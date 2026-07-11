Esta caótica foca de 2.200 libras ha regresado al mar, pero deja tras de sí un enigma

Sin siquiera agitar su aleta, Neil, el bullicioso elefante marino joven, abandonó Tasmania esta semana, dejando atrás una legión de…

Sin siquiera agitar su aleta, Neil, el bullicioso elefante marino joven, abandonó Tasmania esta semana, dejando atrás una legión de fans y preguntas sobre qué sucederá cuando crezca aún más.

Cuando Rebecca Thomson se enteró de que Neil había regresado a la ciudad en junio, corrió a la playa para ver a una de las celebridades más conocidas del estado australiano.

Entonces Neil, con sus 2.200 libras de grasa, comenzó a seguirla.

“Es como si una babosa gigante viniera hacia ti”, rió Thomson, que vive en Hobart, la capital de Tasmania, y se aseguró de mantener una distancia prudencial de Neil. “Fue realmente emocionante e intrigante, y sí, definitivamente también un poco intimidante”.

Todos los elefantes marinos del sur salen a tierra unas cuantas veces al año para reproducirse, mudar su pelaje e interactuar entre sí en grupos de estos animales, normalmente solitarios.

Pero mientras la mayoría de sus congéneres hacen esto en remotas islas subantárticas, Neil prefiere pasar tiempo con los humanos en el estado insular australiano durante sus visitas estacionales, y sembrar el caos.

Tras seguir a Thomson hasta el estacionamiento, Neil comenzó a sacudir una furgoneta, mientras los transeúntes reían y el desafortunado conductor intentaba sacar su vehículo.

Otros videos lo muestran bloqueando carreteras, chocando contra postes de señalización, espiando a través de las mosquiteras de las casas y aplastando alegremente conos de tráfico con su voluminoso cuerpo. (Hasta la fecha, no ha amenazado a ninguna persona).

Su estrellato no ha hecho más que crecer con cada visita, ganándose fans incondicionales en todo el mundo e incluso una canción propia. “Está más indomable que nunca”, se leía en el pie de foto de un video en una página de fans de TikTok con más de 1,7 millones de seguidores.

“Aparece en anuncios publicitarios, en anuncios de seguros locales, así que sí, definitivamente se ha convertido en un ícono”, comentó Thomson.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que su viralidad había atraído demasiada atención, lo que podría poner en peligro su seguridad, un problema que se agravará a medida que aumente su tamaño y su popularidad en línea se dispare.

La historia de Neil comenzó en 2020, cuando nació en la costa sureste de Tasmania, no muy lejos de Hobart.

Esto ya era inusual. La mayoría de los elefantes marinos del sur en esta región nacen en la deshabitada isla Macquarie, a unos 1.500 kilómetros al sur de Hobart, y regresan al mismo lugar para reproducirse y dar a luz, indicó Clive McMahon, ecólogo investigador del Instituto de Ciencias Marinas de Sydney.

Pero la madre de Neil, que era joven e inexperta, tal vez no llegó a tiempo a la isla Macquarie. Estaba a punto de dar a luz, y las playas de Tasmania estaban justo allí, así que Neil nació.

Los elefantes marinos “regresan al lugar donde nacieron. Así que Neil está haciendo exactamente lo que esperaríamos de un buen elefante marino… solo que está comportándose con normalidad en un lugar extraño”, comentó McMahon, quien también vive en Hobart.

En las últimas cuatro décadas, según los científicos, solo un puñado de elefantes marinos del sur han nacido y sobrevivido en Tasmania, de acuerdo con el Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Tasmania (NRE Tas).

Los residentes de las ciudades costeras del sur de Tasmania ven a Neil varias veces al año en tierra, donde está legalmente protegido como especie vulnerable.

Está su época de muda en diciembre y enero, cuando las focas se desprenden de su pelaje viejo y de la capa exterior de su piel. Está la época de reproducción, que tiene lugar de septiembre a noviembre. Y está el enigmático “descanso a mitad de año”, que los científicos aún no comprenden del todo.

Durante el periodo de descanso en tierra firme, de abril a agosto, en pleno invierno de Tasmania, los elefantes marinos se reúnen e interactúan entre sí, especialmente los machos jóvenes, que juegan a pelear y se enfrentan.

Los elefantes marinos son polígamos y forman harenes. Los machos más fuertes pueden aparearse con docenas, o incluso hasta 100, hembras.

Este periodo de descanso en tierra firme les brinda a los machos jóvenes la oportunidad de “aprender los comportamientos que necesitarán cuando empiecen a competir”, explicó McMahon.

