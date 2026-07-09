Israel compartió con EE.UU. información de inteligencia sobre un complot iraní para asesinar a Trump, según fuentes

Israel compartió información de inteligencia con Estados Unidos de que Irán había ideado recientemente un nuevo plan para asesinar al…

Israel compartió información de inteligencia con Estados Unidos de que Irán había ideado recientemente un nuevo plan para asesinar al presidente Donald Trump, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Una de las fuentes dijo que la advertencia llegó esta semana. Otra fuente dijo que Estados Unidos había estado recibiendo informes constantes de inteligencia en las últimas semanas sobre posibles planes para asesinar a Trump, pero que la advertencia de Israel era nueva y se refería a un complot específico.

Los detalles de ese complot no estaban claros de inmediato, ni estaba claro si Estados Unidos lo había detectado por separado de la advertencia israelí.

Consultada para comentar sobre la advertencia israelí, que fue informada por primera vez por The Wall Street Journal, la Casa Blanca señaló los comentarios recientes de Trump sobre el deseo de Irán de matarlo.

“Quieren eliminar al líder de Estados Unidos: a mí”, dijo Trump a los periodistas el miércoles. “Estoy en cualquier lista. Vi esta mañana que estoy en todas y cada una de sus listas. Y hasta ahora, supongo que he tenido un poco de suerte, pero quizá eso no dure mucho. Son personas malvadas, enfermas. Y tenemos que extirpar ese cáncer. Ese cáncer. ¿Saben lo que se hace? Hay que cortar el cáncer temprano. Y así es como me siento”.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se han intensificado en los últimos días, con ambas partes intercambiando amenazas y ataques mientras un alto el fuego de 60 días para poner fin a las hostilidades está hecho trizas. Sin embargo, un funcionario estadounidense dijo que se están llevando a cabo esfuerzos diplomáticos tras bambalinas.

Varios funcionarios dijeron que había preparativos para posibles ataques si fueran necesarios la noche del jueves, pero que los estaban dejando de lado en favor de la diplomacia. Más temprano el jueves, en el USS Abraham Lincoln, las tripulaciones cargaron a los cazas con armamento y los pilotos realizaron ejercicios en caso de que se les llamara para llevar a cabo ataques. El comandante del portaaviones, Dan Keeler, dijo a los miles de tripulantes a bordo que las cosas se estaban calentando.

Mientras se realizaban los preparativos, los pilotos de caza continuaron llevando a cabo operaciones defensivas rutinarias, con vuelos despegando durante todo el día y la noche.

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