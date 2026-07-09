Trabajan para mantener estables los rascacielos de Nueva York, pero es solo el comienzo. Esto es lo que viene a continuación

Jason Polanco dejó atrás casi todas sus pertenencias este martes, cuando él y sus compañeros, que apenas comenzaban su jornada…

Jason Polanco dejó atrás casi todas sus pertenencias este martes, cuando él y sus compañeros, que apenas comenzaban su jornada laboral, recibieron la orden de evacuar su edificio de oficinas en Midtown Manhattan. Esperaban que fuera algo breve.

En cambio, pasaron las siguientes horas intentando volver a entrar para recuperar sus ordenadores portátiles, documentos y otros objetos esenciales después de que las columnas estructurales de un edificio alto cercano cedieran.

Confundidos y frustrados, los trabajadores evacuados huyeron de sus edificios de oficinas y los huéspedes de los hoteles sacaron sus maletas de la zona de peligro mientras aumentaban las preguntas sobre el inmueble que, según los funcionarios de la ciudad, era “inestable” y podría sufrir un “derrumbe localizado”.

Ni los bomberos ni la oficina de Polanco han proporcionado plazos concretos sobre cuándo se les permitirá regresar al interior, con estimaciones que van desde unos pocos días hasta dos semanas, indicó.

Un día después del incidente, varios edificios cercanos permanecían evacuados y las calles aledañas, normalmente muy concurridas, estaban prácticamente vacías debido a los cierres mientras los equipos continuaban con las labores de estabilización.

El inmueble de East 42nd Street permanece estable desde el martes por la mañana, pero cuatro edificios cercanos siguen evacuados, informaron las autoridades municipales.

Su promotor afirmó que se han colocado apuntalamientos temporales y que ninguna parte del edificio estuvo en riesgo de derrumbe en ningún momento, a pesar de que la ciudad había establecido previamente una “zona de riesgo de colapso” a su alrededor tras advertir que no era estable.

Hemos podido ver a agentes de policía caminando junto a las barricadas para mantener alejados a los peatones. Durante todo el día, algunos curiosos se detuvieron a observar lo que solía ser la sede de Pfizer.

A media cuadra de distancia, una panadería local, un salón de manicura y un Dunkin’ Donuts permanecían cerrados.

Esto es lo que sabemos sobre lo que sucederá a continuación:

Según informaron las autoridades, los equipos de construcción trabajaron durante toda la noche para reforzar los puntos más débiles del edificio y luego comenzaron a añadir nuevos soportes de acero para permitir que los trabajadores comenzaran a estabilizar el edificio de forma segura mediante un proceso llamado apuntalamiento.

Se espera que terminen de apuntalar los pisos afectados para el jueves por la mañana, declaró Nathan Berman, fundador y director gerente de MetroLoft, la empresa constructora del rascacielos.

Según indicó, las columnas y vigas afectadas serán reemplazadas por completo una vez que el Departamento de Edificios autorice a los equipos a realizar dichas tareas.

Según el jefe del Departamento de Edificios de la ciudad, los trabajadores están utilizando gatos hidráulicos de emergencia e instalando nuevos soportes de acero para ayudar a estabilizar el edificio.

Los gatos de apuntalamiento son puntales ajustables de alta resistencia que se utilizan para sostener temporalmente estructuras verticales como techos, losas de hormigón y paredes. Se suelen usar durante la construcción para mantener la estabilidad.

Para estabilizar completamente el edificio, los ingenieros podrían necesitar extender el apuntalamiento hasta 20 pisos de profundidad, llegando a los cimientos y a los pisos superiores que se están hundiendo.

Hasta el miércoles, se habían entregado más de 100 gatos de apuntalamiento adicionales en la obra, los cuales estaban listos para ser instalados.

Según el ingeniero estructural Matthew Roblez, los equipos que realizan trabajos de apuntalamiento deben tomar precauciones debido al riesgo inherente de su labor.

Trabajan en estrecha colaboración con ingenieros estructurales para encontrar los puntos idóneos para reforzar o fortalecer la estructura, explicó.

Las operaciones de apuntalamiento a gran escala son habituales en la ciudad de Nueva York, ya que son comunes en ciudades densamente pobladas con edificios antiguos, según Chris Cerino, expresidente del Consejo Nacional de Asociaciones de Ingenieros Estructurales y de la Asociación de Ingenieros Estructurales de Nueva York.

Según Cerino, los apuntalamientos y las columnas “transfieren el peso de las zonas afectadas a los cimientos”. “Probablemente instalarán postes de apuntalamiento, que son columnas pequeñas, a lo largo de toda la altura del edificio, tanto en la zona de falla como por debajo de ella”.

Según Berman, las columnas defectuosas que soportaban demasiado peso fueron las responsables de los daños estructurales del edificio.

Según Berman, MetroLoft añadió aproximadamente 5.486 metros cuadrados a 15 pisos superiores, y la carga adicional provocó que dos columnas se doblaran. Posteriormente, esos pisos se desplazaron y hundieron, algunos hasta 10 cm, agregó.

Las columnas se doblaron debido a que no estaban debidamente reforzadas o a que se omitió parte del refuerzo durante el proceso, explicó Berman. La causa exacta se determinará “a su debido tiempo”, añadió.

Según informaron las autoridades municipales, las columnas deformadas se encuentran entre la estructura existente del edificio y los nuevos pisos que se están construyendo, lo que provocó que el suelo se hundiera.

Es muy inusual que las vigas se deformen en un edificio que está siendo remodelado, y el problema presenta una situación “única” y “muy compleja”, comentó Cerino a CNN.

