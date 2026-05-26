Paxton, respaldado por Trump, derrotará a Cornyn en la segunda vuelta por el Senado de Texas, proyecta CNN

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, derrotará al senador John Cornyn en la segunda vuelta por la candidatura republicana…

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, derrotará al senador John Cornyn en la segunda vuelta por la candidatura republicana al Senado de Estados Unidos, proyecta CNN, poniendo fin a una contienda amarga y costosa que dividió al partido y ha dado a los demócratas esperanzas de cara a las elecciones generales.

El respaldo tardío del presidente Donald Trump a Paxton resultó decisivo, al aclarar su preferencia para los votantes republicanos tras semanas de indecisión. Paxton y Cornyn hicieron una intensa campaña para obtener el apoyo del presidente; Paxton incluso llegó a apostar en un momento por una promesa de considerar abandonar la contienda si el Senado abolía el filibusterismo para aprobar la ley electoral de Trump.

Pero, aunque los líderes republicanos del Congreso favorecían a Cornyn por considerarlo un candidato más fuerte para las elecciones generales, la elección de Trump estuvo guiada por su afinidad con Paxton y su tensa relación personal con el veterano senador en funciones, en particular por el comentario de Cornyn en 2023 —del que luego se retractó— de que el tiempo de Trump “lo ha dejado atrás”.

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que Trump se había sentido envalentonado después de ayudar a desbancar al senador Bill Cassidy de Louisiana y a un grupo de legisladores estatales de Indiana a principios de este mes, lo que equivale a una racha de venganza política.

Sin embargo, el respaldo llegó demasiado tarde para evitar la prolongada segunda vuelta, durante la cual Cornyn y sus aliados machacaron a Paxton con unos US$ 23 millones en brutales anuncios de ataque, destacando los numerosos roces del fiscal general con el escándalo y ahondando las divisiones dentro del partido.

Ahora, magullados y exhaustos tras la primaria al Senado de Estados Unidos más cara registrada —con un costo total de apenas menos de US$ 130 millones, de acuerdo con datos de AdImpact—, Paxton y los republicanos se reagruparán para el enfrentamiento de las elecciones generales con el representante estatal demócrata James Talarico, cuya campaña ha galvanizado a su partido y ha avivado las esperanzas de un avance en el estado, tradicionalmente republicano.

The-CNN-Wire

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