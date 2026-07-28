Grabaciones de audio de Biden publicadas recientemente incluyen referencias a material “clasificado” y problemas de memoria

Los fragmentos de audio publicados este lunes por el proyecto de derecha Oversight Project, que recogen conversaciones del expresidente Joe…

Los fragmentos de audio publicados este lunes por el proyecto de derecha Oversight Project, que recogen conversaciones del expresidente Joe Biden con su biógrafo, Mark Lewis Zwonitzer, parecen respaldar lo que el exfiscal especial Robert Hur descubrió en su informe de 2024: Biden reveló material clasificado, tenía problemas de memoria y siguió poseyendo material clasificado después de dejar su cargo como vicepresidente.

En las grabaciones, se puede escuchar a Biden hablando con despreocupación sobre las notas que guardó durante su época como vicepresidente mientras se las mostraba a Zwonitzer.

“Ni siquiera sabían que tenía esto”, manifestó Biden mientras aparentemente le mostraba al escritor fantasma sus antiguas notas como referencia en su conversación sobre asuntos de política exterior supuestamente clasificados durante su época como vicepresidente.

La información aún aparece censurada en las grabaciones de audio.

El material de audio fue publicado por el Oversight Project, una rama del influyente grupo de expertos conservador Heritage Foundation, que había demandado con éxito al Departamento de Justicia para que las hiciera públicas.

Biden luchó contra la publicación sin éxito y finalmente decidió abandonar la batalla retirando sus recursos legales el lunes.

Un representante de Biden declinó hacer comentarios específicos sobre la publicación de los audios el lunes, pero el portavoz TJ Ducklo declaró la semana pasada: “Las conversaciones del presidente Biden para un libro de hace una década, en las que hablaba de su difunto hijo, son privadas y se entregaron al Departamento de Justicia con la condición expresa de que permanecieran así. Dar marcha atrás y hacerlas públicas es solo el ejemplo más reciente de cómo esta Administración utiliza al Departamento de Justicia como arma para obtener represalias políticas”.

En varias ocasiones, las grabaciones de audio muestran a Biden con dificultades para recordar fechas e información durante las entrevistas con su redactor fantasma. En el informe Hur, se describe a Biden como un hombre mayor “con mala memoria”.

En última instancia, Hur decidió no presentar cargos contra Biden, en parte debido a su cooperación, que respaldaba la idea de que no había infringido la ley intencionadamente, sino que lo había hecho por error.

Sin embargo, la mala memoria de Biden y su avanzada edad también influyeron en la decisión y en cómo un jurado podría reaccionar ante tal acusación.

“Desde marzo de 2024, el Proyecto de Supervisión y la Fundación Heritage lucharon con uñas y dientes para sacar a la luz estas grabaciones”, declaró el grupo en un comunicado el lunes. “Juntos, derrotamos tanto al Departamento de Justicia dirigido por Biden como a sus costosos abogados privados. Estas grabaciones que publicamos hoy deberían haber salido a la luz hace mucho tiempo”.

En uno de los audios difundidos, Biden le dijo a su escritor fantasma que acababa de encontrar documentos clasificados y, a continuación, expuso sus argumentos sobre por qué en 2009 se opuso al envío de tropas a Afganistán por parte del entonces presidente Barack Obama.

“Así que, al principio, en 2009, encontré todo el material clasificado en la planta baja. Le escribí al presidente un memorándum manuscrito de 40 páginas argumentando en contra del despliegue de tropas adicionales en Iraq, o mejor dicho, en Afganistán, con el argumento de que no importaría, que el día que nos fuéramos sería como el día antes de llegar”, señaló Biden.

En otra entrevista con el escritor fantasma, Biden hizo referencia a información clasificada, pero el contexto no quedó claro.

“Y luego, y luego lo siguiente que tengo aquí es… esto es información clasificada”, manifestó Biden.

