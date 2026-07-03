Los detalles del espectáculo de fuegos artificiales de Trump por el 4 de julio

La celebración del presidente Donald Trump por el 250 aniversario de Estados Unidos culminará el sábado con un espectáculo de…

La celebración del presidente Donald Trump por el 250 aniversario de Estados Unidos culminará el sábado con un espectáculo de fuegos artificiales sin precedentes en la Explanada Nacional de Washington, en medio de temperaturas abrasadoras y la controversia por sus esfuerzos por ponerse en el centro de la conmemoración.

Trump anunció un extenso discurso como parte del evento “Homenaje a Estados Unidos”, a pesar del riesgo de que una peligrosa ola de calor afecte al público.

Durante un mitin el miércoles, el presidente restó importancia a cualquier preocupación sobre si el calor le impediría pronunciar su discurso. “Por cierto, el 4 de julio hará aproximadamente 42°C, y voy a ir y voy a dar un discurso muy largo solo para demostrar que puedo hacer cualquier cosa”, dijo Trump.

Este discurso de alto perfil se produce mientras otra parte de la programación del 250 aniversario de Trump, la “Gran Feria Estatal Estadounidense”, lidia con una asistencia reducida y contratiempos logísticos. Junto con la feria, Freedom 250, una organización sin fines de lucro respaldada por Trump, organiza el evento “Homenaje a Estados Unidos”, encargado de realizar una serie de eventos conmemorativos del 25 aniversario del presidente, en consonancia con su agenda cultural. En agosto se celebrará el “Gran Premio Freedom 250” y una competición deportiva juvenil denominada “Juegos Patriotas”, con un gran premio de US$ 250.000.

Freedom 250 recomendó a los invitados llegar a la Explanada Nacional no más de una hora antes de que se abran las puertas a las 5 p.m., hora de Miami, para tener en cuenta el calor. El evento contará con actuaciones musicales y una serie de sobrevuelos militares.

Esto es lo que hay que saber:

Antes del fin de semana festivo, una ola de calor se intensifica en la costa este, sobrecargando la red eléctrica, ya que la gente busca refrescarse en sus hogares y negocios con aire acondicionado. Washington activó una alerta por calor extremo hasta el 5 de julio, ya que se espera que el sábado sea el 4 de julio más caluroso jamás registrado en la ciudad, con una previsión actual de 38,3° C (101 grados Fahrenheit). El 4 de julio más caluroso registrado en la capital del país fue de 38,8°C (100 grados Fahrenheit) en 1919.

El calor ha frenado los preparativos. La Policía del Capitolio de Estados Unidos restringió la asistencia a un ensayo del 2 de julio, previo al concierto anual “A Capitol Fourth Concert”, debido al calor excesivo, y la apertura de las puertas se retrasó este viernes en función de las condiciones de tiempo.

Freedom 250 ofrece recargas de agua gratuitas y estaciones de rociado distribuidas por todo el recinto para ayudar a los asistentes a soportar las altas temperaturas.

Tras la alerta por calor, el grupo modificó las restricciones para permitir que los asistentes lleven una botella de agua reutilizable y no metálica vacía para rellenarla en las estaciones de hidratación ubicadas en el parque. Rachel Reisner, portavoz de Freedom 250, declaró a CNN que el grupo repartirá botellas de agua.

Los asistentes tienen prohibido llevar mochilas, neveras portátiles, sillas plegables, drones, armas de fuego o aerosoles, al igual que en celebraciones anteriores. Sin embargo, se podrán comprar alimentos y bebidas, y se permitirá el uso de ventiladores portátiles dentro del perímetro. El evento de este año contempla una política de bolsas transparentes que, según el grupo, está diseñada para agilizar el control de seguridad.

A pesar de la creciente preocupación por un posible nuevo atentado contra la vida de Trump, así como por la constante amenaza de un atacante solitario, Washington está bien preparada para garantizar la seguridad de este tipo de eventos multitudinarios, informaron previamente a CNN varios funcionarios involucrados en la planificación.

Las agencias federales también colaborarán en la protección de otras celebraciones del 4 de julio en Estados Unidos, incluyendo Boston, California, Pensilvania y Nueva York.

Los asistentes en Washington pasarán por controles con detectores de metales. El Servicio Secreto, que está al mando del evento del 4 de julio, junto con el FBI, la Policía Metropolitana y otras fuerzas policiales federales y locales, cpprdinará la seguridad tanto para el espectáculo aéreo de Trump como para la “Gran Feria Estatal Estadounidense” que se realiza en la Explanada Nacional.

