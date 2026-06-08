Belinda dará voz a Lilypad, la villana de “Toy Story 5”, en la versión en español

La cantante mexicana Belinda confirmó a través de sus redes sociales que prestará su voz para la versión en español…

La cantante mexicana Belinda confirmó a través de sus redes sociales que prestará su voz para la versión en español del personaje Lilypad, la villana de la próxima película animada “Toy Story 5”. La noticia fue anunciada mediante un video compartido por la artista y por Disney Latinoamérica en sus plataformas digitales.

Además, Belinda publicó fotografías tomadas en los estudios de Pixar, donde aparece junto a personajes de la exitosa franquicia animada y con Tom Hanks y Tim Allen, quienes interpretan en inglés a Woody y Buzz Lightyear, respectivamente.

La intérprete contó que siempre ha tenido una conexión especial con el doblaje y calificó esta oportunidad como “un sueño hecho realidad”. También afirmó que “Toy Story” es una de sus películas favoritas.

En la versión original en inglés, Lilypad será interpretada por la actriz Greta Lee, conocida por su trabajo en películas como “Past Lives” y “Tron: Ares”.

A finales de mayo se anunció que Bad Bunny también formará parte del elenco de voces de “Toy Story 5”. El artista puertorriqueño interpretará a un personaje con forma de porción de pizza que usa gafas de sol. Por su parte, el productor argentino Bizarrap prestará su voz a un gnomo de jardín.

Asimismo, la actriz mexicana Irán Castillo confirmó que volverá a interpretar en español a Jessie, la vaquerita, personaje al que ha dado voz desde el estreno de “Toy Story 2” en 1999.

“Toy Story 5” tiene previsto estrenarse en los cines de Estados Unidos el 19 de junio de 2026. La película presentará a Lillypad, una tableta electrónica antagonista que plantea el choque entre los juguetes tradicionales y los dispositivos modernos que forman parte de la vida de las nuevas generaciones.

The-CNN-Wire

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