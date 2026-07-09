Un padre mexicano construyó casas en Houston durante 35 años. Un viaje rutinario terminó en tragedia

Durante los últimos 35 años, el día de Lorenzo Salgado Araujo comenzaba de la misma manera: se despertaba a las…

Durante los últimos 35 años, el día de Lorenzo Salgado Araujo comenzaba de la misma manera: se despertaba a las 5:00 de la mañana, se despedía de su esposa con un beso, cargaba su furgoneta de trabajo y se marchaba a recoger a su equipo de construcción para trabajar en Houston.

Pero el martes, el día de Salgado Araujo no terminaría como siempre. No llegaría a casa para disfrutar de una abundante cena preparada por su amada esposa de 40 años.

No pasaría el resto de la tarde descansando en el porche escuchando música con su perro a su lado, en la casa que había construido para su familia. No se quedaría dormido después de una jornada laboral de 14 horas, listo para volver a empezar al día siguiente.

Alrededor de las 7 de la mañana, cuando el padre de tres hijos, de 52 años, recogía al último miembro de su equipo en la zona este de Houston antes de dirigirse al norte para terminar la construcción de varias casas, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en un auto sin distintivos disparó mortalmente al mexicano que se encontraba dentro de su furgoneta, relató el miércoles el hijo mayor de Salgado Araujo.

Según informó ICE a CNN en un comunicado el martes, Salgado Araujo intentó evadir el arresto cuando los agentes intentaban detenerlo en el marco de una operación policial.

Araujo embistió un vehículo policial y se negó a obedecer varias órdenes verbales antes de que un agente de ICE disparara su arma en defensa propia.

La familia de Salgado Araujo niega la versión de la agencia, afirmando que creen que él se habría detenido y cooperado con los agentes federales si hubiera sabido que el auto que lo seguía pertenecía a ICE u otros agentes del orden.

CNN se ha puesto en contacto con la agencia para obtener más información.

Ronaldo Salgado afirmó que su padre no tenía antecedentes penales y que había solicitado un permiso de trabajo.

Lo describió como un hombre de familia reservado y trabajador que dedicó tres décadas a mantener a su esposa y a sus tres hijos construyendo cientos de casas en los suburbios de Houston.

Salgado Araujo, según su hijo, “nunca quiso que su nombre fuera conocido fuera de su familia”.

“No deseaba nada más en la vida que mantener a su esposa y ver a sus hijos convertirse en grandes personas”, declaró Ronaldo Salgado en una conferencia de prensa el miércoles.

Según una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para su familia, quienes conocían a Salgado Araujo lo describieron como una persona confiable y amable.

Salgado Araujo residía en Estados Unidos sin autorización legal, según informó ICE, sin especificar si los agentes lo estaban buscando. Al parecer, no tiene antecedentes penales, según la fiscalía del condado de Harris.

Él es una de las varias personas que resultaron gravemente heridas o muertas tras ser baleadas por agentes federales de inmigración este año.

Renee Nicole Good, madre de tres hijos a quien le encantaba cantar y escribir poesía, murió por disparos de ICE en Minneapolis en enero.

Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos dedicado a ayudar a los demás, murió a tiros por agentes de inmigración ese mismo mes.

Ronaldo Salgado dijo que el último día de su padre se repetía una y otra vez en su cabeza con gran viveza.

Esa mañana del martes, Ronaldo Salgado manifestó que su madre le contó que le había pasado “algo malo” a su padre. No sabían qué era, solo que tenía que ver con ICE.

Ronaldo Salgado condujo inmediatamente hasta el lugar de trabajo de su padre, a una hora de distancia, para buscar su furgoneta.

El hijo de Salgado Araujo dijo que su padre había hablado con sus abogados sobre qué hacer si ICE se lo llevaba: se negaría a firmar nada y llamaría a su hijo o a su esposa para que lo liberaran.

“Si hubiera sido detenido por ICE, habría querido que le entregaran la furgoneta en la obra, para que los demás trabajadores que estaban allí pudieran terminar las casas y las familias pudieran cobrar”, señaló.

