¿Cómo es el estado La Guaira, el lugar más afectado tras los terremotos en Venezuela?

Venezuela fue azotada el miércoles por dos terremotos consecutivos, con apenas unos segundos de diferencia, dejando cientos de víctimas mortales…

Venezuela fue azotada el miércoles por dos terremotos consecutivos, con apenas unos segundos de diferencia, dejando cientos de víctimas mortales y heridas.

Los sismos, sobre todo el segundo, de magnitud 7,5, fueron suficientemente fuertes como para sentirse en todo el país y dejaron daños extensos en edificios e infraestructura de Venezuela.

El estado costero La Guaira es el más afectado tras los terremotos y fue declarado zona de desastre, informó Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

La Guaira es uno de los 23 estados de Venezuela y se encuentra en el norte del país, en la costa.

Aunque fue la zona más afectada, los sismos no tuvieron su epicentro en La Guaira. Ambos terremotos se registraron en el estado Yaracuy, cercano a La Guaira y también en el norte de Venezuela.

La zona norte de Venezuela es de gran relevancia para el país, ya que ahí se encuentran algunas de las mayores refinerías de petróleo venezolanas.

La Guaira alberga uno de los puertos marítimos más grandes de Venezuela y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, el cual da servicio a la capital, Caracas, y es el más importante del país.

Por tanto, este estado es la “puerta marítima y aérea” de Venezuela.

“Con una alta densidad de población concentrada en su zona metropolitana, este estado es un motor económico que impulsa a Venezuela”, describe el Gobierno del país sudamericano.

La Guaira limita con el mar Caribe, con el distrito capital, y con los estados de Aragua y Miranda.

“Su desarrollo económico está por encima del promedio nacional. La ubicación estratégica del estado, como puerta marítima y aérea de Venezuela, le otorga relevancia geopolítica y económica”, agrega el Gobierno de Venezuela sobre La Guaira.

Es uno de los estados más poblados del país y se calcula que tiene una población de alrededor de 300.000 habitantes, según la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, institución educativa pública de Venezuela.

Los vecinos en la ciudad de La Guaira, capital del estado homónimo, dijeron que pasaron la noche en vela por los terremotos del miércoles y señalaron que varias personas seguían atrapadas en los escombros tras los graves daños que sufrieron decenas de edificios de apartamentos.

“Sentimos el temblor, por así decirlo, el inicio del terremoto. Fue muy fuerte… nos reunimos aquí y vimos todos los daños”, declaró José Terraza, de 68 años, residente de La Guaira, a los periodistas de CNN que se encontraban en el lugar.

Los edificios frente a la casa de Terraza se derrumbaron, pero su edificio de apartamentos sigue en pie.

“La situación en La Guaira es una verdadera tragedia”, ya que decenas de edificios se han derrumbado, dijo la presidenta Rodríguez.

La Guaira antes era conocido como el estado Vargas. En junio de 2019, se oficializó el cambio de nombre del estado.

Todavía con el nombre de Vargas, el estado atravesó uno de sus momentos más trágicos en diciembre de 1999, cuando un deslave provocado por lluvias torrenciales causó la muerte y desaparición de miles de personas. Asimismo, casas y vehículos quedaron sepultados bajo el lodo.

Investigadores de la Universidad Central de Venezuela señalaron en un artículo que la tragedia de 1999 tuvo como saldo unas 15.000 personas desaparecidas o muertas, alrededor de US$ 3.500 millones en pérdidas, la destrucción de más de 15.000 viviendas y aproximadamente 75.000 damnificados.

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