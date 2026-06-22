Muere Clive Davis, productor musical y titán de la industria discográfica, a los 94 años

Clive Davis, el legendario productor musical detrás de figuras de la industria como Janis Joplin, Whitney Houston, Billy Joel y Santana, murió.
Davis, conocido popularmente como “el hombre de las orejas de oro”, tenía 94 años. Su familia confirmó su fallecimiento en una publicación en redes sociales. Su representante también confirmó su muerte a CNN.
La familia de Davis lo recordó como “una figura monumental cuya influencia cambió la música para siempre”, así como “el hombre que guio a nuestra familia con gracia, generosidad y bondad”.
Esta es una noticia de última hora y se actualizará con más información.
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