizado y sobre el que se alzan actualmente la Basílica de San Pedro y la Ciudad del Vaticano.

Los restos de la estructura se aprecian mejor desde el Puente de los Ángeles, que conduce al Castillo de Sant’Angelo, cerca de la Ciudad del Vaticano.

Normalmente, el puente está completamente sumergido, pero este año se pueden ver bloques enteros de la antigua estructura, lo que brinda a los arqueólogos una oportunidad única para estudiarlo.

El bajo nivel del agua del Tíber también ha dejado al descubierto bicicletas y patinetes eléctricos, frigoríficos e incluso un coche río arriba. La última vez que se pudieron ver los restos del puente fue durante una sequía similar en 2022.

The-CNN-Wire

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