Anthony Hopkins inicia a los 88 años una carrera como compositor con el lanzamiento de su primer sencillo

Nunca es demasiado tarde para seguir tu sueño. A los 88 años, Anthony Hopkins, dos veces ganador del Oscar, ha…

Nunca es demasiado tarde para seguir tu sueño. A los 88 años, Anthony Hopkins, dos veces ganador del Oscar, ha lanzado su primer sencillo como compositor.

El sencillo, “Bracken Road”, forma parte de “una selección de obras orquestales escritas a lo largo de más de seis décadas” que se incluirá en el álbum “Life is a Dream”, según un comunicado de la discográfica Decca Classics publicado este viernes.

Hopkins ha tenido una larga y célebre carrera como actor, ha ganado una gran cantidad de premios por papeles como el asesino en serie Hannibal Lecter en “The Silence of the Lambs” (1991) y el mayordomo reprimido Stevens en “The Remains of the Day”.

Pero también empezó a tocar el piano a los 4 años.

“La música fue mi primer deseo, mi primer anhelo”, dijo Hopkins en el comunicado.

“He compuesto música toda mi vida. Algunas de estas piezas me han acompañado durante décadas y aún hoy vuelvo a ellas”, añadió.

Hopkins comenzó a improvisar al piano a los 6 años y, en su adolescencia, ya componía música para obras de teatro locales, según el comunicado.

No dejó de componer música incluso cuando su carrera como actor despegó de verdad, y el proyecto incluye obras de toda su trayectoria.

Y la música parece haberle ayudado a atravesar algunos momentos difíciles: durante la pandemia de covid-19 en 2020, Hopkins publicó en Twitter un video de sí mismo tocando el piano para su gato, Niblo.

El álbum está interpretado por la Orquesta Filarmónica y el director Gustavo Dudamel, ganador del premio Grammy, y fue grabado en el Alexandra Palace de Londres en abril.

Está “inspirado en la familia de Hopkins, Gales y toda una vida de experiencias”, según el comunicado.

Dudamel afirmó que Hopkins “es uno de esos artistas excepcionales cuya voz creativa trasciende cualquier medio”.

“La misma profundidad de imaginación, humanidad y verdad emocional que ha definido su extraordinario trabajo en el escenario y la pantalla está presente en su música”, añadió en el comunicado.

“Anthony aborda la música con el corazón de un narrador y los instintos de un poeta, creando mundos sonoros que son a la vez profundamente personales y universalmente conmovedores”.

“Life is a Dream” se publicará el 21 de agosto.

The-CNN-Wire

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