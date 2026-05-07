De EE.UU. a Singapur, varios países se suman al rastreo del hantavirus

Las autoridades sanitarias de varios países buscan rastrear y contener un brote de hantavirus después de que la Organización Mundial…

Las autoridades sanitarias de varios países buscan rastrear y contener un brote de hantavirus después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijera el jueves que se identificaron cinco infecciones confirmadas entre personas vinculadas al crucero MV Hondius.

Tres personas —una pareja holandesa y un ciudadano alemán— han fallecido desde que el barco zarpó de Argentina el mes pasado. El primer caso sospechoso fue el de un holandés de 70 años, quien enfermó repentinamente a bordo con fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea, según informó el Departamento de Salud de Sudáfrica a CNN. Falleció a bordo el 11 de abril.

Mientras tanto, un total de 146 personas de 23 países diferentes permanecen a bordo del barco bajo estrictas medidas de precaución, según informó el jueves la operadora Oceanwide Expeditions.

Si bien al menos 30 pasajeros desembarcaron en la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, a finales de abril, y varios casos críticos fueron evacuados por vía aérea a Europa esta semana, los pasajeros restantes tienen previsto llegar a las Islas Canarias este fin de semana antes de ser repatriados a sus respectivos países.

Las autoridades españolas informaron en su última actualización que el barco llegará a Tenerife el domingo alrededor del mediodía, hora local (7:00 a.m., hora de Miami).

En declaraciones a CNN desde el barco afectado por el virus, Stephen Kornfeld, un médico que estaba de vacaciones en el crucero, describió cómo tuvo que actuar de inmediato después de que el médico de la tripulación enfermara.

“En un lapso de 12 a 24 horas, quedó claro que había varias personas enfermas y que su estado empeoraba. Y, de alguna manera, me vi obligado a asumir el rol de médico del barco”, le contó a Erin Burnett de CNN.

El Dr. Kornfeld, quien ha pasado las últimas cinco semanas en el barco, afirmó que la mayoría de los pasajeros han tenido poco o ningún contacto con quienes presentan síntomas de infección.

«Las personas a bordo han estado en cuarentena y aislamiento durante tres o cuatro semanas, así que me siento bastante optimista de que la mayoría podrá desembarcar con relativa rapidez», declaró.

La situación ha captado la atención internacional, ya que los pasajeros desembarcaron y se dispersaron por varios países antes de que se comprendiera plenamente la situación del brote, lo que ha llevado a algunos a establecer comparaciones con los primeros días de la pandemia de covid-19.

Oceanwide dijo el jueves que trabajan para “establecer los detalles de todos los pasajeros y la tripulación que embarcaron y desembarcaron en varias paradas del MV Hondius desde el 20 de marzo”, en medio de los temores por la propagación global del virus.

La OMS dijo el jueves que, si bien espera que surjan más casos, no anticipa una gran epidemia en absoluto similar a la del covid-19, y subrayó que no hay evidencia de un riesgo de transmisión generalizada.

El brote se ha vinculado a la cepa Andes del hantavirus, un virus raro pero potencialmente grave que, en algunos casos, puede propagarse entre humanos mediante contacto cercano.

Aún no está claro cómo se produjo el brote. Pero la OMS trabaja con la suposición de que la pareja neerlandesa que murió se infectó fuera del barco, posiblemente mientras hacía turismo en Argentina antes de unirse al crucero.

Los dos primeros casos “viajaron por Argentina, Chile y Uruguay en un viaje de observación de aves que incluyó visitas a sitios donde estaba presente la especie de rata conocida por portar el virus”, dijo Ghebreyesus a los periodistas el jueves.

Como el hantavirus suele incubarse entre una a seis semanas antes de que los pacientes comiencen a presentar síntomas, es probable que enfermaran algún tiempo después de haberse infectado, según funcionarios de salud.

Argentina ahora está reconstruyendo la ruta tomada por la pareja neerlandesa antes de que abordaran el MV Hondius en Ushuaia el 1 de abril, en una gestión que busca determinar el origen de las infecciones.

El ministerio de Salud del país dijo que, hasta ahora, no se han identificado en Argentina casos relacionados con el brote del crucero. También dijo que no se registraron casos de hantavirus en Ushuaia en las últimas décadas.

Sin embargo, el virus es endémico en algunas zonas del país y las autoridades argentinas han descubierto que la pareja, después de llegar a Argentina el 27 de noviembre, cruzó de ida y vuelta la frontera con el vecino Chile en varias ocasiones antes de unirse al crucero.

El 31 de enero, la pareja reingresó a Argentina desde Chile a través de la provincia de Neuquén, en la región sur, y también visitó Misiones, en el noreste de Argentina. Ambos lugares han sido identificados en el pasado por la OMS como áreas donde el hantavirus es endémico.

El 13 de marzo, la pareja salió de Argentina hacia Uruguay por tierra, antes de regresar el 27 de marzo para viajar a Ushuaia, desde donde el crucero partió el 1 de abril.

