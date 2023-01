¿Cuánto dinero gana Argentina por conquistar el Mundial de Qatar 2022? ¿Y cuánto ganan el resto de las selecciones por jugarlo?

(CNN Español) — Argentina se alzó como campeón del Mundial de Qatar 2022. Fue la ganadora entre treinta y dos…

(CNN Español) — Argentina se alzó como campeón del Mundial de Qatar 2022. Fue la ganadora entre treinta y dos selecciones que participaron en el Mundial de Qatar 2022, donde además del honor y prestigio, también hay premios para cada uno de los participantes.

Argentina es campeón del mundo. ¡La Scaloneta y Messi ganaron el Mundial en una final épica!

Es bien sabido que las selecciones nacionales tienen diversas fuentes de ingresos en competencias de este tipo, como las derivadas de los patrocinios. Pero, aunado a ello, la justa mundialista tiene una bolsa asegurada para todos los clasificados.

Desde su Reporte Anual 2020, la FIFA ya había anunciado que contaría con un presupuesto de US$ 1.696 millones para invertir en el Mundial de Qatar este año. De ese total, indica el organismo de fútbol, 26% se destinará a premios para las selecciones nacionales.

Esto es igual a US$ 440 millones, que se repartirán en cada una de las fases del torneo: grupos, octavos de final, cuartos, tercer y cuarto lugares, y la final de la Copa del Mundo.

¿Cuánto le toca del acumulado a cada selección del Mundial?

En una sesión informativa en abril, la FIFA dio detalles a los equipos sobre los premios que recibirían por su participación en el torneo de Qatar.

Para empezar, el organismo señaló que “todas las selecciones recibirán US$ 1,5 millones antes de la competición para cubrir gastos derivados de los preparativos”.

Asimismo, se dieron a conocer las cifras desglosadas por fase:

Las selecciones que se queden en la fase de grupo se llevan US$ 9 millones

Las que se queden en octavos de final, US$ 13 millones

Las que se queden en cuartos de final, US$ 17 millones

El cuarto lugar del Mundial, Marruecos, se lleva US$ 25 millones

El tercer lugar, Croacia, US$ 27 millones

El subcampeón, Francia, tendrá una suma de US$ 30 millones

Y el campeón de Qatar 2022, Argentina, ganará US$ 42 millones

Por tanto, el solo participar en la Copa del Mundo de este año le asegurará a las selecciones US$ 1,5 millones y US$ 9 millones si se quedan en fase de grupos; es decir, cada equipo tendrá al menos US$ 10,5 millones por jugar en Qatar.

