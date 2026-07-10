Senadores bipartidistas anuncian un acuerdo con el Gobierno de Trump sobre sanciones a Rusia

Senadores bipartidistas anunciaron este viernes un acuerdo con el Gobierno de Trump para avanzar con un paquete actualizado de sanciones…

Senadores bipartidistas anunciaron este viernes un acuerdo con el Gobierno de Trump para avanzar con un paquete actualizado de sanciones a Rusia, pero sigue sin estar claro si el presidente Donald Trump respaldará directamente la aprobación del proyecto de ley.

El paquete permitiría a Trump imponer fuertes aranceles a las importaciones procedentes de países que importan petróleo, uranio y gas natural rusos, con posibles excepciones para los países que contribuyan al esfuerzo bélico de Ucrania. El verano pasado, el senador republicano Lindsey Graham y el senador demócrata Richard Blumenthal impulsaban el paquete. Trump indicó que estaba abierto a la idea y expresó su decepción por la actitud del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ante las negociaciones, pero el Gobierno no expresó su respaldo al proyecto de ley.

Graham y Blumenthal, que han encabezado el impulso de este proyecto durante años, difundieron este viernes un comunicado junto con el presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado, Roger Wicker, y la principal demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Jeanne Shaheen, en el que afirmaron: “Nos enorgullece anunciar que hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno de Trump para impulsar nuestra legislación actualizada de sanciones a Rusia. Estamos muy complacidos con este importante avance y esperamos presentar la legislación muy pronto”.

CNN se puso en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

Graham visitó este viernes al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Kyiv.

“Ahora mismo, es importante reforzar nuestra presión de largo alcance sobre Rusia con nuevas medidas de sanción de nuestros socios. Lindsey me informó sobre el trabajo que se está realizando en el Congreso en relación con el proyecto de ley correspondiente”, dijo Zelensky en una publicación en redes sociales después de la reunión.

Graham y Blumenthal han contado durante mucho tiempo con un amplio apoyo bipartidista para imponer sanciones a Rusia, incluido un paquete con más de 80 senadores de ambos partidos como firmantes. Sin embargo, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, ha sostenido que el Senado seguirá la pauta de la Casa Blanca en este tema y no llevará el proyecto de ley de sanciones al pleno hasta tener la certeza de que cuenta con el respaldo del Gobierno, pese a comentarios anteriores de Graham según los cuales el Gobierno aprueba la iniciativa.

CNN se puso en contacto con la oficina de Thune para solicitar comentarios.

El calendario también es un factor: el Senado enfrenta varias piezas legislativas de aprobación obligatoria, incluido el paquete anual de política de defensa y otro plazo límite para la financiación del Gobierno, con solo un puñado de semanas en sesión entre ahora y las elecciones de mitad de período.

El acuerdo para un paquete de sanciones llegaría tras un anuncio de Trump que permite a Ucrania construir baterías antimisiles Patriot, algo que el país necesita con urgencia mientras Rusia continúa sus ataques.

El anuncio llegó como una sorpresa al margen de la cumbre de la OTAN en Turquía esta semana, aunque Ucrania ha trabajado en el asunto durante años y había algunas señales de que un acuerdo podría estar cerca. Sentado junto a Trump durante el anuncio, Zelensky por momentos parecía casi no poder creer su suerte. La relación entre ambos es tensa y el recrudecimiento de la guerra en Irán pareció haber irritado a Trump justo antes de la reunión.

The-CNN-Wire

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