Víctimas de los incendios en España murieron cuando intentaban escapar por un lecho fluvial que se volvió una “trampa”

Al menos 12 personas han muerto en uno de los peores incendios forestales registrados en el sur de España, informaron…

Al menos 12 personas han muerto en uno de los peores incendios forestales registrados en el sur de España, informaron el viernes las autoridades locales, mientras que decenas de personas permanecen desaparecidas y surgen relatos trágicos sobre los intentos de las víctimas por escapar del infierno de llamas.

Unos 150 efectivos de emergencia fueron desplegados para combatir el incendio forestal cerca de la localidad de Los Gallardos, en la Costa de Almería, donde varios residentes habían sido evacuados de sus hogares, según un comunicado del gobierno regional de Andalucía.

“El incendio más devastador hasta la fecha en nuestra región”, declaró Antonio Sanz, consejero de Salud y Emergencias de la región.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, informó en una rueda de prensa el viernes que al menos 23 personas seguían desaparecidas.

Este verano se han batido récords de temperatura en toda Europa, ya que los países se ven azotados por olas de calor que traen temperaturas extremas de forma alarmantemente temprana. Los bomberos están luchando contra los incendios forestales en España y también en Portugal y Francia.

Sanz explicó que algunas víctimas intentaron escapar del fuego a través del lecho seco de un río, lo que resultó ser una “trampa” mortal. Cuatro personas fallecieron dentro de un vehículo, mientras que otras siete perdieron la vida al intentar huir del incendio a pie, detalló.

“Todo apunta a que las víctimas eran en su mayoría, si no en su totalidad, ciudadanos extranjeros, aunque naturalmente esto no podrá confirmarse hasta que se establezca oficialmente su identidad”, señaló Sanz.

El alcalde de Los Gallardos, Francisco Reyes, calificó la situación de “aterradora, porque hay mucho viento y el fuego se ha propagado muy rápidamente”.

“Hemos tenido que evacuar a los residentes de Almocáizar y de Terminar de Vedas, y ahora nos dirigimos al camping porque, como pueden ver, el viento viene del oeste y va a llegar a las instalaciones, donde también hay entre 400 y 500 personas”, declaró el jueves a la agencia de noticias Reuters.

Los incendios forestales no son algo inusual en Europa, pero la crisis climática está provocando condiciones meteorológicas más cálidas y secas, lo que prepara el terreno para temporadas de incendios más virulentas.

El número actual de víctimas mortales convierte a este siniestro en el incendio forestal más mortífero registrado en España desde 2005, año en que 11 bomberos perdieron la vida en la provincia central de Guadalajara a causa de un fuego originado por una barbacoa, según informó Reuters.

El mes pasado, España registró récords nacionales de temperatura: algunos días se alcanzaron valores de 7,1 grados Celsius por encima de la media, según la agencia meteorológica nacional AEMET.

Francia y el Reino Unido también batieron récords de temperatura el mes pasado en medio de este calor sin precedentes. De hecho, muchas localidades y ciudades francesas superaron los 40 grados Celsius.

En los últimos días, la agencia meteorológica de España emitió nuevas alertas por altas temperaturas en zonas de Andalucía. Un video difundido por las autoridades muestra a los bomberos combatiendo grandes llamas que devoran la vegetación de la zona.

Mientras tanto, los servicios de emergencia también han estado combatiendo incendios en la vecina Francia, donde se han quemado miles de hectáreas cerca de la frontera con España, según las autoridades locales.

En Portugal, los recientes incendios forestales han generado columnas de humo tan grandes que pudieron verse desde el espacio, según la Unión Europea.

Europa es el continente que más rápido se calienta: sus temperaturas aumentan a un ritmo más del doble de rápido que la media mundial, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la UE.

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