Biden afirmó que el expresidente Barack Obama solía “enfadarse mucho” con él por los desacuerdos sobre cómo gestionar la economía tras la crisis financiera de 2008.

“Yo era una voz solitaria en lo que respecta a la vivienda, era una voz solitaria en lo que respecta a la clase media. Es decir, pensaba que debíamos ser mucho más enérgicos que simplemente meter en la cárcel a estos tipos y a los banqueros”, comentó. “O sea, él solía enfadarse mucho conmigo”, añadió, refiriéndose a Obama.

Según Baiden, la razón por la que la administración no hizo más fue porque Obama y sus aliados estaban “subconscientemente” supeditados a “Silicon Valley”.

“Creo que la razón por la que no hicimos más, por cierto, es porque creo que —y esto suena duro— pero creo que, al menos inconscientemente, Barack y su equipo estaban supeditados a Silicon Valley”, apuntó. “Y a los de Silicon Valley no les interesaba lo que yo quería”, añadió.

Biden también afirmó que Obama se retractó de su “promesa” de nombrar a Larry Summers para la Reserva Federal porque el destacado economista era una “carga”.

“Él era, ya sabes, un apasionado de Harvard y las mujeres”, le dijo Biden a Zwonitzer.

Summers, quien fue secretario del Tesoro durante la presidencia de Bill Clinton y rector de la Universidad de Harvard, ha recibido duras críticas por sus vínculos con el fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein.

Biden dijo que una de las cosas en las que no se centró mientras la administración intentaba salvar la economía fue en “la rapidez con la que estaba cambiando la economía”.

“No me centraba en los robots, la inteligencia artificial, la digitalización ni la ley de Moore. Lo que me importaba —y realmente lo creía, y sigo creyendo— era que podíamos recuperar la industria manufacturera en Estados Unidos”, afirmó.

Las grabaciones también incluían un relato de varios minutos de duración por parte de Biden sobre una reunión para almorzar con Obama, donde Biden dijo que el entonces presidente le aconsejó sobre si debía presentarse a las elecciones presidenciales de 2016.

“Me dijo que era mi decisión presentarme o no. No tenía nada que ver con los demás candidatos”, recordó Biden.

Según Biden, Obama cuestionó si su vicepresidente podría ganar la nominación frente a Hillary Clinton, afirmando que sería “una batalla cuesta arriba”.

“Lo cierto es que él no creía que fuera posible en aquel momento, que yo pudiera, que realmente pudiera salir y conseguir la nominación”, contó Biden. “Esa era mi impresión en aquel entonces”.

En la grabación no queda claro cuándo tuvo lugar la reunión entre Biden y Obama, aunque Biden facilitó los detalles a su redactor fantasma pocos días antes de las elecciones de 2016, el 3 de noviembre de 2016.

Biden habló con el escritor fantasma sobre varias reuniones que mantuvo con sus principales asesores para planificar si debía anunciar su candidatura a la presidencia, cómo debía presentarla y cuándo debía anunciarla.

En la grabación de audio, Biden no especifica el año en que tuvieron lugar las reuniones.

“Existe consenso en que ya no se trata de si la carrera es factible, sino de si lo es; la cuestión era cuándo tendría que mostrar mis cartas para ser creíble”, comentó.

En otra reunión, Biden recordó que uno de sus asesores le dijo: “Tienes la capacidad de ser unificador, una habilidad que transmite tranquilidad. Hillary genera división y Bernie es demasiado iracundo”.

Biden también habló con sus asesores sobre cuáles serían algunos de sus desafíos como candidato, y uno de ellos mencionó sus meteduras de pata como uno de los muchos obstáculos que tendría que superar.

“El tema de los deslices es como un virus. Está latente, pero cuando vuelves a cometer un error, lo sacan a relucir”, manifestó Biden, aparentemente leyendo de sus notas.

“No puedo leer lo que escribo”, se quejó el expresidente en un momento dado.

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