El líder supremo de Irán se perdió el trascendental funeral de su padre. ¿Y ahora qué sigue?

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Mientras el mar de dolientes llenaba el patio de una colosal mezquita en Teherán para ver por última vez el cuerpo del asesinado líder supremo de Irán, Ali Jamenei, un hombre misterioso con túnicas clericales se mantenía a distancia, observando desde un balcón el desarrollo de la histórica ceremonia.

El hombre, de pie al lado de un pequeño grupo de personas, apareció en un video borroso que se volvió viral en las redes sociales, alimentado por las sospechas de que era el hijo del ayatola y el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei.

Su rostro no se veía con claridad en el video y, más allá de las túnicas, que eran similares a las que llevaban muchos otros clérigos chiíes en la ceremonia, no había nada que indicara que se tratara de Jamenei. Reza Mousavi Vaez, un clérigo iraní, afirmó posteriormente en redes sociales que él era el hombre del video.

Pero el hecho de que las imágenes se volvieran virales cuenta su propia historia: muchos partidarios estaban más centrados en buscar señales de Mojtaba que en la gran ceremonia para rendir homenaje al líder con más tiempo en el cargo —y quizá el más trascendental— en los 47 años de historia de la República Islámica.

Se cree que resultó herido en el ataque de febrero por parte de Israel y Estados Unidos que mató a su padre, su madre y su esposa; el nuevo líder supremo ha permanecido oculto desde que comenzó la guerra, manteniéndose próximo a sus partidarios únicamente mediante comunicados escritos, sin mostrar nunca su rostro ni usar su voz.

Mientras tanto, funcionarios iraníes han trabajado para restar importancia a sus heridas y proyectar una imagen de plena recuperación, afirmando que Jamenei dirigió las negociaciones de Teherán con Washington, y construyendo una narrativa de reverencia hacia el joven líder en las calles y en la neolengua de la República Islámica.

Su aparición en el funeral habría marcado la primera aparición pública conocida de Jamenei desde su nombramiento como nuevo líder supremo de Irán tras el asesinato de su padre.

Antes del evento, Israel también amenazó al Jamenei más joven, y el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el nuevo líder supremo estaba “marcado para morir”.

“Dado el alcance de los fallos de inteligencia de la República Islámica durante la guerra, cualquier aparición pública de Mojtaba podría exponerlo a un asesinato”, dijo Mohsen Milani, profesor y autor del libro “Iran’s Rise and Rivalry with the US in the Middle East”. Esto pondría en peligro “tanto la sucesión como la capacidad de Teherán para negociar con Washington o gestionar un conflicto renovado”, añadió.

A pesar de las amenazas, faltar al funeral alimenta aún más la intriga, poniendo de relieve preguntas que van desde si Jamenei ha estado realmente dirigiendo el país hasta cuán graves fueron sus heridas durante el ataque.

En la semana de ceremonias por Ali Jamenei, videos de IA supuestamente mostraban a Mojtaba Jamenei disfrazado y caminando entre los dolientes en Teherán para despedirse de su padre. Periodistas progobierno profetizaron que estaría entre la multitud en el Mosalla, la principal mezquita de Teherán, y que “no estaba oculto” tras una “excelente coordinación” con la Guardia Revolucionaria. Otros compartieron fotos de un hombre sin barba con una gorra negra, afirmando que era el nuevo gran ayatola de la república disfrazado.

Horas antes de que su padre fuera enterrado en Mashhad, los dolientes llamaron al nuevo líder supremo y corearon: “Aquí estoy a tu servicio, Mojtaba”, en una declaración de lealtad.

A pesar de la expectación y los rumores, en los seis días de conmemoración en dos países por su padre, su madre y su esposa, el nuevo líder supremo de Irán no se ha presentado para encabezar a la enorme multitud de partidarios, ni se ha colocado junto a sus hermanos —Mostafa, Masoud y Meysam— para enterrar a su padre en su lugar de descanso, Mashhad.

En una publicación sarcástica en redes sociales, el Ministerio de Exteriores de Israel se burló de Jamenei por faltar al funeral de su padre. Junto a una imagen de dolientes en una de las procesiones fúnebres en Iraq llevando un póster del nuevo líder supremo, escribió: “La apasionada presencia de Mojtaba en la ceremonia fúnebre de su padre en Iraq”.