Pero, por desgracia, no hay otras focas macho jóvenes en las calles residenciales de Hobart con las que practicar inflando el pecho y lucha.

“Así que el pobre Neil… se las arregla con todas las demás cosas con las que está ‘jugando’, como grandes bolardos, conos de tráfico, posiblemente coches y todo tipo de cosas”, apuntó McMahon.

Para los lugareños, Neil es una mezcla entre una celebridad, la mascota del estado y un alborotador local, y los habitantes de Tasmania son “muy protectores con él”, declaró Sophia Volzke, una ecóloga marina y antártica radicada en Hobart.

“Todo el mundo lo adora”, añadió. “Puedes hablar con cualquier habitante de Tasmania por la calle y te dirá que conoce a Neil, la foca”.

Volzke comenzó su doctorado sobre elefantes marinos en 2021, justo cuando Neil empezaba a ser conocido, por lo que su crecimiento, tanto en tamaño como en fama, parece ir a la par con el de su doctorado sobre su especie.

Ella procura verlo dos veces al año cuando viene a la ciudad.

“Sí, me emociono, hablo con él cuando lo veo, e incluso lo incluí en mi tesis doctoral con una foto, porque eso era importante para mí”, explicó.

Parte de esa admiración proviene del alto nivel de concienciación pública sobre la vida silvestre y la conservación en Tasmania, hogar de muchas especies endémicas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo.

Si bien los australianos pueden estar acostumbrados a ver otros tipos de focas en sus costas —focas peleteras, focas leopardo—, la especie de Neil es mucho menos común, lo que aumenta su atractivo.

Sin embargo, lo que le depara el futuro es una incógnita.

En el mejor de los casos, podría llegar a la isla Macquarie, encontrar la colonia allí y tener la oportunidad de reproducirse con otras focas, según los expertos.

Pero no sabe cómo encontrarlas, y los datos de seguimiento muestran que nunca ha llegado tan al sur, lo que significa que lo más probable es que pase el resto de su vida solo en las costas de Tasmania, recorriendo carreteras asfaltadas y playas en busca de una hembra.

Eso podría suponer un problema potencial para el pueblo y para el propio Neil.

A pesar de que las autoridades instaron repetidamente al público a mantener la distancia y dejar a Neil en paz, miles de personas se presentaron para verlo en junio durante su última salida a tierra, dijo Sam Thamman, biólogo de vida silvestre de NRE Tas, en una entrevista con ABC Radio, afiliada de CNN.

El hacinamiento supone un peligro real, y NRE Tas advierte en un comunicado que “incluso los movimientos más pequeños de un animal salvaje grande pueden causar lesiones graves”.

Ese riesgo no hará más que aumentar a medida que siga creciendo: los elefantes marinos del sur son la especie de foca más grande del planeta, y los machos adultos pueden alcanzar hasta 3.600 kilogramos y cinco metros de largo, tan grandes como una camioneta.

Thamman mencionó el trágico desenlace de Freya, la morsa amigable que se hizo viral en internet en 2022 por subirse a pequeñas embarcaciones para tomar el sol en el fiordo de Oslo.

El Gobierno noruego finalmente la sacrificó tras considerarla una amenaza para la seguridad humana, ya que la gente se acercaba peligrosamente a ella en el agua para tomarse fotos o le arrojaba objetos, a pesar de las advertencias de las autoridades para que se mantuvieran alejados.

Una noche, las autoridades dispararon a Freya en un barco en el puerto deportivo.

La decisión provocó una gran indignación pública, tanto contra el Gobierno noruego como contra los espectadores que buscaban a Freya e ignoraban las advertencias oficiales.

La eutanasia no es la opción que NRE Tas planea adoptar, enfatizó Thamman, pero el público debe cooperar para garantizar su seguridad y la de Neil.

Esto significa que no se debe pedir una selfie con Neil ni forzar ninguna interacción con él.

Según ABC, NRE Tas incluso implementó un dispositivo de seguridad las 24 horas para Neil durante su estancia en tierra.

Más de 60.000 personas firmaron una petición en línea instando a las autoridades a implementar un “plan de gestión no letal” para Neil, que incluye “zonas de acceso restringido” que mantendrían a los turistas y a los no residentes alejados de sus hábitats favoritos.

Aun así, la ciudad todavía necesita prepararse para un futuro en el que Neil podría triplicar su tamaño actual y ser capaz de aplastar algo más que un cono de tráfico.

“Como comunidad, también tendremos que adaptarnos”, declaró McMahon. “La infraestructura que construimos no está diseñada para resistir el impacto de un animal de 1.000 kilogramos… tendremos que replantearnos algunas cosas”.

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