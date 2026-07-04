Asciende a 2.954 el número de personas fallecidas en Venezuela por los terremotos

Al menos 2.954 personas han muerto tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela hace 10 días, según informó este sábado…

Al menos 2.954 personas han muerto tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela hace 10 días, según informó este sábado el Gobierno del país en redes sociales.

Esta cifra de fallecidos supone un aumento de 309 personas con respecto a la actualización del viernes (2.645). No obstante, algunas instancias han señalado que las cifras están por debajo de la realidad.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ha indicado que existe una alta probabilidad de que el recuento final supere los 10.000 muertos. Por su parte, el coordinador residente y humanitario de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, confirmó hace unos días la adquisición de 10.000 bolsas para cadáveres y agregó que la compra se realizó en acuerdo con las autoridades venezolanas.

Al menos 16.592 personas han resultado heridas, 16.309 han sido desplazadas y 6.462 han sido rescatadas, según los datos del Gobierno de este sábado.

En tanto, más de 190 edificios se han derrumbado y, en total, 856 han sufrido daños, indican los datos oficiales. También hay diferencias con estas cifras ante otras instancias. Por ejemplo, Rampolla señaló que “hay al menos 2.500 edificios afectados, la mayoría de los cuales se han derrumbado por completo”. Por su parte, la NASA indicó en un informe basado en información satelital que hasta 60.000 edificios podrían haber sido dañados o destruidos en Venezuela por los terremotos.

El comunicado del Gobierno de Venezuela no especificó cuántas personas se encuentran desaparecidas. Rampolla destacó esta semana que no existe una cifra oficial de desaparecidos. Sin embargo, la ONG Comité Internacional de Rescate estimó el martes que los desaparecidos se acercarían a los 50.000. Esa cifra fue validada por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

“Es aterradoramente verosímil”, dijo Tom Fletcher, subsecretario general de Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia de la agencia, aunque apuntó que no todas las personas con un paradero desconocido están bajo los escombros.

The-CNN-Wire

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