El autor del tiroteo escolar en Georgia, Colt Gray, es condenado a cadena perpetua sin libertad condicional

Colt Gray, el adolescente de Georgia que mató a tiros a dos docentes y dos estudiantes e hirió a otras…

Colt Gray, el adolescente de Georgia que mató a tiros a dos docentes y dos estudiantes e hirió a otras nueve personas en la escuela secundaria Apalachee en septiembre de 2024, fue condenado este martes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

“Sus crímenes reflejan una incorregibilidad permanente y lo condenaré a cadena perpetua sin libertad condicional por cada uno de los asesinatos que cometió”, dijo el juez Nicholas Primm al anunciar la sentencia.

Colt, de 16 años, declinó dirigirse al tribunal antes de que se dictara la sentencia. Antes de conocerse la decisión, rechazó dirigirse al tribunal.

Los familiares de las víctimas y los sobrevivientes reaccionaron con exclamaciones y llanto cuando se anunció la sentencia.

La decisión puso fin a una audiencia de tres días que incluyó la declaración de culpabilidad de Gray, emotivos testimonios sobre el impacto del ataque, sus confesiones ante la Policía e información sobre sus motivaciones y su salud mental.

El fiscal de distrito del condado de Barrow, Brad Smith, pidió al juez que lo condenara a cadena perpetua sin libertad condicional. Smith dijo que el adolescente llevó a cabo el ataque para hacerse famoso dentro de una retorcida subcultura de internet que glorifica a los autores de tiroteos masivos.

“Sé que tuvo una infancia difícil, pero… en esta sala hemos visto cosas mucho peores”, dijo Smith. “Y es la única persona en la historia de Georgia que ha llevado un fusil de asalto a una escuela pública y ha abierto fuego contra completos desconocidos simplemente para hacerse famosa”.

El abogado defensor Charlton Allen hizo hincapié en la corta edad de Colt y dijo que “no está perdido sin remedio”. Solicitó una condena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional y argumentó que excluir esa posibilidad es demasiado severo para cualquier adolescente.

La audiencia se deriva del tiroteo masivo ocurrido el 4 de septiembre de 2024 en la escuela secundaria Apalachee, en Winder, Georgia, el tiroteo escolar más mortífero en la historia del estado.

Esa mañana, funcionarios escolares y agentes de seguridad de la escuela habían ido a localizar al entonces adolescente de 14 años después de que hiciera varios comentarios preocupantes. Sin embargo, en una insólita confusión, lo confundieron con otro estudiante llamado Kolton Gray.

Colt tomó entonces un rifle estilo AR-15 —que había llevado oculto en su mochila— y disparó indiscriminadamente contra un salón de matemáticas antes de atacar a varias personas en el pasillo. Los profesores Richard Aspinwall y Cristina Irimie y los estudiantes Mason Schermerhorn y Christian Angulo murieron. Otras nueve personas resultaron heridas.

Ese mismo día se entregó a la policía y desde entonces permanece detenido. El viernes se declaró culpable de 55 cargos, incluidos cuatro de asesinato.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha determinado que los menores no pueden ser condenados a muerte y que solo pueden recibir cadena perpetua sin libertad condicional en circunstancias excepcionales. El juez Primm dijo que consideraba que este era uno de esos casos.

Colin Gray, padre del adolescente, será sentenciado el jueves y enfrenta décadas de prisión. Fue declarado culpable de asesinato y homicidio involuntario por comprarle a su hijo el fusil como regalo de Navidad y dejarlo sin asegurar en la vivienda familiar, pese a las advertencias de que Colt representaba un peligro para otras personas.

Este viernes, a unos ocho kilómetros al sur del tribunal del condado de Barrow, los estudiantes regresarán a la escuela secundaria Apalachee para el primer día del nuevo año escolar.

El juicio de Colin Gray, celebrado a principios de 2026, reveló el alcance de la turbulenta infancia de su hijo. Los testimonios presentados este martes por la abuela del adolescente y una funcionaria estatal ofrecieron más detalles sobre los problemas de la familia.

Su madre, Marcee Gray, luchó contra la adicción a las drogas y al alcohol, y la familia se mudó en repetidas ocasiones. Los registros escolares muestran que el adolescente faltó reiteradamente a clases, incluso durante todo su octavo grado. Familiares también hablaron del deterioro de su salud mental.

La abuela de Colt, Deborah Polhamus, presentó este martes una cronología de la inestable vida familiar y describió a Marcee y Colin Gray como “completamente disfuncionales”. De acuerdo con Polhamus, Colt tenía dificultades particulares con sus padres.

“Colt era quien parecía tener más dificultades para vivir con su padre y su madre”, dijo.

“El Colt que yo conocía y el Colt que conozco ahora no es el Colt que hizo todo esto”, afirmó. “Su mente estaba tan distorsionada y… se había convencido de que ese era el camino que debía seguir porque así podría ser alguien. Lo único que siempre quiso fue tener un amigo. Lo único que siempre quiso fue sentirse incluido y amado”.