El ministerio dijo que equipos técnicos viajarán a Ushuaia para capturar y analizar roedores en áreas vinculadas a la ruta de la pareja como parte de la investigación.

Argentina, que anunció el año pasado que se retiraría de la OMS, enviará material biológico y reactivos de laboratorio a España, Senegal, Sudáfrica, los Países Bajos y el Reino Unido para apoyar el diagnóstico y el estudio de los casos.

La OMS dijo en una publicación en redes sociales que está “trabajando con los países pertinentes para apoyar el rastreo internacional de contactos, para garantizar que quienes potencialmente estuvieron expuestos sean monitoreados y que cualquier propagación adicional de la enfermedad sea limitada”.

Esto es lo que sabemos sobre algunos de los países donde los pasajeros de cruceros están recibiendo tratamiento por hantavirus o bajo observación por posible infección.

Países Bajos: tres pasajeros llegaron a los Países Bajos para recibir tratamiento, según informó el jueves Oceanwide Expeditions, la compañía operadora del crucero. Se trata de un ciudadano británico, un alemán de 65 años y un miembro de la tripulación neerlandés de 41 años. Dos de los pasajeros se encuentran en estado grave, mientras que el tercero, que según la compañía no presenta síntomas, también está recibiendo atención médica. Por otra parte, un portavoz del gobierno neerlandés declaró el jueves a CNN que una mujer acudió a un hospital de Ámsterdam para realizarse pruebas tras una posible exposición relacionada con el crucero. Los medios neerlandeses informaron que se trata de una tripulante de la aerolínea KLM que tuvo contacto con una mujer neerlandesa de 69 años que falleció en Sudáfrica el mes pasado. Si da positivo, sería la primera persona no pasajera relacionada con el incidente en contraer el virus. El Dr. Bram Goorhuis, médico especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Universitario de Ámsterdam que está tratando a la tripulante de KLM, declaró a CNN que los médicos esperan recibir los resultados de sus pruebas más tarde este jueves.

Sudáfrica: un ciudadano británico que enfermó a bordo del barco el 27 de abril fue trasladado a un centro médico privado en Johannesburgo, Sudáfrica, donde permanece en cuidados intensivos. Es el segundo caso confirmado de hantavirus. La OMS informó que su estado está mejorando.

Suiza: el miércoles, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que un pasajero que regresó a Suiza tras desembarcar dio positivo y está recibiendo tratamiento en Zúrich.

Reino Unido: en el Reino Unido, la Agencia de Seguridad Sanitaria informó que dos ciudadanos británicos que desembarcaron en Santa Elena el 24 de abril se encuentran aislados en sus domicilios como medida de precaución tras una posible exposición. La agencia indicó que tiene conocimiento de otros cinco ciudadanos británicos que desembarcaron ese día, cuatro de los cuales aún permanecen allí. Se están realizando labores de rastreo de contactos para una séptima persona que aún no ha regresado al Reino Unido.

Estados Unidos: las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron que están monitoreando a varias personas, incluyendo al menos a tres que desembarcaron del barco y regresaron a sus hogares. Un residente de Virginia está siendo monitoreado por las autoridades sanitarias estatales, pero actualmente se encuentra en buen estado de salud. El Departamento de Salud de Virginia también indicó que un pequeño número —menos de 5— de “virginianos potencialmente expuestos podrían ser identificados en los próximos días”. Dos personas en Texas que también estaban a bordo del barco están siendo monitoreadas, según informaron funcionarios de salud. No tuvieron contacto con ninguna persona enferma a bordo del barco y actualmente no presentan síntomas. Funcionarios de Georgia informaron que dos residentes están bajo observación y no han mostrado síntomas, mientras que las autoridades sanitarias de Arizona indicaron que una persona también es asintomática. Las autoridades sanitarias de California también están monitoreando a un número indeterminado de personas, pero hasta el momento no hay información que indique que estén enfermas o infectadas.

Singapur: dos residentes de Singapur, ambos hombres de sesenta y tantos años, se encuentran en autoaislamiento y se les está realizando la prueba del hantavirus, informó el jueves la Agencia de Enfermedades Transmisibles del país. Uno de los hombres tiene secreción nasal, pero por lo demás está bien, indicó la agencia, mientras que el otro es asintomático.

Canadá: Tres personas, dos en Ontario y una en Quebec, están en autoaislamiento, dijeron el jueves las autoridades gubernamentales. Una de esas personas no estuvo en el crucero, pero sí en el mismo vuelo de regreso que dos canadienses que estaban a bordo de la embarcación.

Francia: Ocho ciudadanos franceses que no estuvieron en el crucero han sido identificados como contactos cercanos de un caso confirmado, según el Ministerio de Salud de Francia. Los ciudadanos iban en un vuelo internacional el 25 de abril de 2026, entre Santa Elena y Johannesburgo, en el que también viajó el caso confirmado. Una de las personas está presentando “síntomas leves”, dijo el ministerio, y se están realizando pruebas diagnósticas y se han implementado medidas de aislamiento.

Esta historia ha sido actualizada con novedades adicionales.

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