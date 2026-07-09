México dice que iniciará acciones penales y civiles en EE.UU. tras muerte de Lorenzo Salgado y 16 inmigrantes mexicanos más

El Gobierno de México anunció este jueves que iniciará acciones legales y civiles para “proteger los derechos humanos de los…

El Gobierno de México anunció este jueves que iniciará acciones legales y civiles para “proteger los derechos humanos de los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos”, en respuesta de la muerte del inmigrante Lorenzo Salgado Araujo el martes por disparos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) y de otros 16 mexicanos más en casos relacionados con inmigración durante el segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca.

Por un lado, México pedirá apoyo a la Fiscalía General de la República para presentar “de manera formal denuncias” ante las fiscalías estatales estadounidenses y ante el Departamento de Justicia de EE.UU. para que los resposables rindan cuentas por las muertes de inmigrantes mexicanos “bajo custodia y en operativos de ICE”, dijo Roberto Velasco, canciller de México.

Salgado Araujo es el caso más reciente de un mexicano fallecido en Estados Unidos por motivos relacionados con inmigración. El hombre, de 52 años, recibió disparos de un agente de ICE el martes en un operativo en una parada de tráfico para arrestarlo. Salgado Araujo, que se dirigía al trabajo en una camioneta con otras tres personas, se resistió al arresto e intentó atropellar al agente, quien le disparó “en defensa propia”, según el relato de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, su familia dijo que Salgado Araujo era un hombre trabajador que vivía en EE.UU. desde hace casi 35 años y que sintió miedo al ver que vehículos sin distintivos lo estaban siguiendo.

Velasco indicó que, junto con el fallecimiento de Salgado Araujo, ya suman 17 muertes de mexicanos en Estados Unidos por casos de inmigración. De ese total, 14 fueron mexicanos que estaban bajo custodia de ICE y tres más en operativos de esta agencia (entre ellos está el caso de Lorenzo).

“Vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente a las fiscalías de Estados Unidos y presentar denuncias sobre estos hechos, solicitando que se investigue en el ámbito penal qué es lo que ha ocurrido”, declaró Velasco en la conferencia matutina diaria de la presidenta de México, Claudia Shienbaum. Las acciones penales abarcarán el caso de Salgado Araujo y las otras 16 muertes de mexicanos, dijo Velasco.

A la par, añadió el canciller, México iniciará acciones civiles contra las empresas privadas que administran centros de detención en EE.UU. donde se han registrado muertes de mexicanos.

Se le enviarán cartas a esos centros de detención “de cese y desistimiento de acciones y condiciones violatorias de los derechos humanos que llevaron a la muerte de 14 mexicanos por parte de operadores privados”, indicó Velasco, y agregó que dichas cartas “son un mecanismo jurídico que existe en Estados Unidos mediante el cual se inicia una acción civil”.

El objetivo de estas cartas es realizar una solicitud formal para decirle a las empresas que administran los centros de detención de ICE que “tienen que dejar de realizar estas acciones y tienen que cambiar estas condciones que han llevado a la muerte de personas mexicanas”, dijo el canciller. Previamente, el Gobierno de Estados Unidos ha dicho en repetidas ocasiones que los centros de detención de ICE cumplen con la normativa federal y que es falso que los inmigrantes reciban malos tratos, a pesar de los señalamientos y críticas contra varios de estos centros.

Velasco informó que, en el segundo mandato de Trump, México ha presentado un total de 11 notas diplomáticas de protesta por las muertes de inmigrantes mexicanos, que EE.UU. ha respondido diciendo que se están realizando investigaciones.

La presidenta Sheinbaum destacó que, luego de la diplomacia, se decidió dar el paso a las acciones penales por lo que su Gobierno considera como “homicidios” y “violación de los derechos humanos”.

Según Sheinbaum, se tomó la decisión de presentar denuncias por el fallecimiento de Salgado Araujo esta semana. La mandataria calificó la muerte del mexicano como “triste y lamentable”, e incluso señaló que “parece que va dirigido”.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. No podemos ser omisos frente a los mexicanos que han fallecido en operativos de ICE o que estaban detenidos en estos centros de detención que operan empresas privadas contratadas por ICE”, declaró la presidenta de México.

El canciller agregó que México llevará a cabo otras dos acciones: en conjunto con organizaciones civiles, el Gobierno presentará solicitudes a la ⁠Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la protección de mexicanos en centros de detención en EE.UU.; además, se exigirá al ⁠alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ⁠Volker Türk, la protección de los connacionales en los centros de detención de ICE.

Sheinbaum comentó que México mantendrá las diplomáticas con EE.UU., así como la comunicación con las autoridades del Gobierno de Trump.

The-CNN-Wire

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