BOYS PREP BASKETBALL=
Albemarle 87, Louisa 40
Alleghany 70, Riverheads 41
Appalachian Christian 63, United Christian Academy 51
Atlee 76, Mechanicsville 47
Bassett 62, Magna Vista 47
Bayside 62, First Colonial 56
Bishop Ireton 70, Catholic 64
Blessed Sacrament-Huguenot 60, Brunswick Academy 44
Briar Woods 49, Lightridge 48
Brooke Point 63, Riverbend 61
Bruton 70, York 35
Buckingham County 69, Cumberland 68
Buffalo Gap 41, Waynesboro 39
Caroline 74, Courtland 60
Cave Spring 65, Patrick Henry (Roanoke) 55
Colonial Heights 62, Meadowbrook 33
Council 45, Montcalm, W.Va. 40
Culpeper 64, Spotsylvania 49
Douglas Freeman 65, Deep Run 57
E.C. Glass 60, Rustburg 38
East Ridge, Ky. 60, Hurley 29
Eastern View 78, King George 56
Eastside 72, Thomas Walker 37
Edison 60, Mount Vernon 55
Episcopal 85, St. Albans, D.C. 48
Faith Christian-Roanoke 52, Temple Christian 48
Fauquier 61, Brentsville 42
Floyd County 54, Radford 53
Forest Park 65, Woodbridge 56
Fort Defiance 86, Rockbridge County 64
Franklin 65, Appomattox Regional Governor’s School 45
Franklin County 51, Lord Botetourt 34
GW-Danville 90, Mecklenburg County 35
Gar-Field 60, Potomac 52
George Wythe 59, Giles 49
Glen Allen 46, Mills Godwin 38
Gloucester 62, Warhill 59
Graham 83, Marion 65
Greensville County 63, Surry County 35
Gretna 98, Altavista 80
Hanover 73, Patrick Henry (Ashland) 37
Hayfield 94, John R. Lewis 32
Heritage (Leesburg) 51, Rock Ridge 41
Herndon 42, George C. Marshall 36
Hidden Valley 81, Pulaski County 68
Hopewell 61, Matoaca 52
Huguenot 69, Lloyd C. Bird 55
J.I. Burton 71, Castlewood 57
James Monroe 63, Chancellor 35
Jefferson Forest 59, Brookville 56
John Handley 80, Liberty-Bealeton 38
Kempsville 76, Ocean Lakes 45
Kettle Run 74, Manassas Park 48
King’s Fork High School 82, Nansemond River 71
Lafayette 73, Tabb 54
Lake Braddock 56, James Robinson 51
Lancaster 63, Northumberland 54
Lebanon 53, Virginia 25
Liberty Christian 64, Heritage (Lynchburg) 41
Liberty-Bedford 48, Amherst County 47
Maggie L. Walker GS 63, J.R. Tucker 58
Manchester 67, Powhatan 47
Maret, D.C. 56, St. John Paul the Great 44
Massaponax 59, Colonial Forge 50
Maury 77, Booker T. Washington 37
Midlothian 81, Monacan 78
Monticello 59, Orange County 43
Mountain Mission 59, Grundy 38
Nelson County 59, Appomattox 44
New Kent 64, Jamestown 45
Norfolk Academy 73, StoneBridge School 33
Norfolk Collegiate 73, Portsmouth Christian 67
North Cross 61, Carlisle 49
Norview 54, Lake Taylor 44
Patriot 70, Battlefield 55
Paul VI 82, St. Mary’s Ryken, Md. 45
Petersburg 96, Thomas Dale 44
Princess Anne 77, Tallwood 31
RHSA 64, Clover Hill 62
Randolph-Macon Academy 53, Quantico 21
Regents 38, Blue Ridge Christian 33
Salem-Va. Beach 72, Kellam 55
Skyline 62, Meridian 59
Smithfield 47, Poquoson 32
Southampton 67, Windsor 44
Spotswood 66, East Rockingham 56
St. Annes-Belfield 60, Woodberry Forest 59
Staunton River 59, William Byrd 37
Steward School 52, Veritas Classic Christian School 44
Stuart Hall 89, Rise Academy 28
Tunstall 60, Halifax County 52
Turner Ashby 51, Broadway 36
Tuscarora 67, Loudoun Valley 44
Twin Springs 53, Rye Cove 44
Varina 67, Highland Springs 53
Warren County 66, James Wood 42
Western Albemarle 68, Goochland 20
Western Branch 72, Hickory 41
Wilson Memorial 93, Staunton 83
