Incendios forestales en Francia y España: Macron alerta sobre la peor situación desde la Segunda Guerra Mundial

Los equipos de emergencia continúan trabajando a contrarreloj para contener los feroces incendios forestales que afectan a Francia y España,…

Los equipos de emergencia continúan trabajando a contrarreloj para contener los feroces incendios forestales que afectan a Francia y España, mientras las autoridades advierten que las llamas podrían permanecer activas durante varios meses antes de ser extinguidas por completo.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que su país enfrenta la situación más grave desde la Segunda Guerra Mundial. A primera hora del martes, ingenieros militares trabajaban junto a los bomberos para combatir los incendios en la región de Gironda, una de las zonas más afectadas.

Mientras tanto, se espera que el clima cálido y seco continúe esta semana en las áreas devastadas cerca de Burdeos y Madrid, una condición que amenaza con intensificar aún más los incendios.

El incendio en la prefectura francesa de Gironda se mantuvo estable durante la noche y, por el momento, está controlado, según informaron las autoridades. Los equipos de emergencia trabajan intensamente para crear cortafuegos tácticos que impidan la propagación del fuego.

El servicio meteorológico francés emitió alertas por ola de calor para las regiones de Gironda y Landas, gravemente afectadas, y pronosticó condiciones cálidas, secas y sin lluvias.

Más de 160 personas han sido detenidas o interrogadas por provocar incendios intencionadamente, declaró el primer ministro Sébastien Lecornu. Los incendios en Francia se deben principalmente a “descuidos: una colilla, una barbacoa o trabajos realizados sin las debidas precauciones”, añadió.

Un bombero voluntario falleció el lunes en la región francesa de Bouches-du-Rhône después de que el camión cisterna que conducía se saliera de la carretera, según informaron las autoridades a BFMTV.

La contaminación atmosférica en Burdeos, en el suroeste de Francia, se disparó hasta alcanzar seis veces los niveles de seguridad establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras los residentes enfrentan el humo provocado por los incendios forestales.

Los incendios forestales han obligado a evacuar al menos a 63.152 personas en las regiones centrales españolas de Madrid, Toledo y Ávila, según informó el lunes el Ministerio del Interior.

El presidente del Gobierno español declaró que los incendios son “la expresión más dolorosa de la emergencia climática”.

En el este de España, los bomberos de la provincia de Castellón enfrentan riesgos adicionales debido a los artefactos explosivos sin detonar de la Guerra Civil Española que permanecen dispersos por el paisaje montañoso.

Francia y España se preparan para un aumento drástico de las temperaturas esta semana, mientras el continente enfrenta su cuarta ola de calor del verano y no hay pronóstico de lluvias que alivie la extrema sequedad que alimenta los incendios forestales.

“Intensas olas de calor azotan gran parte del país, alcanzando su máxima intensidad el miércoles”, informó el lunes el servicio meteorológico francés Météo-France. Se prevé que las temperaturas en Burdeos, cerca del mayor incendio de Francia, lleguen a los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) el miércoles.

En España, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advirtió que “la ola de calor será prolongada”, al menos hasta el domingo, y señaló que el riesgo de incendios aumentará a “niveles extremos”.

El calor podría empeorar aún más las peligrosas condiciones que enfrentan los equipos de emergencia. Francia y España afrontan “condiciones muy extremas” de riesgo de incendio al menos hasta el miércoles, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.

Europa Occidental ha sufrido desde mayo intensas olas de calor impulsadas por el cambio climático, bajo una sucesión de cúpulas de calor. Estos fenómenos actúan como una tapa que atrapa el aire caliente y reseca el terreno, creando condiciones favorables para los incendios que continúan afectando a ambos países.

Las autoridades francesas advirtieron este fin de semana a los turistas que no viajaran al suroeste del país, afectado por los incendios forestales, aunque intentaron tranquilizar a los visitantes al señalar que otras regiones permanecen intactas.

Sophie Brocas, prefecta de la región francesa de Gironda, una de las más afectadas, declaró el domingo: “Insto a los turistas a que no vengan”, al tiempo que aconsejó a quienes ya se encontraban allí considerar un destino alternativo, según informó BFMTV, filial de CNN.

Por su parte, Éléonore Caroit, ministra francesa de Relaciones Internacionales, pidió a los turistas no cancelar sus planes de vacaciones y destacó que la mayor parte del país permanece sin afectaciones.

En España, el Gobierno regional de Madrid advirtió sobre los viajes a las zonas afectadas, incluidos los embalses “cercanos a los espacios afectados”. Sin embargo, no se ha emitido una prohibición general de viajar.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido pidió a los habitantes de las zonas afectadas, incluidas las regiones españolas de Ávila y Madrid y las francesas de Gironda y Landas, seguir en todo momento las instrucciones de las autoridades locales y los servicios de emergencia.

El Gobierno británico no ha desaconsejado viajar a Francia o España, pero recomendó que los turistas consulten con sus alojamientos y agencias de viajes antes de desplazarse.

La Embajada de Estados Unidos en España emitió el sábado un aviso actualizado para los ciudadanos estadounidenses en las zonas afectadas y desaconsejó todos los “viajes innecesarios”.

“Las autoridades locales siguen operando bajo alerta nacional por incendios forestales en las afueras de Madrid. Se insta a todos a evitar desplazamientos innecesarios para facilitar la labor de los servicios de emergencia”, publicó la embajada en su página web.

La representación diplomática también compartió recomendaciones de las autoridades locales, que pidieron a las personas en zonas de riesgo permanecer en sus casas con puertas y ventanas cerradas, evitar el ejercicio al aire libre, considerar el uso de mascarillas en exteriores y mantenerse hidratadas.

Michael Rios, Pierre Bairin, Maureen Chowdhury, Billy Stockwell, Jerome Taylor, Joseph Ataman y Daniel Olivares Gallego, de CNN, contribuyeron con información para este reportaje.

The-CNN-Wire

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