Tras una búsqueda infructuosa, Ronaldo Salgado encontró una publicación en Facebook sobre la actividad de ICE en la zona de East End.

Alrededor de las 8:30 de la mañana, condujo hasta allí y encontró la furgoneta de su padre en una calle bloqueada al tráfico, pero aún no había rastro de él.

“Llamé frenéticamente a familiares, amigos y seres queridos para ver si podían encontrar alguna información”, contó Ronaldo Salgado.

Entonces, un video publicado en las redes sociales lo dejó perplejo.

“Lo reconocí de inmediato, no por su apariencia, sino por su voz pidiendo ayuda mientras yacía en la calle desangrándose”, recordó Ronaldo Salgado entre lágrimas, con la voz quebrada.

Un video grabado después del tiroteo muestra a un agente federal hablando por teléfono mientras sujeta a un hombre herido, que gime de dolor y yace boca abajo.

Según Juliet Martinez, residente de Houston, quien grabó el video y lo compartió con CNN, el lado derecho de su abdomen estaba sangrando. “Gritaba pidiendo ayuda y diciendo que tenía mucho dolor. Gritaba: ‘¡Ayúdenme! ¡Me dispararon!’”

Tras permanecer horas en el lugar de los hechos esperando respuestas, Ronaldo Salgado afirma que finalmente supo a qué hospital habían trasladado a su padre.

“Con toda la esperanza del mundo, conduje hasta el Hospital Ben Taub, donde nací, donde nació mi hermano Lorenzo Jr. y donde nació mi hijo menor”, comentó.

En el hospital, nadie pudo darle respuestas a Ronaldo Salgado sobre el estado de salud de su padre, según declaró.

Más tarde se enteró de su muerte a través de informes en las redes sociales, que organizaciones locales y funcionarios electos confirmaron.

Llamó a su madre para darle la noticia: el hombre al que habían llamado “El mundo entero” había muerto.

Según su familia, otros tres hombres que iban en la furgoneta, entre ellos el hermano de Salgado Araujo, fueron detenidos.

Ronaldo Salgado declaró que quiere que el mundo recuerde a su padre no por cómo murió, sino por su vida como hombre de familia que creía en el sueño americano.

“No merecía ser reducido a un titular como ‘Hombre mexicano baleado y asesinado por ICE’”, señaló. “Merecía vivir una vida tranquila como Lorenzo Salgado Araujo, esposo, padre y generador de empleo para decenas de hombres que también anhelaban el sueño americano”.

Salgado Araujo y su esposa se conocieron en México cuando eran adolescentes, de acuerdo con su hijo. Crió a sus tres hijos con la idea de que la educación nos llevaría muy lejos en la vida, mencionó Ronaldo Salgado.

El hijo mayor se convirtió en maestro, mientras que sus hermanos se dedicaron a la ingeniería.

Dirigía su propia empresa de construcción y “era conocido por su ética laboral, su honestidad y su disposición a ayudar a quien lo necesitara”, según reza la página de GoFundMe.

Cuando la gente llamaba a su puerta pidiéndole oportunidades de trabajo, Salgado Araujo los contrataba, relató su hijo.

Durante el último año y medio, Salgado Araujo presentó fotografías y declaraciones de empleadores y seres queridos para solicitar un permiso de trabajo, recordó su hijo, quien añadió que estaba “cerca de obtener su estatus legal”.

“Nos aseguramos de que todo estuviera en orden, rellenamos todos los documentos y asistimos a todas las citas”, mencionó Ronaldo Salgado.

El joven, junto con activistas y legisladores demócratas de Texas, exigió una investigación exhaustiva sobre la muerte de su padre.

Según ICE, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional está a cargo de la investigación del tiroteo.

La oficina del FBI en Houston está investigando la presunta agresión a un agente federal.

Ronaldo Salgado expresó que su padre “solo quería volver al trabajo y volver con nosotros”.

“Me entristece profundamente saber que el hombre que me enseñó el valor del trabajo duro, los valores familiares y la educación ya no pasará una tarde en ese porche”, lamentó.

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