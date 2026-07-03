Ola de calor sería “prácticamente imposible” de no ser por la contaminación a partir de combustibles fósiles, según estudio

La peligrosa ola de calor, que ya dura varios días, se está intensificando en el este de Estados Unidos, batiendo…

La peligrosa ola de calor, que ya dura varios días, se está intensificando en el este de Estados Unidos, batiendo récords, sobrecargando la red eléctrica y aumentando el riesgo para millones de personas que se preparan para celebrar el 4 de julio al aire libre.

Además, el cambio climático provocado por el ser humano está haciendo que este patrón meteorológico veraniego, tan habitual, sea mucho más peligroso.

La ola de calor fue provocada por la intensa cúpula de calor que se ubicaba sobre el noreste del país: una zona de alta presión estancada que atrapa y concentra el aire caliente y húmedo.

Pero la intensidad del calor y la humedad combinados esta semana habrían sido prácticamente imposibles sin los efectos de la contaminación por combustibles fósiles.

El hallazgo fue publicado el viernes por la mañana por World Weather Attribution, una red científica que analiza el papel del cambio climático en la generación de fenómenos meteorológicos extremos.

“Cuando una celebración histórica del 4 de julio se ve interrumpida y los partidos del Mundial se juegan en condiciones inseguras para jugadores y aficionados, no debería hacer falta otro estudio científico para que la gente tome conciencia”, declaró Friederike Otto, profesora de ciencias climáticas en el Imperial College de Londres. “El cambio climático ya está aquí, está afectando a las cosas que disfrutamos en nuestro día a día y seguirá empeorando cuanto más prolonguemos la inevitable transición hacia las emisiones netas cero”.

Lo peor de la ola de calor llega este viernes, después de que al menos 20 localidades batieran o igualaran récords de temperatura diaria el jueves.

Mientras hogares y negocios suben el aire acondicionado para mantenerse frescos, la demanda de electricidad se dispara en la región del Atlántico Medio y el Noreste, donde el calor y la humedad están llevando las condiciones a niveles peligrosos.

Se pronostica que Washington, Filadelfia, Nueva York y Boston alcanzarán temperaturas máximas cercanas o superiores a los 37,7 ºC el viernes.

La combinación de calor y humedad intensificará la sensación térmica, con índices de calor que, según las previsiones, llegarán hasta los 41,6 ºC en Washington y Nueva York, los 43,3 ºC en Filadelfia y los 41,1 ºC en Boston.

El calor sofocante continuará el sábado en Washington, donde se prevé que la temperatura se mantenga cerca de los 39,4 ºC, con una sensación térmica de hasta 42,2 ºC.

Filadelfia podría alcanzar los 38,3 ºC, con una sensación térmica de hasta 41,1 ºC.

Se espera que la ciudad de Nueva York llegue a los 36 ºC y que Boston alcance un máximo cercano a los 35 ºC el sábado.

El calor es el fenómeno meteorológico más peligroso en Estados Unidos, y la alta humedad incrementa el riesgo, manteniendo las temperaturas elevadas e impidiendo que el sudor se evapore eficazmente, lo que dificulta que el cuerpo se enfríe.

Las temperaturas mínimas nocturnas también son más altas ahora que hace décadas, lo que dificulta que las personas puedan descansar y refrescarse.

El riesgo puede aumentar rápidamente, especialmente para los adultos mayores, los niños, los trabajadores al aire libre y las personas sin acceso confiable a aire acondicionado.

Quienes salgan durante el fin de semana festivo deben planificar descansos frecuentes en interiores o, al menos, a la sombra. Beba agua con frecuencia, evite actividades extenuantes y nunca deje a niños ni mascotas en autos estacionados.

Esta semana, el secretario de Energía, Chris Wright, ordenó a los centros de datos de la región del Atlántico Medio que utilizaran sus sistemas de alimentación de respaldo en lugar de la electricidad de la red pública, en parte, para garantizar que hubiera suficiente energía para alimentar el aire acondicionado residencial.

