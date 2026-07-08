Vacían el estanque reflectante, una vez más, mientras la administración Trump intenta nuevamente reparar el emblemático lugar

Las autoridades comenzaron a vaciar el domingo el estanque reflectante del Monumento a Lincoln por segunda vez en tres meses,…

Las autoridades comenzaron a vaciar el domingo el estanque reflectante del Monumento a Lincoln por segunda vez en tres meses, según el secretario del Interior de EE.UU., Doug Burgum.

En una entrevista publicada el martes con Katie Miller, presentadora de podcasts conservadora y esposa del subsecretario de la Casa Blanca del presidente Trump, Stephen Miller, Burgum declaró que el drenado de la piscina se realiza según lo planeado después del espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio, y señaló que algunos de los restos de los fuegos artificiales todavía estaban en el agua.

Al preguntársele sobre el cronograma de esta ronda de renovaciones, no dio detalles más allá de una descripción general.

“Drene el agua. Limpie los restos de los fuegos artificiales. Repare los daños causados ​​por el vandalismo. Vuelva a llenarlo”, manifestó Burgum.

Hasta el martes por la noche, todavía había agua en la piscina y no estaba claro si se vaciaría por completo. Burgum indicó durante el fin de semana que tal vez solo sería necesario vaciarla parcialmente.

Esta medida se produce tras semanas de problemas —proliferación de algas, agua verdosa, deterioro del casco y acusaciones de vandalismo— que han afectado a este emblemático monumento, convirtiendo sus problemas en objeto de preocupación nacional.

Miembros de la administración Trump, incluido el presidente, han afirmado que vándalos dañaron el estanque reflectante al rajar el revestimiento, aunque no han presentado pruebas que respalden esta afirmación.

A finales de junio, el presidente anunció que el estanque se vaciaría después del feriado del 4 de julio para repararlo.

La administración empleará al mismo contratista, Atlantic Industrial Coatings, con sede en Virginia, para esta próxima ronda de reparaciones.

Anteriormente, la empresa obtuvo un contrato sin licitación por valor de más de US$ 14 millones para su parte del trabajo: sellar la piscina y pintar el fondo de azul, el color de la bandera estadounidense.

Al ser consultado sobre el cronograma para su parte de las reparaciones, Eddie Gross, propietario de Atlantic Industrial Coatings, declaró a CNN que “aún no hay nada definido”. Se negó a responder preguntas sobre su contrato y el costo de las reparaciones adicionales.

El Departamento del Interior no respondió a las preguntas sobre el cronograma de esta ronda de reparaciones.

Burgum, en una entrevista en el programa “State of the Union” de CNN el domingo, sugirió que las reparaciones podrían realizarse con la piscina solo parcialmente vacía. Intentó presentar los costos como mínimos.

“Será una cifra pequeña porque la mayor parte del trabajo estaba relacionada con la mano de obra y los materiales para el revestimiento”, indicó Burgum.

“Seguiremos utilizando la misma empresa, porque hicieron un trabajo fantástico”, señaló.

Burgum también afirmó que el Gobierno podía probar “absolutamente” que los daños fueron causados ​​por vándalos y que existen fotografías que respaldan esta afirmación.

Sin embargo, eludió la pregunta sobre si dichas fotografías muestran a alguien dañando la piscina.

El secretario también negó que el hecho de que la caravana de vehículos de Trump atravesara la piscina en plena renovación en mayo hubiera causado algún daño al lugar.

“No, yo estaba con él cuando llegamos esa noche… Íbamos en un Cadillac Escalade. Es uno de los coches de la flota presidencial”, contó Burgum, añadiendo que el vehículo que usó Trump para el trayecto era “considerablemente más ligero” que la limusina presidencial blindada conocida como “La Bestia”.

“Todavía no se había terminado la capa base de caucho industrial, por lo que no hubo ningún daño esa noche”, apuntó. “Esa fue una de las preguntas que nos hicimos incluso antes de llevar la caravana presidencial allí, pero no hubo ninguna posibilidad”.

La otra empresa contratista involucrada en el proyecto, Greenwater Services, declaró previamente a CNN que cuando se vacíe la piscina, esto no afectará a su sistema, que se encuentra en pleno funcionamiento.

Chas Antinone, presidente de Greenwater Services, comentó a CNN que la empresa puede apagar y volver a encender el llamado nanoburbujeador de ozono, según sea necesario.

Las empresas involucradas en la renovación se han visto en el centro de la atención mediática nacional debido a los continuos problemas relacionados con el estanque reflectante.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.