Debido a los numerosos cierres de carreteras en el distrito, se recomienda a los asistentes que utilicen el transporte público. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, anunció que el servicio de la Autoridad de Transporte del Área Metropolitana de Washington (MTA, por sus siglas en inglés) será gratuito después de las 5 p.m. y permanecerá abierto hasta las 2 a.m. (hora de Miami).

La presencia del presidente fue un factor determinante para que la celebración se clasificara como Evento Nacional de Seguridad Especial (NSSE, por sus siglas en inglés), según declaró a CNN el portavoz del Servicio Secreto de Estados Unidos, Tom Lynch. Esta designación, también conocida como NSSE, es común para eventos importantes que podrían ser objetivo de delincuentes o terroristas. Por consiguiente, Lynch afirmó que el nivel de control para la celebración de este año será sin precedentes en un 4 de julio reciente.

Se espera que Trump suba al escenario a las 9:45 p.m. (hora de Miami) antes del espectáculo de fuegos artificiales de las 10:30 p.m., pero la duración de su discurso no está clara.

El presidente ha presentado el evento del 4 de julio como un mitin “Trump” y ha alardeado de su protagonismo en las celebraciones de Washington, a pesar de las críticas de los demócratas, quienes afirman que ha convertido la conmemoración del 250 aniversario en una celebración partidista más centrada en él que en el país.

Bowser anunció inicialmente que el gran espectáculo anual de fuegos artificiales no comenzaría hasta las 11 p.m. (hora de Miami) del 4 de julio —dos horas más tarde que la celebración del año pasado—. Sin embargo, ahora comenzará a las 10:30 p.m. (hora de Miami) y durará cerca de 40 minutos.

Se espera que el espectáculo establezca un nuevo récord mundial Guinness para el mayor espectáculo de fuegos artificiales, ya que se lanzarán cerca de 850.000 cohetes desde 10 puntos que incluyen el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, las barcazas del río Potomac y el Parque West Potomac. El récord actual es de 810.904 fuegos artificiales en la celebración de Año Nuevo de 2016 en Filipinas. El espectáculo de la capital será aproximadamente 10 veces más grande que el espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s en Nueva York, que suele ser la mayor celebración del Día de la Independencia en el país.

Se estima que el espectáculo de fuegos artificiales costará US$ 850.000 informó previamente CNN.

Los fuegos artificiales generan contaminación por humo que a veces rivaliza con la que proviene de los incendios forestales y puede permanecer en el aire durante varias horas. En algunas ciudades, la calidad del aire a menudo no vuelve a la normalidad hasta alrededor del mediodía del día siguiente, y el aire caliente podría alargar el proceso.

Pero incluso antes de que se encienda cualquier fuego artificial en algunas zonas urbanas, el calor ya habrá creado otro tipo de contaminación del aire, el ozono troposférico, formado por la mezcla de los gases de escape de los vehículos, el calor y la luz solar. Ese ozono puede irritar nuestros pulmones, y empeorar la calidad del aire antes de cualquier celebración nocturna. Se prevé que lugares abrasadores, incluido Washington, experimenten niveles moderadas de ozono a nivel del suelo durante el día.

Cuando se le preguntó si la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) monitoreaba el impacto de la contaminación atmosférica como resultado del espectáculo de fuegos artificiales, la secretaria de prensa de la EPA, Brigit Hirsch, declaró a CNN: “Los fuegos artificiales son fantásticos y esperamos que todos disfruten los increíbles espectáculos en la capital de nuestra nación y sus alrededores mientras celebramos los 250 años de EE.UU.”

Para quienes lo vean desde casa, las principales cadenas transmitirán una cobertura especial. CNN tendrá cobertura en vivo a partir de las 12 p.m., hora de Miami.

Está previsto que los fuegos artificiales se lancen desde el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, un sitio de mucha controversia y curiosidad recientes desde que el material azul en el fondo del estanque comenzó a desprenderse. El estanque fue pintado de azul y rellenado después de que Trump ordenara una renovación de US$ 14 millones.

En las semanas posteriores a este costoso proyecto, el presidente afirmó que vándalos dañaron el estanque reflectante, infestado de algas, y prometió repararlo. Un expiragüista olímpico fue acusado formalmente por un jurado investigador en Washington el jueves por presuntamente dañar el estanque reflectante frente al Monumento a Lincoln. La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, declaró el jueves que la fiscalía está investigando “alrededor de media docena” de casos más.

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