Polhamus dijo que cree que Colt puede ser rehabilitado con un tratamiento adecuado de salud mental.

Sus padres tenían una “gran cantidad de problemas” relacionados con maltrato y negligencia infantil, testificó este martes Candice Broce, directora de la División de Servicios para Niños y Familias de Georgia.

En octubre de 2025, Gray fue colocado de emergencia con una familia sustituta porque su madre estaba incumpliendo una orden judicial que limitaba el contacto con él, dijo Broce. Su abuela materna, Deborah Polhamus, fue nombrada tutora.

La orden que impedía el contacto con Marcee Gray, junto con el inicio de un tratamiento con medicamentos, “lo transformó prácticamente en un niño diferente”, dijo Broce. Según su testimonio, comenzó a comer mejor, a dormir mejor y a participar más activamente en los programas del sistema de justicia juvenil.

Marcee Gray no ha sido acusada de ningún delito en este caso.

Colt Gray llevó a cabo el ataque “para obtener algún tipo de fama o notoriedad”, testificó Ashley Gilleland, investigadora de la Fiscalía de Distrito del condado de Barrow.

Después del tiroteo, pidió repetidamente a su madre que buscara su nombre en internet y le llevara obras creadas por sus admiradores, según llamadas telefónicas desde la cárcel reproducidas ante el tribunal.

“Estoy en las grandes ligas, hermano. Y no en el mal sentido”, dijo en una de las llamadas.

Los diarios de Colt y sus declaraciones ante la Policía muestran que intentó imitar y hacer referencias a otros autores de tiroteos masivos. Gilleland dijo que incluyó referencias ocultas y codificadas a otros atacantes en su cuaderno y sus confesiones.

En mensajes leídos en voz alta ante el tribunal el lunes, Colt escribió sobre su deseo de alcanzar la fama y su obsesión con Nikolas Cruz, el autor del tiroteo en la escuela de Parkland.

“Quiero hacer historia, en pocas palabras”, escribió Colt en la plataforma de mensajería Discord más de un año antes del ataque. “Quiero que la gente recuerde el dolor que causé y que pase horas investigándome”.

“Mi amor por Nik se ha convertido en algo para lo que no encuentro otra forma de demostrar mi amor y afecto hacia él”, escribió en un mensaje enviado pocos días antes del tiroteo.

Kevin Richards, psicólogo forense, testificó el lunes que la paranoia, la depresión y la ansiedad del adolescente se agravaron por el maltrato y la negligencia que sufrió en su hogar, así como por su obsesión en internet con los autores de tiroteos masivos.

No obstante, durante el contrainterrogatorio, Richards dijo que Colt había exagerado sus síntomas de salud mental e inventado afirmaciones para intentar obtener un diagnóstico más grave. Colt no mostró indicios de manía, enajenación mental, esquizofrenia ni trastorno bipolar, dijo Richards. Tampoco había pruebas de que sufriera alucinaciones.

El viernes, el tribunal escuchó grabaciones de la entrevista de Colt con los investigadores menos de una hora después del tiroteo. Entre sollozos y jadeos, se disculpó y ofreció explicaciones paranoicas, relacionadas con supuestas alucinaciones, para justificar sus actos. Dijo que creía que los docentes conspiraban contra él.

Sin embargo, varias de sus afirmaciones resultaron ser falsas, entre ellas su explicación sobre dónde había encontrado el arma y su afirmación de que llamó a una línea de prevención del suicidio antes del ataque. Jason Smith, investigador de la oficina del sheriff del condado de Barrow, dijo que, en su opinión, Colt fingía su estado de histeria.

En sus declaraciones ante el tribunal el viernes, familiares y sobrevivientes describieron cómo eran antes del 4 de septiembre de 2024 y cómo el ataque cambió sus vidas.

“Empecé a odiarme porque ya no podía vivir de verdad, porque dejé que me quitaras toda la alegría que tenía”, dijo Nautica Walton, quien cursaba noveno grado cuando recibió un disparo en la pierna.

“Odio todo de ti”, le dijo a Colt. “Odio las cicatrices que dejaste en mi cuerpo. Odio que les quitaras la vida a personas inocentes delante de otras personas inocentes. Pero, sobre todo, odio haberte permitido vivir en mi mente”.

Las familias de las víctimas dijeron que nunca olvidarán a sus seres queridos.

“La familia del acusado todavía podrá ver a su hijo, hablar con él y saber que sigue respirando”, dijo Ismael Angulo Jr., hermano mayor de Christian Angulo. “Mi madre y mi padre no tienen ese privilegio. La única manera de visitar a Christian ahora es estar frente a su tumba”.

Y añadió: “No hay nada justo en esa realidad”.

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