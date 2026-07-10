McConnell fue trasladado en camilla a una ambulancia, según testigos presenciales y un nuevo video

El senador Mitch McConnell fue trasladado en camilla a una ambulancia tras una alerta emitida a los servicios de emergencia…

El senador Mitch McConnell fue trasladado en camilla a una ambulancia tras una alerta emitida a los servicios de emergencia el mes pasado de que una persona se encontraba inconsciente en su domicilio, según un nuevo video del incidente y el testimonio de un testigo presencia.

Un vecino de McConnell declaró a CNN que, alrededor de las 8:30 de la mañana del 14 de junio, al abrir la puerta de su casa se encontró con un gran revuelo: dos ambulancias, un camión de bomberos y agentes de la Policía del Capitolio bloqueaban toda la calle.

Los videos grabados por un vecino muestran a los servicios de emergencia trasladando a una persona en una camilla hacia una ambulancia. Los videos fueron grabados desde cierta distancia y no se ve el rostro de la persona.

Una vez dentro de la ambulancia, las piernas de la persona parecen estar cubiertas por una manta naranja, pero se aprecian sus pies.

El vecino declaró que preguntó a los agentes qué sucedía, y estos respondieron que se trataba de una emergencia médica.

Sin embargo, cuando el vecino preguntó si McConnell estaba sufriendo una emergencia médica, los agentes dijeron que bloquearían la calle para todo el mundo.

El vecino añadió que, según otro testigo presencial que vio el rostro del individuo, la persona en la camilla era McConnell y no llevaba mascarilla de oxígeno.

El video y el testimonio del vecino no se habían publicado anteriormente.

Ambos ofrecen nuevos detalles sobre las circunstancias de la hospitalización de McConnell, que hasta ahora había estado rodeada de misterio.

Cuando ocurrió el incidente, su portavoz solo declaró que McConnell había sido ingresado en el hospital esa mañana y que estaba recibiendo una excelente atención.

Semanas después, el equipo de McConnell aún no ha revelado qué motivó su hospitalización, ni ha proporcionado detalles específicos sobre su estado.

Si bien amigos y excompañeros han declarado a la prensa que han hablado con McConnell en los últimos días, tampoco han ofrecido información sobre su salud.

Un portavoz de McConnell declinó hacer comentarios.

El vecino que habló con CNN dijo haber visto a los servicios de emergencia sacar a la persona en camilla de la residencia de McConnell unos 30 minutos después de percatarse de que los vehículos de emergencia bloqueaban la calle.

El vecino comentó que le sorprendió que en el video se vieran los pies de la persona al descubierto.

La residencia de McConnell, cuya dirección CNN corroboró con los registros públicos, es visible en el video, que fue grabado el día en que, según su equipo, fue hospitalizado.

“Está en una camilla, envuelto en una especie de manta de espuma naranja”, declaró el vecino. Añadió que vio los pies de McConnell, que estaban descubiertos y, por un instante, “no se movían”.

El vecino comentó que, si bien él no vio el rostro de McConnell, otros en la cuadra sí lo vieron.

“Uno de mis vecinos me dijo: ‘Ah, sí, es Mitch, le vi la cara’”, relató el vecino a CNN.

Una grabación de audio de los servicios de emergencia publicada por un periodista independiente indicaba que los servicios de emergencia fueron llamados a la casa de McConnell en Washington, por una persona “inconsciente” que había sufrido un “paro cardíaco”, y se oye a alguien decir: “Se está realizando la RCP”.

El vecino manifestó que los servicios de emergencia actuaron con rapidez, pero que no parecían presas del pánico.

“En una situación donde quizás el tiempo apremia, parece haber un poco más de urgencia, pero aquí no había ninguna urgencia”, indicó el vecino a CNN.

Cuando los vehículos de emergencia abandonaron la calle, el vecino apuntó que no llevaban las sirenas encendidas.

La prolongada hospitalización de McConnell ha generado mucha especulación en internet sobre su estado de salud.

Algunos republicanos prominentes, incluido el líder de la mayoría del Senado, John Thune, emitieron comunicados afirmando haber hablado recientemente con McConnell.

El comentarista político sénior de CNN, Scott Jennings, declaró a Kasie Hunt en el programa “The Arena” de CNN que habló con McConnell por teléfono el martes, que su voz sonaba fuerte, y que McConnell se encontraba bien, obviamente lo suficientemente bien como para llamarlo por teléfono.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.