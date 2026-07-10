Trump dice que no firmará el proyecto de ley de vivienda que se convertirá en ley a medianoche

El presidente Donald Trump declaró el viernes que no firmará un proyecto de ley bipartidista sobre vivienda —que se convertirá…

El presidente Donald Trump declaró el viernes que no firmará un proyecto de ley bipartidista sobre vivienda —que se convertirá en ley a medianoche incluso sin su firma—, en medio de su desacuerdo con los legisladores por una polémica reforma de las elecciones federales.

“No firmaré el proyecto de ley de vivienda, que ha sido aprobado plenamente por el Congreso y enviado a la Casa Blanca, en PROTESTA por el hecho de que el Senado de Estados Unidos no es capaz de aprobar la LEY SAVE AMERICA”, escribió Trump en Truth Social.

El presidente instó nuevamente a los republicanos del Senado a poner fin a la táctica de obstrucción parlamentaria para impulsar la legislación electoral y otras prioridades republicanas, advirtiendo que los demócratas harían lo mismo si recuperan el control de la cámara.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, envió a la Casa Blanca a finales del mes pasado el proyecto de ley de vivienda, cuyo objetivo es abordar la crisis de asequibilidad en el país fomentando principalmente una mayor oferta habitacional. Esta acción inició una cuenta atrás de 10 días para que la medida se convirtiera en ley, aun sin la firma del presidente.

En aquel momento, Trump se mostró indeciso sobre si firmarlo, calificándolo de “poco importante! en comparación con sus esfuerzos por lograr la aprobación de la legislación sobre identificación de votantes. La semana anterior, había cancelado abruptamente una ceremonia de firma en la Casa Blanca para dicho proyecto, asegurando que no lo aprobaría hasta que el Senado accediera a tramitar la “Ley SAVE America”.

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