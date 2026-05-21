Lanzan gas lacrimógeno durante concierto de Ricky Martín en Montenegro, reporta equipo del cantante

Una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario durante el concierto que ofrecía Ricky Martin este jueves en Podgorica, Montenegro,…

Una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario durante el concierto que ofrecía Ricky Martin este jueves en Podgorica, Montenegro, compartió el equipo del cantante en un comunicado a CNN.

El incidente ocurrió mientras el artista inauguraba la etapa europea de su gira “Ricky Martin Live”, en el marco de las celebraciones por los 20 años de la independencia de Montenegro.

Según el comunicado, la presentación fue interrumpida abruptamente para que los asistentes pudieran alejarse del área y recibir atención, mientras Ricky Martin y su equipo abandonaban el escenario como medida preventiva. El personal de seguridad y las autoridades locales trabajaron para controlar la situación y garantizar la seguridad de los presentes.

El equipo del artista explicó que, aunque algunos integrantes recomendaron no continuar con el espectáculo, Ricky Martin decidió retomar el concierto una vez que las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y que el público podía regresar de forma segura. El cantante completó la presentación “para cumplir con su compromiso con sus fans”, añade el texto.

El comunicado también señala que Ricky Martin y todo su equipo se encuentran bien tras el incidente.

El artista continuará con la etapa europea de su gira “Ricky Martin Live”, que incluye presentaciones programadas durante junio y julio en países como Italia, Suiza, Alemania, Polonia, España y Estados Unidos. Hasta el momento, las fechas anunciadas siguen confirmadas.

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