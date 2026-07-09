¿Harto de la Tierra? NASA busca voluntarios para simulación de un año donde viajarán al espacio y vivirán en la Luna y Marte

Para cualquiera que alguna vez se haya preguntado si sería capaz de sobrevivir en otro planeta, la NASA ofrece la…

Para cualquiera que alguna vez se haya preguntado si sería capaz de sobrevivir en otro planeta, la NASA ofrece la oportunidad de averiguarlo, bueno, más o menos.

La agencia espacial de EE.UU. tiene previsto reclutar a cuatro participantes para su Programa de Exploración Análoga de la Luna y Marte (MMEA), un programa de simulación de un año diseñado para replicar viajar y vivir en la Luna y Marte, según un comunicado de prensa publicado a principios de este mes.

Aunque puede que no sea exactamente lo real, los voluntarios estarán en condiciones similares al espacio, viviendo dentro de hábitats confinados y llevando a cabo tareas tal como lo harían los astronautas, como cultivar plantas, cuidar de su salud y replicar caminatas espaciales.

El programa de 12 meses comenzará tentativamente en agosto de 2027 y estará basado en el Centro Espacial Johnson en Houston.

Un portavoz de la NASA dijo a CNN que el programa de investigación ayudaría a reducir los riesgos a los que los astronautas podrían enfrentarse al viajar al espacio y aterrizar en Marte.

“Los participantes en la investigación voluntaria contribuyen enormemente a la base de conocimientos ayudando a la NASA a caracterizar los riesgos y probar contramedidas para mejorar el rendimiento humano durante misiones de exploración espacial de larga duración”, dijo el portavoz.

La NASA dijo que el proyecto también estudiará cómo se adaptan los miembros de la tripulación a vivir en el tiempo de Marte. Un día marciano, conocido como un sol, es aproximadamente 40 minutos más largo que un día en la Tierra, una diferencia que podría afectar al sueño y desarrollar otros problemas de salud y rendimiento.

Los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses o titulares de tarjetas verdes y tener entre 30 y 55 años, aunque también se pueden considerar personas fuera de ese rango de edad. También deben medir no más de 6 pies 2 pulgadas (1.88 metros) y hablar inglés fluido.

Los posibles participantes deben estar dispuestos a comprometerse con el programa de 14 meses en el Centro Espacial Johnson, que incluye 12 meses dentro de dos hábitats confinados y otros dos meses para entrenamiento previo y posterior a la misión.

También deben pasar evaluaciones físicas y psicológicas, no tener restricciones dietéticas y no pueden tener antecedentes de sonambulismo o tomar somníferos.

La NASA dijo que los solicitantes deben tener “cualificaciones similares a las de astronauta”, como títulos universitarios en ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas o matemáticas. Aquellos con títulos avanzados en STEM también pueden postularse y la experiencia militar también será considerada.

Un portavoz de la NASA dijo a CNN que el proyecto se dividirá en tres segmentos, que involucran dos hábitats diferentes.

“El primero tendrá lugar dentro de una nave espacial simulada de 650 pies cuadrados (60 metros cuadrados), donde los voluntarios vivirán como si estuvieran viajando desde la Tierra a la Luna o Marte”, dijo la portavoz Kelsey Spivey a CNN.

Los cuatro miembros de la tripulación tendrán cada uno sus propios alojamientos pequeños, incluido un espacio para vivir, trabajar y dormir y un pequeño baño, aunque eso es diferente al que usan los astronautas.

La segunda etapa trasladará a los voluntarios de viajar a vivir en la superficie de otro planeta.

Los miembros de la tripulación se mudarán a una instalación de un piso de 900 pies cuadrados (84 metros cuadrados) donde crearán sus propios cultivos, cuidarán de su salud y bienestar y practicarán cómo hacer caminatas espaciales en un arenero diseñado para imitar superficies planetarias.

La tercera fase será un regreso a la Tierra en la misma nave espacial utilizada en el “viaje” de ida, agregó Spivey.

Los dos hábitats se han utilizado en misiones de investigación anteriores y se están haciendo más pequeños para simular diferentes condiciones de misión.

“En misiones anteriores, se pretendía simular un hábitat de superficie más grande y bien establecido, pero las misiones MMEA están diseñadas para simular una fase anterior de la infraestructura de superficie de Marte, que también es aplicable para ayudar a la NASA a responder preguntas sobre los objetivos de la Base Lunar a corto plazo”, dijo Spivey.

Aunque la NASA ha realizado 28 simulaciones de viajes y dos de hábitats de superficie, este será el primer proyecto que incorporará los dos.

Las dos simulaciones de hábitats superficiales fueron realizadas por el Análogo de Exploración de Salud y Rendimiento de la Tripulación de la NASA (CHAPEA), que se centró en explorar la salud y el rendimiento de voluntarios que viven en un espacio confinado mientras lidian con los desafíos anticipados de la vida en Marte.

Entre esta tripulación se encontraba Nathan Jones, un médico de Illinois, que se topó con un artículo que pedía voluntarios mientras trabajaba en turnos de noche en 2021.

Dos años después, se encontró sirviendo como médico de la tripulación dentro del Mars Alpha Dune de 1.700 pies cuadrados, el hábitat simulado de Marte de la NASA.

Le dijo a CNN el lunes que la experiencia fortaleció su ambición de convertirse en astronauta, agregando que también estaría interesado en ir al espacio en un vuelo comercial algún día.

Sin embargo, el estudio de un año trajo desafíos emocionales para Jones, de 43 años, siendo el principal extrañar a su esposa e hijos.

“Fue difícil perder eventos importantes como cumpleaños, fiestas, graduaciones, funerales y bodas”, dijo.

Jones dijo que desarrolló una nueva apreciación por las cosas más simples de la vida después de la misión.

“La comida de la NASA era buena, pero el menú es necesariamente limitado, y nada estaba fresco aparte de algunas verduras que cultivamos”, dijo. “En la misión no había sol ni viento. Así que encontré una nueva apreciación por ese tipo de cosas cuando la misión terminó”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.