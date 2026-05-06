“The Bear” lanza “Gary”, su episodio sorpresa antes de la temporada final

“The Bear” se prepara para su quinta temporada este 2026, considerada la última de la serie, con el lanzamiento el…

“The Bear” se prepara para su quinta temporada este 2026, considerada la última de la serie, con el lanzamiento el martes de un episodio sorpresa en Hulu, del que nada se había dicho a los aficionados al programa.

Este episodio sorpresa se llama “Gary” y consiste en un recuerdo o “flashback” de un viaje que efectuaron a Gary, Indiana, los personajes de Richie Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) y Mikey Berzatto (Jon Bernthal) años atrás, antes de los acontecimientos descritos en la temporada 1 de “The Bear”.

“Gary” fue coescrito por los mismísimos Moss-Bachrach y Bernthal, y fue dirigido por el creador de “The Bear”, Christopher Storer. Según la sinopsis oficial, el episodio “ofrece una mirada íntima a la amistad entre Richie y Mikey y arroja luz sobre una de sus aventuras que les cambió la vida”.

Moss-Bachrach dijo en Instagram que el episodio está disponible en Hulu bajo su propio nombre, “Gary”, y no forma parte de la guía de episodio de “The Bear”.

Hulu no ha revelado todavía la fecha exacta (mes y día) en que estrenará la temporada 5 de la serie, protagonizada por Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Moss-Bachrach, Liza Colón-Zayas, Lionel Boyce y Abby Elliott, entre otros.

The-CNN-Wire

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