Muere Clive Davis, productor musical y titán de la industria discográfica, a los 94 años

Clive Davis, el legendario productor musical detrás de figuras de la industria como Janis Joplin, Whitney Houston, Billy Joel y…

Clive Davis, el legendario productor musical detrás de figuras de la industria como Janis Joplin, Whitney Houston, Billy Joel y Santana, murió.

Davis, conocido popularmente como “el hombre de las orejas de oro”, tenía 94 años. Su familia confirmó su fallecimiento en una publicación en redes sociales. Su representante también confirmó su muerte a CNN.

La familia de Davis lo recordó como “una figura monumental cuya influencia cambió la música para siempre”, así como “el hombre que guio a nuestra familia con gracia, generosidad y bondad”.

Esta es una noticia de última hora y se actualizará con más información.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.