Las órdenes emitidas por Wright el martes iban dirigidas a los centros de datos y otros grandes consumidores de electricidad atendidos por PJM, el mayor operador de la red eléctrica del país. La región de PJM abarca 13 estados.

En Virginia se encuentra el mayor conjunto de centros de datos del mundo, cuyo elevado consumo energético ha provocado importantes aumentos en los precios de la electricidad en algunos estados del Atlántico Medio durante los últimos dos años.

Fuera de la red de PJM, más de 19.000 clientes de Con Edison en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York y el norte del estado se quedaron sin luz el jueves, según el mapa de cortes de suministro eléctrico de la compañía.

Con Edison anunció el jueves que reducirá el voltaje en algunas zonas del Bronx y Manhattan para ahorrar energía durante las reparaciones de los equipos, y pidió a los clientes que limiten el uso de aires acondicionados y electrodomésticos de alto consumo.

El alcalde Zohran Mamdani publicó un mensaje en X pidiendo a los residentes que ajustaran sus aires acondicionados a 25,5 °C y desenchufaran los electrodomésticos para ayudar a ahorrar electricidad y reducir la carga en la red eléctrica.

Muchas ciudades, entre ellas Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington y Raleigh (Carolina del Norte), están abriendo centros de climatización y ampliando los recursos públicos a medida que se instala la peligrosa ola de calor.

Washington ha activado una alerta por calor extremo hasta el 5 de julio y está ampliando los centros de refrigeración, los puntos de hidratación y los recursos médicos de emergencia, ante la llegada de cientos de miles de visitantes a la capital del país para los eventos festivos.

Los organizadores de las celebraciones en el National Mall están instalando puntos de hidratación, carpas climatizadas y autobuses con aire acondicionado para los asistentes.

El ensayo general del concierto anual “A Capitol Fourth” de PBS, programado para el jueves por la noche, fue cancelado debido al calor extremo, informó la Policía del Capitolio de Estados Unidos en un comunicado de prensa.

Los organizadores anunciarán antes de las 10:00 a.m. del viernes si el concierto se cancelará.

La ciudad de Nueva York habilitó cientos de centros de climatización y desplegó unidades médicas móviles para proporcionar agua, protector solar y realizar controles de salud.

Más de 2.200 quioscos LinkNYC muestran indicaciones para llegar al centro de climatización más cercano.

Filadelfia ha declarado una emergencia sanitaria por calor hasta el sábado por la noche y ha acortado el recorrido de su desfile del 4 de julio.

La ceremonia, que incluía un mensaje virtual en directo del papa, se ha trasladado a un espacio cerrado, y las autoridades han reducido el horario del festival de aficionados de la ciudad para el Mundial, previo al partido del sábado entre Paraguay y Francia.

Los organizadores del evento también han cancelado las fiestas callejeras del 4 de julio y del Mundial.

En las afueras de Filadelfia, Norristown, Pensilvania, y Haddon Township, Nueva Jersey, también han cancelado los desfiles del 4 de julio debido al calor.

Las altas temperaturas también podrían afectar a los viajes aéreos: Delta Air Lines ha emitido un aviso por calor intenso para el aeropuerto LaGuardia de Nueva York hasta el 4 de julio “debido a que el calor se suma a las limitaciones operativas”.

Amtrak también ha advertido que los trenes podrían sufrir retrasos hasta el 4 de julio si tienen que circular a velocidad reducida debido al intenso calor que azota el noreste, el sureste y el medio oeste del país.

Se espera que el clima comience a mejorar en algunas zonas del Medio Oeste durante el fin de semana festivo, antes de extenderse gradualmente a partes del Noreste.

Sin embargo, se prevé que gran parte del Sur continúe con temperaturas superiores a lo normal hasta la próxima semana.

The-CNN-Wire

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