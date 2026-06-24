Iván Cepeda reconoce a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia

El candidato oficialista Iván Cepeda reconoció este miércoles a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia, al aceptar…

El candidato oficialista Iván Cepeda reconoció este miércoles a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia, al aceptar el resultado de las elecciones de la segunda vuelta del domingo en Colombia.

“He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, dijo Cepeda en una declaración pública, antes de conocer el escrutinio final de la elección.

El preconteo de la Registraduría había dado una ventaja de unos 250.000 votos de De la Espriella sobre Cepeda.

El aspirante del Pacto Histórico dijo que la decisión es para “contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo”; y subrayó que el reconocimiento “no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves y que marcaron esta campaña presidencial”, entre los que mencionó el apoyo del presidente de EE.UU., Donald Trump, al candidato ultraderechista, y una supuesta campaña de compra de votos.

“Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo”, dijo Cepeda, quien tiene derecho a una curul en el Congreso. El Pacto Histórico conformará la primera minoría en ambas cámaras, mientras que De la Espriella, sin una bancada propia fuerte, buscará armar una coalición con otros partidos de derecha.

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