El mes pasado, el presidente Donald Trump dijo que el Jamenei más joven era “más racional” que su padre, antes de reconocer implícitamente que el nuevo líder estaba vivo pero “bastante herido y de gravedad”. Funcionarios médicos iraníes dijeron que Jamenei no resultó gravemente herido en el ataque. En mayo, la inteligencia estadounidense evaluó que estaba desempeñando un papel crítico en la configuración de la estrategia de guerra junto a altos funcionarios iraníes.

La ausencia de Mojtaba en el entierro de su padre podría dejar a la oposición de la República Islámica con la creencia más firme de que está incapacitado, y de que su nombramiento fue diseñado para colocar la responsabilidad de la toma de decisiones en un testaferro cuya falta de presencia física podría hacer imposible su eliminación.

Pero incluso entre los partidarios más acérrimos del régimen, la ausencia de Jamenei podría generar dudas y abrir espacio para críticas en medio de luchas internas por la diplomacia con Washington, a la que se oponen las facciones más duras de Irán.

Algunos canales conservadores dentro de la República Islámica han acusado a quienes negocian con Occidente de desafiar las órdenes de Jamenei, y algunos grupos marginales incluso han insinuado que los negociadores ejecutaron un golpe de Estado, acusaciones que llevaron a que se lanzaran piedras contra el ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi y el presidente Masoud Pezeshkian mientras participaban en la marcha fúnebre.

La ausencia de Jamenei podría aumentar esas fracturas y dejar a los funcionarios del régimen expuestos a más ataques.

Aparecer habría sido trascendental, ayudando a consolidar su nuevo reinado. Irónicamente, su difunto padre se burló de los líderes estadounidenses en un discurso de 2005 por “desaparecer” tras los ataques del 11-S, declarando entonces que “si le ocurre a Irán una experiencia amarga… nosotros mismos nos pondremos el atuendo de batalla y estaremos listos para sacrificarnos”.

“La ausencia (de Jamenei) sugiere o bien una paranoia profunda por su seguridad o bien lesiones significativas de las que aún no se ha recuperado lo suficiente como para una aparición pública”, dijo a CNN Ali Vaez, director del proyecto Irán en el International Crisis Group.

Sin embargo, pese a los rumores, la decisión de no aparecer en el funeral fue sin duda calculada. En la clandestinidad, el líder supremo podría lograr la continuidad que la República Islámica buscó establecer al nombrar a otro Jamenei, y proteger a la figura más importante de la república, ahora marcada para su eliminación por Israel y Estados Unidos.

El concepto que el régimen busca proteger es “Velayet e-Faqih”, o tutela. Esto se encuentra en el corazón de la República Islámica, con el líder supremo posicionado como la autoridad que gobernará sobre la nación hasta el regreso del Imam oculto, un hombre santo en el islam chií que emergerá al final de los tiempos para traer justicia al mundo.

Vaez dice que el papel del líder supremo es funcionar tanto como un líder de la República Islámica de cara al público como un supervisor interno del propio sistema.

En términos prácticos, la tarea más importante que enfrenta ahora el Jamenei más joven es preservar la unidad entre los operadores centrales de la República Islámica tras bambalinas mientras luchan por preservar un alto el fuego con Estados Unidos y un acuerdo que desbloqueará corrientes de riqueza para Irán.

“La ausencia continuada puede plantear algunas preguntas para los partidarios centrales del régimen, pero lo que importa tanto es qué papel está desempeñando entre bastidores arbitrando entre élites políticas y de seguridad que pueden no estar de acuerdo en cuestiones de política interna y exterior”, dice Vaez.

Incluso sin una presencia física en la esfera pública, la idea de un Jamenei gobernando desde las sombras sirve para proteger su autoridad, aunque signifique dejar al nuevo líder supremo expuesto a rumores de que está muerto, o incluso de que es una figura de cartón, según los memes.

“Estar fuera de la vista no significa estar exento de rendir cuentas”, añadió Vaez, “ya sea por el poder que ejerce en principio o por el que pueda carecer en la práctica”.

The-CNN-Wire

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