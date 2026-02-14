Live Radio
Home » Latest News » Friday's Scores

Friday’s Scores

The Associated Press

February 14, 2026, 1:26 AM

BOYS PREP BASKETBALL=

Albemarle 87, Louisa 40

Alleghany 70, Riverheads 41

Appalachian Christian 63, United Christian Academy 51

Atlee 76, Mechanicsville 47

Bassett 62, Magna Vista 47

Bayside 62, First Colonial 56

Bishop Ireton 70, Catholic 64

Blessed Sacrament-Huguenot 60, Brunswick Academy 44

Briar Woods 49, Lightridge 48

Brooke Point 63, Riverbend 61

Bruton 70, York 35

Buckingham County 69, Cumberland 68

Buffalo Gap 41, Waynesboro 39

Caroline 74, Courtland 60

Cave Spring 65, Patrick Henry (Roanoke) 55

Colonial Heights 62, Meadowbrook 33

Council 45, Montcalm, W.Va. 40

Culpeper 64, Spotsylvania 49

Douglas Freeman 65, Deep Run 57

E.C. Glass 60, Rustburg 38

East Ridge, Ky. 60, Hurley 29

Eastern View 78, King George 56

Eastside 72, Thomas Walker 37

Edison 60, Mount Vernon 55

Episcopal 85, St. Albans, D.C. 48

Faith Christian-Roanoke 52, Temple Christian 48

Fauquier 61, Brentsville 42

Floyd County 54, Radford 53

Forest Park 65, Woodbridge 56

Fort Defiance 86, Rockbridge County 64

Franklin 65, Appomattox Regional Governor’s School 45

Franklin County 51, Lord Botetourt 34

GW-Danville 90, Mecklenburg County 35

Gar-Field 60, Potomac 52

George Wythe 59, Giles 49

Glen Allen 46, Mills Godwin 38

Gloucester 62, Warhill 59

Graham 83, Marion 65

Greensville County 63, Surry County 35

Gretna 98, Altavista 80

Hanover 73, Patrick Henry (Ashland) 37

Hayfield 94, John R. Lewis 32

Heritage (Leesburg) 51, Rock Ridge 41

Herndon 42, George C. Marshall 36

Hidden Valley 81, Pulaski County 68

Hopewell 61, Matoaca 52

Huguenot 69, Lloyd C. Bird 55

J.I. Burton 71, Castlewood 57

James Monroe 63, Chancellor 35

Jefferson Forest 59, Brookville 56

John Handley 80, Liberty-Bealeton 38

Kempsville 76, Ocean Lakes 45

Kettle Run 74, Manassas Park 48

King’s Fork High School 82, Nansemond River 71

Lafayette 73, Tabb 54

Lake Braddock 56, James Robinson 51

Lancaster 63, Northumberland 54

Lebanon 53, Virginia 25

Liberty Christian 64, Heritage (Lynchburg) 41

Liberty-Bedford 48, Amherst County 47

Maggie L. Walker GS 63, J.R. Tucker 58

Manchester 67, Powhatan 47

Maret, D.C. 56, St. John Paul the Great 44

Massaponax 59, Colonial Forge 50

Maury 77, Booker T. Washington 37

Midlothian 81, Monacan 78

Monticello 59, Orange County 43

Mountain Mission 59, Grundy 38

Nelson County 59, Appomattox 44

New Kent 64, Jamestown 45

Norfolk Academy 73, StoneBridge School 33

Norfolk Collegiate 73, Portsmouth Christian 67

North Cross 61, Carlisle 49

Norview 54, Lake Taylor 44

Patriot 70, Battlefield 55

Paul VI 82, St. Mary’s Ryken, Md. 45

Petersburg 96, Thomas Dale 44

Princess Anne 77, Tallwood 31

RHSA 64, Clover Hill 62

Randolph-Macon Academy 53, Quantico 21

Regents 38, Blue Ridge Christian 33

Salem-Va. Beach 72, Kellam 55

Skyline 62, Meridian 59

Smithfield 47, Poquoson 32

Southampton 67, Windsor 44

Spotswood 66, East Rockingham 56

St. Annes-Belfield 60, Woodberry Forest 59

Staunton River 59, William Byrd 37

Steward School 52, Veritas Classic Christian School 44

Stuart Hall 89, Rise Academy 28

Tunstall 60, Halifax County 52

Turner Ashby 51, Broadway 36

Tuscarora 67, Loudoun Valley 44

Twin Springs 53, Rye Cove 44

Varina 67, Highland Springs 53

Warren County 66, James Wood 42

Western Albemarle 68, Goochland 20

Western Branch 72, Hickory 41

Wilson Memorial 93, Staunton 83

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Latest News
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up