Justin Bieber y otros artistas se unen al show del medio tiempo de la final del Mundial 2026

Es oficial: Justin Bieber también formará parte del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026. A través…

Es oficial: Justin Bieber también formará parte del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026. A través de un comunicado, la FIFA y Global Citizen anunciaron al cantante canadiense como coestrella del espectáculo, quien compartirá el escenario con Madonna, Shakira y BTS, entre otros.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dijo que está “orgulloso” de contar con Bieber en la celebración y subrayó que el espectáculo del medio tiempo servirá como apoyo al Fondo de Educación FIFA Global Citizen y a su misión de ampliar el acceso a la educación de calidad y a las oportunidades futbolísticas para niños de todo el mundo. La organización ha recaudado hasta el momento US$ 50 millones y donará a esta causa US$ 1 de la venta de cada entrada de los partidos del Mundial.

El comunicado también confirmó a Burna Boy, el cantante de origen nigeriano que interpreta junto a Shakira la canción “Dai Dai”, el tema oficial de la Copa del Mundo 2026; al director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel; y a Coldplay, banda que colaborará con el coro PS22, que en 2010 ganó el premio al Artista del Año en los premios Webby, que reconocen lo mejor de Internet.

Finalmente, los personajes de “Sesame Street” y “The Muppets” también estarán en el show, una iniciativa que busca reforzar el propósito de que todos los niños tengan acceso a educación de calidad a través del Fondo de Educación FIFA Global Citizen.

El show de medio tiempo de la final del Mundial, que se jugará el 19 de julio en el Estadio New York New Jersey, tendrá la producción de Global Citizen, en asociación con Live Nation y Done+Dusted.

The-CNN-Wire

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