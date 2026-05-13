U2 toma el centro histórico de Ciudad de México para grabar un video musical

La banda irlandesa U2 sorprendió el martes a los peatones del centro histórico de Ciudad de México durante la grabación…

La banda irlandesa U2 sorprendió el martes a los peatones del centro histórico de Ciudad de México durante la grabación del video musical de la canción “Street of Dreams”, en la emblemática Plaza Santo Domingo, según compartió la agrupación en sus redes sociales.

“Tomé un autobús en Ciudad de México, destino: Calle de los Sueños. ‘La justicia es una obsesión, el amor es una procesión por la calle de los sueños’”, escribió la banda en redes sociales al difundir el video de la grabación.

La canción “Street of Dreams” forma parte del nuevo álbum de la agrupación, que se lanzará a finales de año.

La banda, integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., interpretó la canción en la parte superior de un autobús grafiteado por el artista mexicano Chavis Mármol.

U2 ya lanzó en febrero un EP de seis canciones titulado “Days of Ash”, con letras abiertamente políticas, que comentan la guerra en Medio Oriente y la ofensiva contra los inmigrantes en Estaods Unidos. Y en abril puso a la venta otro EP, “Easter Lily”. En el sitio web oficial de U2, el cantante Bono explicó que estos dos discos no retrasarán el lanzamiento del nuevo álbum, aún sin título.

“Estamos en el estudio, todavía trabajando en un álbum ruidoso, desordenado e ‘irrazonablemente colorido’ para tocar EN VIVO… que es donde U2 vive. Seguimos viendo el rock and roll vívido como un acto de resistencia contra toda esta atrocidad en nuestras pequeñas pantallas”, escribió Bono.

No es la primera vez que la banda simula un concierto en una calle para promocionar una de sus canciones. Está el antecedente del video musical de la canción “Where the Streets Have No Name”, grabado el 27 de marzo de 1987 en la azotea de un edificio en el centro de Los Ángeles. El video fue inspirado por la última presentación de los Beatles en una azotea en Londres, para promover el álbum “Let It Be”.

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