Según su portavoz, los trabajadores sindicalizados fueron los primeros en detectar las vigas dobladas en el interior del piso 21 del rascacielos y ayudaron a la gente a salir.

Los trabajadores del sindicato Steamfitters Local 638 “ayudaron a evacuar a todos de allí” de manera oportuna, indicó Will Thomas, portavoz del sindicato.

El rascacielos se está transformando en apartamentos, un proceso más complejo que la construcción de uno desde cero, que requiere importantes trabajos estructurales, de fontanería y mecánicos.

MetroLoft ha declarado que va a solucionar el problema que causó los daños estructurales y reconstruir la parte afectada paralelamente a las obras en curso.

MetroLoft ha declarado que las obras para reconstruir las secciones dañadas del rascacielos no retrasarán el proyecto de construcción, cuya finalización está prevista para el próximo año, y añade que se trata de una situación localizada que afecta a menos de 30 apartamentos de los más de 1.600 que hay en el edificio.

Según la firma de arquitectura Gensler, el proyecto añadirá 19 plantas al edificio existente de 10 plantas situado en el número 219 de la calle East 42nd y renovará la torre vecina de 33 plantas situada en el número 235 de la calle East 42nd.

En referencia a los esfuerzos de la ciudad por convertir espacios de oficinas en viviendas como “parte de nuestra respuesta a la crisis de la vivienda”, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que debe hacerse de forma segura y “de una manera que garantice la plena rendición de cuentas”.

Algunos expertos en ingeniería y construcción afirman que este incidente no debería disuadir futuros proyectos de reconversión destinados a paliar la escasez de viviendas, ya que se trata de un hecho aislado.

Según Kemal Celik, profesor asociado de ingeniería civil y urbana en la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi, el proyecto fue “singularmente ambicioso” al añadir 11 pisos nuevos a una estructura de 60 años de antigüedad.

“La lección es que cuando un proyecto cambia las características estructurales de un edificio, necesita el nivel más exhaustivo posible de revisión estructural, antes de la construcción, no durante la misma”, afirmó.

“El mensaje no es que las conversiones sean peligrosas, sino que los edificios antiguos merecen ser replanteados antes de exigirles que soporten nuevas cargas”, explicó.

El Departamento de Edificios de la ciudad informó que una investigación exhaustiva sobre el fallo estructural ayudará a determinar cómo ocurrió, qué lo causó y cómo se pueden prevenir incidentes similares en el futuro.

Entre otras cosas, incluirá la revisión de los documentos de construcción, entrevistas con testigos y el análisis de cualquier evidencia en video o fotográfica disponible en el lugar.

“Los contratistas y los profesionales de la seguridad en las obras tienen la responsabilidad legal de garantizar que mantienen un entorno de trabajo seguro en sus obras de construcción, para la seguridad de sus trabajadores y del público en general”, declaró el Departamento de Edificios.

La agencia indicó que cualquier medida que se tome contra los responsables del fallo estructural está pendiente de los resultados de la investigación en curso.

La agencia ha exigido al propietario del edificio que contrate a un ingeniero externo para que realice una evaluación forense, es decir, una investigación formal para determinar la causa del fallo estructural.

Mientras MetroLoft sigue lidiando con las consecuencias del incidente del rascacielos, también se enfrenta a una demanda presentada por un trabajador de la construcción que sufrió una “lesión grave” en el mismo lugar el año pasado, según consta en los registros judiciales.

Wilmer Cabrera Rojas estaba de pie sobre una tabla de madera mientras trabajaba en el edificio cuando esta “cedió”, provocando su caída y lesiones graves y permanentes, de acuerdo a la demanda civil presentada en noviembre ante un tribunal del estado de Nueva York.

La demanda también se interpuso contra el propietario del terreno, 235 Fee Owner LLC, sociedades de responsabilidad limitada y otros.

El propietario también fue objeto de una denuncia anónima que el Departamento de Edificios investigó, acusándolo de realizar obras de construcción contrarias a los planos previamente aprobados.

Los abogados de los demandados en el edificio han negado las acusaciones presentadas ante el tribunal y cualquier responsabilidad por el accidente, y han presentado una demanda contra la empresa constructora que empleaba a Rojas.

Un abogado que representa a la constructora también negó las acusaciones de los demandados y no fue posible contactarlo para obtener comentarios el martes.

Los abogados de los demandados presentaron el lunes una moción para desestimar el caso de Roja, alegando que la demandante no había cumplido con las exigencias de presentación de pruebas.

El edificio también ha recibido varias quejas por caída de objetos y condiciones inseguras, pero se desconoce quién las presentó.

El propietario del edificio no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

Desde que comenzó el incidente, el tamaño de la zona congelada en la que los equipos trabajan para estabilizar el edificio se ha reducido gradualmente, las carreteras se han reabierto y se han levantado muchas de las órdenes de desalojo.

Si bien algunas evacuaciones han finalizado, cuatro edificios permanecen bajo orden de evacuación, indicó el alcalde.

Parte de otro edificio, que incluye un restaurante en la planta baja, también permanece bajo orden de desocupación, añadió.

Los trabajadores evacuados, como Jason Polanco, junto con los negocios locales cercanos al lugar, se enfrentan ahora a la incertidumbre de cuándo volverán a la normalidad sus jornadas laborales.

Por ahora, Polanco y su equipo probablemente trabajarán desde una cafetería cercana hasta que puedan regresar al edificio, comentó.

Sin embargo, añadió que los negocios que dependen de la atención presencial al cliente, como consultorios médicos o centros de masajes, serán los más afectados.

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